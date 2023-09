La Russie se tourne vers la Corée du Nord pour obtenir des munitions indispensables, un « dernier recours » dans le conflit ukrainien : « Frapper la lie »

Le partenariat potentiel entre la Corée du Nord et la Russie, qui permettrait à ce pays de fournir à Moscou les munitions indispensables, n’aurait probablement que peu d’impact sur le conflit en cours en Ukraine, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

« Si vous allez en Corée du Nord pour obtenir de l’aide, vous touchez en quelque sorte la lie », a déclaré Seth Jones, directeur du programme de sécurité internationale et du projet sur les menaces transnationales au Centre d’études stratégiques et internationales. « La Corée du Nord est un pays désespéré. Il a été mis à l’écart par presque tout le monde, il y a une famine massive dans le pays – si vous demandez de l’aide aux Nord-Coréens, c’est un dernier recours. »

La guerre entre Moscou et l’Ukraine, qui est sur le point d’entrer dans son 20e mois, a consommé une grande quantité de munitions et détruit un nombre important d’artillerie lourde des deux côtés, ce qui a poussé le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à trouver tout soutien supplémentaire possible. afin de durer plus longtemps que l’autre côté.

Poutine a accueilli ce mois-ci le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour discuter d’un éventuel accord d’armement, bien qu’aucun des deux dirigeants n’ait signé d’accord formel à la fin du voyage de six jours. La Corée du Nord recevrait de la Russie une technologie d’armement avancée et des vivres en échange de davantage de munitions et d’artillerie.

Les médias d’État russes ont rapporté que les seules armes qui ont changé de mains étaient des cadeaux d’un gouverneur régional russe qui avait offert à Kim cinq drones « kamikaze », un drone de reconnaissance et un gilet pare-balles.

La démarche visant à sécuriser davantage de munitions est une démarche vitale, mais les experts ne semblent pas penser qu’elle apportera les avantages exigés par Poutine. Le président de l’état-major interarmées, le général Mark Milley, s’est dit « sceptique » quant au fait que toute contribution que la Corée du Nord pourrait apporter, y compris des tirs d’artillerie, se révélerait « décisive » ou ferait une différence.

« Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont accès à suffisamment d’armes pour continuer au rythme auquel elles évoluent actuellement », a déclaré Jones.

« Il y a deux options : la première est que vous produisiez vous-mêmes ce type de matériaux – vous augmentez la production – et aucun de ces pays n’a la capacité de le faire », a-t-il poursuivi. « La seconde est que vous recourez alors à l’aide des alliés et des partenaires. »

Zelensky a fait sa part en concluant un accord avec le président Biden pour une aide de 325 millions de dollars, comprenant des armes antichar, des équipements de défense aérienne, des obus d’artillerie et d’autres équipements. Biden a réitéré l’engagement des États-Unis à « aider l’Ukraine à construire une force capable d’assurer la sécurité de l’Ukraine à long terme, capable de dissuader les futures menaces contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et la liberté ».

Poutine s’est tourné vers un certain nombre de pays d’Asie et d’Asie Mineure, bénéficiant principalement du soutien de la Chine et de l’Iran, ce dernier ayant fourni des drones et entraîné les troupes russes.

L’Ukraine a affirmé ce mois-ci avoir intercepté des appels téléphoniques des troupes russes de première ligne qui se plaignaient des lourdes pertes et du manque de fournitures essentielles depuis juillet – 17 appels, selon Reuters.

Sung-Yoon Lee, chercheur au Woodrow Wilson International Center for Scholars, a déclaré à Fox News Digital que même si le partenariat ne produirait peut-être pas de résultats significatifs et immédiats pour la Russie en Ukraine, il « renforcerait la position à long terme des deux nations vis-à-vis de l’Ukraine ». -vis-à-vis des États-Unis »

« L’augmentation des armements de la Corée du Nord [and] « La fourniture de munitions à la Russie à la suite du sommet Poutine-Kim Jong Un au début du mois a un effet à la fois pratique et psychologique », a déclaré Lee.

« Même si l’impact sur le champ de bataille peut être modeste, Poutine peut se sentir en sécurité en sachant qu’il dispose d’une source stable et pratiquement inépuisable d’armes et de munitions », a-t-il poursuivi.

« Pour les Etats-Unis et leurs alliés, le spectre d’une coopération militaire étroite et à long terme entre Moscou et Pyongyang est une évolution des plus fâcheuses », a expliqué Lee.

« La Russie pourrait, à terme, aider la Corée du Nord avec une technologie avancée de satellites et de sous-marins à propulsion nucléaire, ce qui encouragerait Kim à devenir plus audacieux et plus provocateur envers la Corée du Sud, les forces américaines en Corée et le Japon », a-t-il ajouté.

