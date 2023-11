La Russie se tourne vers les rachats pour réapprovisionner les forces déployées en Ukraine : WSJ | Guerre Russie-Ukraine

Le Wall Street Journal rapporte que la Russie se livre à des réquisitions et à des rachats d’exportations pour renforcer son arsenal en voie de disparition, alors qu’elle poursuit son invasion de l’Ukraine.

La Russie tente de récupérer des pièces de systèmes de défense qu’elle avait exportés pour tenter de se réapprovisionner en vue de son invasion de l’Ukraine, a rapporté le Wall Street Journal. signalé.

Dans un article publié mercredi, le journal américain rapporte – citant trois personnes au courant de la rencontre – que des responsables russes se sont rendus au Caire en avril et ont demandé au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi de restituer plus de 100 moteurs d’hélicoptères russes.

Les sources affirment que Sissi a donné son feu vert et que les livraisons commenceront probablement en décembre.

Un porte-parole du gouvernement égyptien a refusé de commenter au WSJ.

Al Jazeera n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Le Caire a maintenu certains liens en matière de commerce d’armes avec la Russie, auxquels les États-Unis ont acquiescé.

Selon le journal, Moscou a également contacté des responsables pakistanais, biélorusses et brésiliens pour tenter de récupérer les moteurs et les hélicoptères de transport de ses forces perdus au profit des défenses ukrainiennes au début de la guerre.

“La Russie a passé des décennies à développer son commerce d’armes”, a déclaré une source, selon le WSJ. “Maintenant, ils retournent en secret vers leurs clients pour tenter de racheter ce qu’ils leur ont vendu.”

En plus de racheter des armes, la Russie intensifierait sa production nationale.

Les responsables russes ont rejeté les affirmations occidentales répétées selon lesquelles ses approvisionnements diminuaient et ont évité d’annoncer des détails concernant son arsenal et sa production nationale.

La guerre en Ukraine a débuté le 24 février 2022 et a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des soldats des deux côtés, dévasté le pays et plongé les relations diplomatiques entre l’Occident et Moscou à un niveau historiquement bas.

Le journaliste du WSJ Evan Gershkovich est actuellement détenu en Russie, accusé d’espionnage. Lui et son journal nient ces allégations.

Dans son rapport de mercredi, le WSJ a également affirmé que la Russie avait reçu davantage de munitions de ses partenaires, dont la Corée du Nord – une affirmation formulée plus tôt ce mois-ci par la Corée du Sud et démentie par Pyongyang.

Par ailleurs, mardi, la Russie s’est officiellement retirée du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE), un pacte de sécurité international qui restreint l’utilisation des armes conventionnelles, affirmant que l’expansion de l’OTAN a rendu une telle coopération impossible.

En ce qui concerne les approvisionnements en armes de l’Ukraine, les analystes militaires ont déclaré que la contre-offensive de Kiev a jusqu’à présent échoué parce que l’Occident n’a pas réussi à envoyer des armes de manière efficace.

« Les objectifs stratégiques n’ont pas été atteints cette année, et ce n’est guère possible » dans les mois qui restent, a déclaré à Al Jazeera le lieutenant-général Ihor Romanenko, ancien chef adjoint de l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

Il a imputé aux alliés occidentaux des retards de plusieurs mois dans la fourniture d’armes et une réticence à fournir des armes plus sophistiquées.