La Russie se retire officiellement du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe | Actualités sur les armes

La Russie s’est officiellement retirée d’un pacte de sécurité international qui restreint l’utilisation des armes conventionnelles, affirmant que l’expansion de l’OTAN a rendu une telle coopération impossible.

Après avoir annoncé son intention de se retirer du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE) plus tôt cette année, la Russie s’est officiellement retirée de cet accord historique mardi à minuit.

Qualifiant cela d’« histoire », le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le traité ne répondait pas aux intérêts de la Russie, ajoutant que les pays de l’OTAN avaient commencé à contourner les restrictions imposées à mesure que l’alliance militaire dirigée par les États-Unis s’étendait.

Cette décision intervient moins d’une semaine après que le président Vladimir Poutine a révoqué la ratification par son pays du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), qui interdit tous les essais d’armes nucléaires, et a procédé au lancement d’un missile balistique intercontinental capable de transporter des ogives nucléaires depuis l’un de ses missiles. sous-marins.

Qu’est-ce que le CFE ?

Signé en 1990, un an seulement après la chute du mur de Berlin, le CFE impose des contraintes aux armes et équipements conventionnels. Son objectif était d’empêcher les rivaux de la guerre froide de constituer des forces susceptibles d’être utilisées lors d’un assaut rapide. L’accord était alors impopulaire à Moscou, qui avait le dessus en matière d’armement conventionnel.

L’OTAN affirme que la Russie n’a pas respecté les termes du traité depuis de nombreuses années, soulignant la suspension de sa participation en 2007 et l’arrêt de sa participation active en 2015.

Plus d’un an après son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, Poutine a signé en mai un décret dénonçant l’accord.

“Le Traité FCE a été conclu à la fin de la guerre froide, lorsque la formation d’une nouvelle architecture de sécurité mondiale et européenne basée sur la coopération semblait possible et que des tentatives appropriées ont été faites”, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

“Même le maintien formel du Traité FCE est devenu inacceptable du point de vue des intérêts fondamentaux de sécurité de la Russie”, a ajouté le ministère, soulignant que les États-Unis et leurs alliés n’avaient pas ratifié une version mise à jour de l’accord en 1999.

Les États-Unis et leurs alliés avaient lié la ratification du CFE adapté de 1999 au retrait des troupes russes de Géorgie et de Moldavie. La Russie a déclaré que ce lien était erroné.

Les relations avec les États-Unis sont « en dessous de zéro »

La guerre en Ukraine a déclenché la pire crise dans les relations de Moscou avec l’Occident depuis les profondeurs de la guerre froide. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce week-end que les relations avec les États-Unis étaient « en dessous de zéro ».

L’OTAN avait déjà condamné la décision de la Russie de quitter le CFE, affirmant qu’elle portait atteinte à la sécurité euro-atlantique.

« La Russie ne respecte pas ses obligations dans le cadre du FCE depuis de nombreuses années », a déclaré l’OTAN en juin. « La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et la complicité de la Biélorussie sont contraires aux objectifs du Traité FCE. »

En 2011, en réponse à la « suspension » russe, qui, selon Washington, n’était pas autorisée par le traité, les États-Unis et l’OTAN ont cessé de l’appliquer à l’égard de la Russie, selon le Département d’État.