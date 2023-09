La Russie se tourne vers la Corée du Nord, son vieil allié, pour réapprovisionner son arsenal pour la guerre en Ukraine

Après un an et demi de combats en Ukraine, la Russie doit reconstituer ses réserves de munitions pour ce qui pourrait être une longue guerre d’usure. Parallèlement à l’augmentation de sa production nationale d’armes, Moscou se tourne vers un vieil allié doté d’un vaste arsenal : Corée du Nord.

Selon les estimations, ce pays asiatique reclus et isolé dispose de dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes qui pourraient donner un énorme coup de pouce à l’armée russe.

Les responsables américains s’attendent à ce que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un visiter la Russie dans les prochains jours pour conclure un éventuel accord sur le transfert de munitions avec le président Vladimir Poutine. Cela constituerait un renversement remarquable par rapport à la guerre de Corée de 1950-1953, lorsque l’Union soviétique avait fourni des armes et des munitions au Nord communiste.

« Nous savons que le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu s’est rendu récemment en visite principalement pour des tirs d’artillerie, et cela fera très probablement l’objet de discussions entre Poutine et Kim Jong Un », a déclaré Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center.

Shoigu est devenu le premier chef de la défense russe à se rendre en Corée du Nord depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Des images de lui lors d’un parade militaire dans la capitale, Pyongyang, en juillet, aux côtés de Kim et des hauts gradés militaires nord-coréens chargés de médailles, était un signe fort d’un effort vigoureux de Moscou pour tendre la main au Nord. Shoigu a déclaré que des exercices militaires conjoints étaient possibles.

Interrogé sur une éventuelle visite de Kim et un accord prévoyant la livraison d’armes nord-coréennes à la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter.

Mais il a souligné que Moscou chérissait ses liens avec Pyongyang, ajoutant : « La Corée du Nord est notre voisin et nous développerons davantage nos relations sans nous soucier de l’opinion des autres pays. »

Kim a effectué sa première visite en Russie en 2019 et a eu des entretiens avec Poutine qui comprenaient des promesses de coopération plus étroite, mais qui n’ont été suivis d’aucune avancée visible.

Même si la majeure partie des arsenaux de l’Armée populaire coréenne est vétuste, leur taille énorme pourrait offrir à l’armée russe une bouée de sauvetage potentielle dans le plus grand conflit terrestre qu’ait connu l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Hong Min, analyste à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul, a déclaré que la Russie pourrait chercher à faire de la Corée du Nord une « base arrière » pour ses efforts de guerre, fournissant un flux important de munitions.

« La Russie espère que la Corée du Nord pourra rapidement établir des canaux de soutien pour lui fournir du matériel de guerre comme des munitions, des bombes et d’autres fournitures », a déclaré Hong.

DOSSIER – Sur cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, au centre, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu, à gauche, et le vice-président chinois du comité permanent de l’Assemblée populaire nationale du pays, Li Hongzhong, à droite, assistent à une défilé militaire pour marquer le 70e anniversaire de l’armistice qui a mis fin aux combats pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, sur la place Kim Il Sung à Pyongyang, en Corée du Nord, le 27 juillet 2023. Shoigu s’est rendu à Pyongyang dans le cadre de ce que les États-Unis considéraient comme faisant partie du programme de Moscou. efforts pour négocier l’approvisionnement en munitions nord-coréennes. (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service via AP, File) Agence centrale de presse coréenne/Service de presse coréen via AP, File

Le Les États-Unis affirment que la Corée du Nord a vendu des munitions à l’entrepreneur militaire privé russe Wagner, en novembre. Les responsables russes et nord-coréens ont nié que Pyongyang ait expédié des armes ou des munitions à la Russie ou ait l’intention de le faire.

Les responsables américains ont présenté la portée de Moscou sur les armes nord-coréennes comme le reflet des problèmes militaires russes. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que la qualité des armes nord-coréennes était une « question ouverte ».

« Cela en dit long sur le fait que la Russie doit se tourner vers un pays comme la Corée du Nord pour chercher à renforcer sa capacité de défense dans une guerre qui devrait se terminer dans une semaine », a déclaré Sullivan.

Jon Finer, conseiller adjoint en chef à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a déclaré dimanche aux journalistes que l’achat d’armes à Pyongyang « pourrait être la meilleure et peut-être la seule option » ouverte à Moscou alors qu’elle tente de poursuivre son effort de guerre. Finer a fait ces remarques à bord du vol de Biden entre l’Inde et le Vietnam.

