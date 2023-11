La Russie se retire officiellement du traité clé sur les forces armées européennes de l’après-guerre froide

[1/2] Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité de la Russie et président du parti Russie unie, visite le Bureau de construction de machines d’État de Raduga, nommé d’après A. Bereznyak, à Dubna, région de Moscou, Russie le 2 février 2023. Spoutnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS/file Photo Acquérir des droits de licence

La Russie se retire du Traité FCE

Il accuse les États-Unis de porter atteinte à la sécurité

La Russie affirme que l’expansion de l’OTAN est entrée dans l’histoire du traité

L’OTAN a condamné la sortie de la Russie du traité

MOSCOU, 7 novembre (Reuters) – La Russie s’est officiellement retirée mardi d’un traité de sécurité historique qui limitait des catégories clés de forces armées conventionnelles, accusant les États-Unis d’avoir porté atteinte à la sécurité de l’après-guerre froide avec l’élargissement de l’alliance militaire de l’OTAN.

Le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (CFE) de 1990, signé un an après la chute du mur de Berlin, imposait des limites vérifiables aux catégories d’équipements militaires conventionnels que l’OTAN et le Pacte de Varsovie pouvaient déployer.

Le traité visait à empêcher les deux camps de la guerre froide de rassembler des forces pour une offensive rapide contre l’autre en Europe, mais il était impopulaire à Moscou car il émoussait l’avantage de l’Union soviétique en matière d’armes conventionnelles.

La Russie a suspendu sa participation au traité en 2007 et a mis fin à sa participation active en 2015. Plus d’un an après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, le président Vladimir Poutine a signé en mai un décret dénonçant le pacte.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la Russie s’était officiellement retirée de l’accord à minuit – et que le traité appartenait désormais à « l’histoire ».

“Le Traité FCE a été conclu à la fin de la Guerre froide, lorsque la formation d’une nouvelle architecture de sécurité mondiale et européenne basée sur la coopération semblait possible et que des tentatives appropriées ont été faites”, a indiqué le ministère.

La Russie a déclaré que la pression américaine en faveur de l’élargissement de l’OTAN avait conduit les pays de l’alliance à « contourner ouvertement » les restrictions de groupe du traité, et a ajouté que l’admission de la Finlande à l’OTAN et la candidature de la Suède signifiaient la mort du traité.

“Même le maintien formel du Traité FCE est devenu inacceptable du point de vue des intérêts fondamentaux de sécurité de la Russie”, a déclaré le ministère, soulignant que les États-Unis et leurs alliés n’ont pas ratifié le Traité FCE actualisé de 1999.

La guerre en Ukraine a déclenché la pire crise dans les relations de Moscou avec l’Occident depuis la guerre froide. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce week-end que les relations avec les États-Unis étaient négatives.

Après que la Russie a annoncé son intention de se retirer du traité cette année, l’OTAN a condamné cette décision, affirmant qu’elle portait atteinte à la sécurité euro-atlantique.

“La Russie ne respecte pas ses obligations dans le cadre du FCE depuis de nombreuses années”, L’OTAN a déclaré en juin. “La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et la complicité de la Biélorussie sont contraires aux objectifs du Traité FCE.”

Les États-Unis et leurs alliés avaient lié la ratification du FCE adapté de 1999 au respect par la Russie de ses engagements envers la Géorgie et la Moldavie. La Russie a déclaré que ce lien était erroné.

En 2011, en réponse à la « suspension » russe, que Washington a déclaré illégale au regard du traité, les États-Unis et l’OTAN ont cessé de l’appliquer à l’égard de la Russie, selon le Département d’Etat.

“La “suspension” par la Russie de la mise en œuvre du Traité depuis 2007 a sérieusement érodé la vérifiabilité du Traité, diminué la transparence et sapé l’approche coopérative en matière de sécurité qui a été un élément central des relations OTAN-Russie et de la sécurité européenne pendant plus de deux décennies”, a déclaré l’État. Département a déclaré en 2020.

