La Russie se prépare à mobiliser 500 000 conscrits supplémentaires, selon l’Ukraine

Les services de renseignement militaire ukrainiens ont affirmé que la Russie s’apprêtait à ordonner la mobilisation de 500 000 conscrits en janvier en plus des 300 000 qu’elle avait appelés en octobre, dans un autre signe apparent que Vladimir Poutine n’a pas l’intention de mettre fin à la guerre.

Vadym Skibitsky, chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, a déclaré que l’Ukraine pensait que les conscrits feraient partie d’une série d’offensives russes au printemps et en été dans l’est et le sud du pays.

La Russie a démenti préparer une deuxième vague de mobilisation, Poutine ayant déclaré le mois dernier qu’il était “inutile” de parler d’un nouvel appel, affirmant que seule la moitié des personnes déjà mobilisées avaient été envoyées en Ukraine.

Les responsables russes, dont Poutine, avaient précédemment nié les projets d’ordonner une mobilisation avant de finalement déclarer une “mobilisation partielle” en septembre.

L’avertissement de l’Ukraine d’une nouvelle mobilisation intervient alors que la Russie affirme avoir adhéré à son cessez-le-feu unilatéral à l’occasion du Noël orthodoxe.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses troupes avaient commencé à observer le cessez-le-feu à partir de midi, heure de Moscou, “sur toute la ligne de contact”, accusant l’Ukraine de continuer à bombarder les zones peuplées et les positions militaires.

Malgré les avertissements de raids aériens retentissant dans les régions de l’Ukraine, aucune frappe aérienne majeure n’a été signalée par les responsables ukrainiens après le début du cessez-le-feu.

Mais il y avait des signes d’attaques russes localisées. Citant des témoignages oculaires dans la capitale régionale occupée par la Russie, Donetsk, Reuters a signalé des tirs d’artillerie sortants depuis des positions russes à la périphérie de la ville après que la trêve devait entrer en vigueur.

Denis Pushilin, le dirigeant installé par les Russes à Donetsk, a déclaré jeudi soir que l’ordre de Poutine ne couvrait que les opérations offensives et que ses forces riposteraient en cas de tir.

Quelques heures avant le cessez-le-feu annoncé, des roquettes russes ont touché un immeuble résidentiel dans la ville de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, endommageant 14 maisons, a déclaré le maire, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de victimes.

L’estimation ukrainienne des troupes devant être mobilisées est supérieure à celle de septembre, qui s’est avérée largement impopulaire et a déclenché des manifestations dans toute la Russie.

Si l’estimation s’avère exacte, la Russie aura presque doublé ses effectifs d’avant-guerre en l’espace de quelques mois. Les services de renseignement militaire ukrainiens ont déclaré que 280 000 soldats russes au sol étaient actuellement déployés contre l’Ukraine. Au cours de l’été, le chef de la sécurité nationale ukrainienne, Oleksii Danilov, a déclaré qu’un million d’Ukrainiens acquéraient de l’expérience au combat, bien qu’il soit probable que seule une minorité de ce nombre soit en service actif.

Skibitsky a déclaré qu’il faudrait environ deux mois à la Russie pour constituer les formations militaires et que tout succès russe sur le champ de bataille dépendrait de la qualité de l’équipement et de la formation des Russes. Beaucoup dépendra également, a-t-il dit, de la poursuite de la fourniture de munitions et d’armements occidentaux à l’Ukraine afin d’équiper les nouvelles unités de réserve que l’Ukraine prépare.

“Si la Russie perd cette fois-ci, alors Poutine s’effondrera”, a déclaré Skibitsky, décrivant les six à huit mois à venir comme la dernière poussée. Il a déclaré que l’Ukraine s’attendait à ce que la dernière vague de mobilisation soit annoncée le 15 janvier, après la période des vacances d’hiver en Russie. “Ils mettent l’accent sur le nombre d’hommes et d’équipements et espèrent submerger notre équipe.”

