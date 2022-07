La Russie a déclaré qu’elle se retirerait de la Station spatiale internationale (ISS) après 2024 pour se concentrer sur la construction de son propre avant-poste orbital.

Yuri Borisov, qui a été nommé à la tête de la société spatiale contrôlée par l’État Roscosmos au début du mois, a déclaré lors d’une réunion avec le président russe Vladimir Poutine que la Russie remplirait ses obligations envers les autres partenaires avant de quitter le projet.

M. Borisov a déclaré que “la décision de quitter la station après 2024 a été prise”.

Cela survient au milieu des tensions persistantes entre Moscou et l’Occident à propos de la guerre en Ukraine.

En avril, le prédécesseur de M. Borisov, Dmitri Rogozine, a déclaré que la Russie stopper la coopération sur l’ISS en réponse aux sanctions imposées à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine.

Il a affirmé que les sanctions étaient conçues “pour tuer l’économie russe, plonger notre peuple dans le désespoir et la faim et mettre notre pays à genoux” et a déclaré que des relations normales ne pourraient être rétablies qu’avec la levée inconditionnelle des mesures “illégales”.

Malgré des tensions accrues, la NASA et Roscosmos ont convenu plus tôt ce mois-ci que les astronautes continueraient à piloter des fusées russes et que les cosmonautes russes prendraient des ascenseurs vers l’ISS avec SpaceX à partir de l’automne.

En savoir plus sur la Station spatiale internationale

L’accord garantira que la station spatiale aura toujours au moins un Américain et un Russe à bord pour assurer le bon fonctionnement des deux côtés de l’avant-poste en orbite, ont déclaré des responsables de la NASA et de la Russie.

Plus tôt cette année, la NASA a publié des plans pour l’ISS qui pourraient voir la structure de 444 615 kg retirée de l’orbite en janvier 2031 et s’est écrasé dans un “cimetière de vaisseaux spatiaux”.

Il a déclaré que le laboratoire continuerait de fonctionner jusqu’en 2030, mais que son avenir à long terme n’est pas durable.