Alors que Washington a mis en garde Pyongyang contre l’envoi d’armes à la Russie, ce qui violerait l’embargo de l’ONU sur toute expédition d’armes à destination et en provenance de la Corée du Nord, les observateurs affirment que les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose en réponse.

Ils notent que Moscou pourrait partager des technologies avancées en matière nucléaire, de missiles et technologie sous-marine avec Pyongyang en échange de fournitures d’armes, une décision qui pourrait enhardir Kim et constituer une menace majeure pour la sécurité régionale.

« Les États-Unis et leurs alliés disposent d’options politiques limitées pour relever ce nouveau défi », a déclaré le Centre d’études stratégiques et internationales, basé à Washington, dans une analyse.

Même si les énormes stocks du Nord pourraient stimuler l’effort de guerre russe, Moscou a importé des drones d’un autre allié, l’Iran, qui a joué un rôle important dans les combats.

La Russie utilise des drones explosifs Shahed pour frapper les infrastructures ukrainiennes depuis plus d’un an. Après la surprise initiale, les défenses aériennes ukrainiennes ont perfectionné leurs compétences pour les affronter. Mais les drones simples et bon marché, dont la portée dépasse 1 500 kilomètres (930 miles), continuent d’infliger des dégâts importants.

La Russie aurait acheté une licence de production à l’Iran et a construit sa propre usine pour assembler les drones et en produire des milliers par an. L’Iran devrait initialement fournir les matériaux et la technologie, l’usine passant progressivement aux composants produits dans le pays.

Les fabricants d’armes russes ont compensé au moins une partie des pertes d’équipement dues au conflit et développé de nouveaux produits, notamment des bombes planantes guidées par satellite et d’autres armes de précision pour lutter contre La contre-offensive estivale de l’Ukraine.

Au début de la guerre, l’utilisation généralisée de drones par l’Ukraine a infligé de lourdes pertes aux forces russes et a joué un rôle important dans les revers militaires de Moscou. Les responsables russes ont reconnu qu’ils n’avaient pas prêté suffisamment d’attention aux drones avant la guerre et se sont engagés à combler cette lacune rapidement.

Un type de drone explosif produit en série qui a eu un impact visible est le Lancet, capable de se cacher sur le champ de bataille avant d’atteindre sa cible. Peu coûteux et compact, il est devenu prolifique, permettant à l’armée russe de frapper les chars et les systèmes d’artillerie ukrainiens à grande échelle.

La Russie a de plus en plus recours à un autre nouvel atout ces derniers mois : les bombes aériennes planantes. Dotées d’une paire d’ailettes et d’un module de navigation par satellite, les vieilles bombes de fabrication soviétique ont été transformées en armes « intelligentes » très efficaces. Ils ont une portée allant jusqu’à 60 kilomètres (37 miles) et permettent à l’armée de l’air russe d’intensifier ses attaques contre les forces ukrainiennes le long de la ligne de front sans mettre en danger les avions de guerre.

La Russie a adapté des bombes de 500 kilogrammes (1 100 livres) et les utilise pour repousser la contre-offensive ukrainienne. L’entreprise a travaillé à la conception d’une conversion similaire pour une bombe de 1 500 kilogrammes (3 300 livres), et l’aurait utilisée pour la première fois ce mois-ci. Transformée en bombe planante, elle aurait une précision de cinq mètres (16 pieds) et laisserait un cratère de 15 mètres (50 pieds) – une arme puissante contre les ressources militaires ukrainiennes.

Un autre ajout à l’arsenal russe est le missile antichar Vikhr utilisé par les hélicoptères de combat russes. Il a une portée étendue qui permet aux pilotes d’éliminer les blindés ukrainiens tout en restant hors de portée des défenses aériennes et a été largement utilisé au cours de l’été.

« Le recours à l’aviation d’attaque a constitué un défi constant pour les forces ukrainiennes tout au long de la contre-offensive », a déclaré le Royal United Services Institute dans une analyse.

Tout en développant de nouvelles munitions, les fabricants russes ont également renforcé la production de chars et d’autres armes, et l’armée a de plus en plus exploité ses bases de stockage de milliers de véhicules blindés datant de la guerre froide. Certains ont été améliorés avec des boucliers de protection et d’autres équipements pour augmenter leur capacité de survie.

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré que la Russie produirait 1 500 chars de combat en 2023.

« Les bandes transporteuses de notre complexe militaro-industriel fonctionnent en trois équipes, et elles produiront autant d’armes que nécessaire pour protéger efficacement la patrie », a-t-il déclaré.

Emma Burrows à Tallinn, en Estonie, et Kim Tong-Hyung à Séoul, en Corée du Sud, ont contribué à ce rapport.