Andrey Gurulyov, colonel général russe à la retraite et adjoint à la Douma, a déclaré mercredi qu’il n’y avait “aucune raison ni condition” pour que Moscou annonce une deuxième mobilisation au cours des six prochains mois.

“Tous ceux qui ont été mobilisés plus tôt n’ont pas été envoyés au combat”, a déclaré Gurulyov aux médias russes, faisant référence aux dizaines de milliers de conscrits qui suivent un entraînement militaire.

Contredisant la ligne officielle, plusieurs blogueurs nationalistes pro-guerre qui ont gagné en influence ces derniers mois ont déclaré que la Russie n’avait d’autre choix que d’annoncer prochainement une nouvelle campagne de mobilisation.

Igor Strelkov, un commentateur ultra-nationaliste russe et ancien officier du renseignement, a prédit que Moscou annoncerait une mobilisation le mois prochain.

« Il y aura une deuxième vague de mobilisation. Nous serons obligés de réaliser la deuxième, et peut-être la troisième vague. Pour gagner en Ukraine, nous devrons appeler au moins un demi-million de soldats supplémentaires », a déclaré Strelkov, ajoutant que la nouvelle campagne de mobilisation aurait lieu fin février, le jour anniversaire du début de la guerre.

“Nous attendons d’eux qu’ils mènent des offensives dans les régions de Donetsk et de Kharkiv, ainsi qu’éventuellement à Zaporizhzhia, mais qu’ils se défendent à Kherson et en Crimée. C’est le nombre d’hommes dont ils auront besoin pour une telle tâche », a déclaré Skibitsky, expliquant pourquoi ils s’attendent à ce qu’un demi-million soit mobilisé.

En décembre, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, et le commandant de l’armée, Valeriy Zaluzhnyi, ont déclaré que la Russie attaquerait à nouveau depuis la Biélorussie en février prochain. À l’inverse, les services de renseignement militaire ukrainiens ont déclaré qu’ils pensaient que la possibilité d’une attaque de la Biélorussie était faible.

Selon Skibitsky, la Russie n’a qu’une seule division – d’environ 15 000 personnes – en Biélorussie. En février de l’année dernière, ils en avaient 45 000 et n’ont pas réussi à prendre Kyiv, même si l’Ukraine était sous-préparée, a-t-il déclaré. Maintenant, les positions défensives du nord de l’Ukraine sont solides et l’Ukraine était prête, a déclaré Skibitsky. Le Guardian a passé le réveillon du Nouvel An à la frontière dans la région de Soumy, au nord-est de l’Ukraine, où les forces de défense locales ont exprimé la même opinion.

“Bien sûr, cela pourrait changer si la Biélorussie rejoignait la guerre”, a déclaré Skibitsky. La Biélorussie a une force d’environ 45 000 hommes.

Mais même si la Russie a les chiffres, a déclaré l’expert militaire américain Rob Lee, cela ne signifie pas automatiquement que ses unités seront efficaces – le leadership, les munitions et la formation sont actuellement des problèmes dans l’armée russe. La question reste ouverte de savoir dans quelle mesure la Russie peut intégrer les forces nouvellement mobilisées, car il n’y a pas eu de guerre comparative ces derniers temps, a déclaré Lee.

“Si vous mobilisez 500 000 gars, ces problèmes ne disparaissent pas, vous avez juste des problèmes similaires avec juste plus de main-d’œuvre”, a déclaré Lee, notant que des troupes moins bien entraînées étaient meilleures pour défendre un territoire que pour des opérations offensives.

Pour compenser les lourdes pertes au combat pendant 10 mois de guerre, la Russie a également recruté des dizaines de milliers de prisonniers pour combattre au sein du groupe militaire privé Wagner.

Jeudi, les premiers détenus recrutés par Wagner ont reçu leur grâce promise après avoir combattu pendant six mois en Ukraine.