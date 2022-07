La Russie se prépare pour la prochaine étape de l’offensive, selon l’Ukraine

L’armée ukrainienne a déclaré que la Russie semble regrouper des unités pour une offensive vers Sloviansk.

L’Ukraine affirme qu’au moins 40 personnes ont été tuées dans des bombardements russes de zones urbaines au cours des trois derniers jours.

La Russie se prépare pour la prochaine étape de son offensive en Ukraine, a déclaré un responsable militaire ukrainien, après que Moscou a annoncé que ses forces intensifieraient les opérations militaires dans “toutes les zones opérationnelles”.

Des roquettes et des missiles russes ont pilonné des villes lors de frappes qui, selon Kyiv, ont tué des dizaines de personnes ces derniers jours.

“Il ne s’agit pas seulement de tirs de missiles aériens et maritimes”, a déclaré samedi Vadym Skibitskyi, porte-parole des services de renseignement militaires ukrainiens. “Nous pouvons voir des bombardements sur toute la ligne de contact, sur toute la ligne de front. Il y a une utilisation active de l’aviation tactique et des hélicoptères d’attaque.

“Il est clair que les préparatifs sont maintenant en cours pour la prochaine étape de l’offensive.”

L’armée ukrainienne a déclaré que la Russie semblait regrouper des unités pour une offensive vers Sloviansk, une ville symboliquement importante détenue par l’Ukraine dans la région orientale de Donetsk.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que la Russie renforçait ses positions défensives dans les zones qu’elle occupe dans le sud de l’Ukraine après la pression des forces ukrainiennes et les promesses des dirigeants ukrainiens de chasser la Russie.

L’Ukraine affirme qu’au moins 40 personnes ont été tuées dans des bombardements russes de zones urbaines au cours des trois derniers jours, alors que la guerre lancée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février s’intensifie.

Des roquettes ont touché vendredi soir la ville de Chuhuiv, dans le nord-est de la région de Kharkiv, tuant trois personnes dont une femme de 70 ans et en blessant trois autres, a déclaré le gouverneur régional Oleh Synehubov.

« Trois personnes ont perdu la vie, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Poutine est devenu fou ? a déclaré Raisa Shapoval, 83 ans, une résidente désemparée assise dans les ruines de sa maison.

Au sud, plus de 50 roquettes russes Grad ont pilonné la ville de Nikopol sur le fleuve Dnipro, tuant deux personnes qui ont été retrouvées dans les décombres, a déclaré le gouverneur Valentyn Reznichenko.

Moscou, qui qualifie l’invasion d'”opération militaire spéciale” pour démilitariser son voisin et extirper les nationalistes, affirme qu’elle utilise des armes de haute précision pour dégrader l’infrastructure militaire de l’Ukraine et protéger sa propre sécurité. La Russie a nié à plusieurs reprises avoir pris pour cible des civils.

Kyiv et l’Occident disent que le conflit est une tentative non provoquée de reconquérir un pays qui s’est libéré de la domination de Moscou avec l’éclatement de l’Union soviétique en 1991.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné aux unités militaires d’intensifier les opérations pour empêcher les frappes ukrainiennes sur l’est de l’Ukraine et d’autres zones détenues par la Russie, où il a déclaré que Kyiv pourrait frapper des infrastructures civiles ou des résidents, selon un communiqué du ministère.

Ses remarques semblaient être une réponse directe à ce que Kyiv dit être une série de frappes réussies menées sur 30 centres logistiques et de munitions russes, en utilisant plusieurs systèmes de lance-roquettes multiples récemment fournis par l’Occident.

Les frappes causent des ravages dans les lignes d’approvisionnement russes et ont considérablement réduit la capacité offensive de la Russie, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense.

Des séparatistes soutenus par la Russie ont déclaré que l’Ukraine avait frappé samedi la ville d’Alchevsk, à l’est de Sloviansk, avec six roquettes d’artillerie à haute mobilité de fabrication américaine. La soi-disant République populaire de Louhansk (LPR) a déclaré que les frappes avaient tué deux civils et endommagé un entrepôt de bus, un camp de santé et des appartements.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de l’Ukraine, qui affirme ne cibler que les infrastructures militaires.