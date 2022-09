La Russie se prépare à annexer l’Ukraine occupée malgré le tollé

Les administrations pro-Moscou des quatre régions occupées du sud et de l’est de l’Ukraine ont déclaré mardi soir que leurs habitants avaient voté pour rejoindre la Russie en cinq jours de scrutin orchestré par le Kremlin.

Mais les scrutins ont été largement discrédités et n’ont valu au Kremlin aucun soulagement mercredi de la pression internationale sur son assaut contre son voisin.

Selon les responsables électoraux installés en Russie, 93% des suffrages exprimés dans la région de Zaporizhzhia étaient favorables à l’annexion, tout comme 87% dans la région de Kherson, 98% dans la région de Louhansk et 99% à Donetsk.

Les responsables russes installés dans ces régions occupées ont déclaré mercredi qu’ils demanderaient au président Vladimir Poutine de les intégrer à la Russie. On ne savait pas immédiatement comment le processus administratif se déroulerait.

La résolution exhorterait également les États membres à ne reconnaître aucun statut modifié de l’Ukraine et exigerait que la Russie retire ses troupes de son voisin, a-t-elle tweeté.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a également pesé sur les bulletins de vote, les qualifiant mercredi d’« illégaux » et décrivant les résultats comme « falsifiés ».

“Il s’agit d’une autre violation de la souveraineté (et) de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, (au milieu) des violations systématiques des droits de l’homme”, a tweeté Borrell.

À Kyiv, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a qualifié les bulletins de vote de “spectacle de propagande” et de “nuls et sans valeur”.

Il a demandé à l’UE, à l’OTAN et au Groupe des sept grandes nations industrielles d’intensifier “immédiatement et significativement” la pression sur la Russie par le biais de nouvelles sanctions et d’augmenter considérablement leur aide militaire à l’Ukraine.