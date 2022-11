La Russie se tourne vers la milice privée pour assurer une victoire dans l’est de l’Ukraine

Un média russe, Verstka, a rapporté samedi que des centaines de soldats russes, pour la plupart des conscrits recrutés dans l’armée dans le cadre de la récente “mobilisation partielle” de M. Poutine, avaient été tués près de la ville de Makiivka à Lougansk. Le rapport cite Aleksey Agafonov, un soldat récemment mobilisé qui a survécu, disant que son unité avait reçu l’ordre de creuser des tranchées défensives près des positions ukrainiennes mais n’avait reçu que trois pelles et aucune provision. Lorsque l’Ukraine a commencé à bombarder, a-t-il dit, “les officiers se sont immédiatement enfuis”, laissant leurs hommes non entraînés à découvert pour faire face aux tirs de l’artillerie, des mortiers et des hélicoptères ukrainiens.

Alors que les forces russes progressaient à Bakhmut, une bataille beaucoup plus importante et peut-être décisive se profilait pour la ville portuaire méridionale de Kherson. La Russie s’est emparée de la ville, sur la rive ouest du fleuve Dnipro, au début de la guerre et l’a déclarée le mois dernier partie de la Fédération de Russie. Mais, avertissant d’une attaque ukrainienne imminente, il a depuis exhorté les civils à évacuer vers la rive est du fleuve.

Kiril Stremousov, le chef adjoint de la région occupée de Kherson, installé à Moscou, a déclaré dimanche que l’Ukraine déplaçait un grand nombre de chars et de véhicules blindés dans la région. L’évacuation des civils, a-t-il dit, se poursuivait. La Russie a également accusé l’Ukraine d’avoir endommagé le barrage hydroélectrique de Kakhovka en amont de la rivière depuis la ville de Kherson avec des roquettes HIMAR de fabrication américaine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a accusé le mois dernier Moscou d’avoir prévu d’attaquer le barrage dans le cadre d’une opération « sous fausse bannière ».