VLADIMIR Poutine a annoncé aujourd’hui le début d’un retrait des troupes de la frontière ukrainienne.

Mais le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a promis d’agir comme une «réaction immédiate» si la Russie faisait face à une menace de l’OTAN.

La Russie a ordonné aux troupes de regagner leurs bases après une accumulation à la frontière avec l’Ukraine Crédit: AP

Les troupes ont effectué des exercices militaires au milieu des tensions avec l’Ukraine, mais retourneront à leur base Crédit: AP

Vladimir Poutine a démissionné de ses troupes après avoir craint que les tensions avec l’Ukraine ne dégénèrent en une guerre à part entière Crédit: AP

L’annonce est intervenue alors que l’allié proche de Poutine, Shoigu, était en Crimée annexée, où d’énormes exercices aériens et navals ont été en cours sur la mer Noire.

Mais l’annonce indiquait qu’à partir de demain «les troupes des districts militaires du sud et de l’ouest, les forces aéroportées commenceront à rentrer des frontières sud de la Fédération de Russie vers les points de déploiement permanent».

Ils devaient rentrer aux bases le 1er mai.

Cet ordre intervient après que Poutine a massé plus de 150 000 soldats à la frontière avec l’Ukraine dans le plus grand renforcement militaire de la région, selon le plus haut diplomate de l’UE.

Le haut représentant des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, avait averti qu’une étincelle pourrait faire basculer le bras de fer vers une guerre totale.

Il a déclaré à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères: « Il s’agit du plus haut déploiement militaire de l’armée russe aux frontières ukrainiennes jamais déployé.

«Il est clair que c’est un sujet de préoccupation lorsque vous déployez beaucoup de troupes. Eh bien, une étincelle peut sauter ici ou là.

«Ce sont plus de 150 000 soldats russes qui se massent aux frontières ukrainiennes et en Crimée.

« Le risque d’une nouvelle escalade est évident. »

M. Borrell a déclaré que l’accumulation comprenait des hôpitaux de campagne et divers armements.

Le chiffre de 150 000 était considérablement plus élevé que les 110 000 estimés par le ministre ukrainien de la Défense Andriy Taran la semaine dernière.

Il n’était pas immédiatement clair si l’ordre de dispersion s’appliquait à toutes les forces entourant l’Ukraine.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a été en Crimée annexée pour superviser des exercices militaires Crédit: AP

Les craintes grandissaient que les troupes russes puissent être déployées dans une guerre totale avec l’Ukraine Crédit: AP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait auparavant défié le président russe Vladimir Poutine de le rencontrer dans la zone de conflit, s’est félicité de la décision de « désamorcer » les tensions à la frontière.

« La réduction des troupes à notre frontière réduit proportionnellement les tensions », a-t-il tweeté.

«L’Ukraine est toujours vigilante, mais accueille favorablement toute mesure visant à réduire la présence militaire et à désamorcer la situation dans le Donbass. L’Ukraine recherche la paix.

La réduction des troupes à notre frontière réduit proportionnellement les tensions. 🇺🇦 est toujours vigilant, mais accueille favorablement toute mesure visant à réduire la présence militaire et à désamorcer la situation dans le Donbass. L’Ukraine recherche la paix. Reconnaissant aux partenaires internationaux pour leur soutien #Plus forts ensemble – Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 22 avril 2021

Le ministre russe de la Défense a déclaré: «Je pense que les objectifs de la surprise (exercices militaires) ont été pleinement atteints.

«Les troupes ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable du pays.

«À cet égard, j’ai pris la décision d’achever les activités de vérification dans les districts militaires du sud et de l’ouest.»

Mais il a souligné que la Russie était sur ses gardes face aux activités de l’OTAN en Europe de l’Est.

« Nous suivons de près le déploiement des troupes de l’OTAN dans la zone des prochains exercices du Defender Europe-2021 », a-t-il déclaré.

«Des centres de coordination assurant la réception des troupes et du fret de l’OTAN ont été créés en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie.»

La Russie « réagirait de manière appropriée à tous les changements de situation près des frontières russes », a-t-il ajouté.

Les exercices de la mer Noire ont impliqué des systèmes de missiles sol-air Buk-M3 et des batteries de lanceurs de missiles antiaériens Tor-M2, a déclaré la Russie aujourd’hui.

Les médias sociaux russes ont fait les gros titres tels que «la guerre est annulée», faisant référence à l’Ukraine, tandis que le rouble russe a commencé à augmenter fortement.

Shoigu a déclaré que l’ordre s’appliquait à toutes les troupes actuellement impliquées dans les exercices militaires à grande échelle en Crimée.

Plus de 10 000 soldats, 1 200 unités d’équipement et 40 navires de guerre ont pris part à la phase active de l’exercice.

L’ambassadeur de Russie Andrey Kelin avait déclaré que Moscou n’avait «aucune intention» d’un conflit militaire à grande échelle malgré le déplacement de chars et de navires aux portes de l’Ukraine.

La semaine dernière, des photos ont montré des voitures blindées russes peintes avec des « bandes d’invasion » à Astrakhan, à 350 miles de la frontière.

Les experts militaires avaient averti que des marques blanches similaires – qui aident à identifier les forces du même côté – ont été utilisées par l’armée soviétique lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968.