La Russie se plaint auprès de l’UEFA du maillot de l’Ukraine pour l’Euro 2020

Le ministre russe des Sports Oleg Matytsine a fait part de ses inquiétudes à l’UEFA concernant le nouveau maillot ukrainien. Photo de Valery SharifulinTASS via Getty Images

La Russie s’est plainte auprès de l’UEFA, l’instance dirigeante européenne, du dévoilement par l’Ukraine d’un nouveau maillot de l’équipe nationale arborant une carte de l’Ukraine incluant la Crimée, a déclaré mercredi le ministre russe des Sports.

La Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014. Moscou considère la péninsule comme faisant partie de la Russie, mais elle est internationalement reconnue comme faisant partie de l’Ukraine.

Les autorités russes ont déjà qualifié cette décision de provocation, tandis que les autorités ukrainiennes ont déclaré que le kit contenait des symboles unissant la population du pays. Le président Volodymyr Zelenskiy mercredi a posté un selfie sur Instagram de lui portant le maillot.

« L’Union russe de football a demandé à l’UEFA de recevoir des explications », a déclaré le ministre des Sports Oleg Matytsin, cité par TASS. « Nous avons exprimé notre inquiétude au sujet de la tenue de l’équipe nationale ukrainienne. »

Le devant du maillot jaune montre les frontières de l’Ukraine en blanc. Un slogan en haut du dos se lit « Gloire à l’Ukraine ! » À l’intérieur de la chemise se trouve un slogan qui déclare « Gloire aux héros ! »

Ces phrases sont utilisées en Ukraine comme salutation militaire officielle.

Les relations entre Moscou et Kiev se sont fortement détériorées après l’annexion de la Crimée et le début d’une rébellion séparatiste soutenue par la Russie dans l’est de l’Ukraine en 2014.

L’Ukraine disputera son premier match de l’Euro 2020 contre les Pays-Bas le 13 juin à Amsterdam, et affrontera également l’Autriche et la Macédoine du Nord dans le groupe C.

La Russie affrontera la Belgique, l’équipe la mieux classée au monde, lors de son match d’ouverture à domicile à Saint-Pétersbourg le 12 juin, avant d’affronter le Danemark et la Finlande.