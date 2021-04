Un leader politique pro-Kremlin a exhorté BORIS Johnson à annuler le déploiement de deux navires de guerre en mer Noire.

Cette décision a montré que la Grande-Bretagne souffrait de «complexes post-impériaux», a affirmé le sénateur russe Aleksey Pushkov.

Une vue sur le petit navire lance-missiles Rassvet de la flotte du Nord russe et le navire à moteur Klavdiya Yelanskaya dans la baie de Kola[/caption]

La Royal Navy doit envoyer les navires de guerre le mois prochain pour montrer un soutien «indéfectible» à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine alors que Vladimir Poutine masse jusqu’à 100 000 soldats et armements lourds près de sa frontière avec son ancien voisin soviétique.

M. Pushkov, professeur de relations internationales et ancien président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse du parlement, a déclaré: «Les Britanniques sont sceptiques quant aux tentatives du Premier ministre Boris Johnson de soutenir l’Ukraine contre la Russie».

«La plupart des Britanniques se souviennent que les précédentes interventions militaires ont coûté beaucoup de vies et d’argent au pays.

«Johnson ferait donc mieux d’économiser sur l’envoi de deux navires de guerre en mer Noire » pour soutenir l’Ukraine « . L’affaire est inutile.

Cet affichage inutile des complexes post-impériaux britanniques peut être évité

Sénateur russe Aleksey Pushkov

M. Pouchkov a déclaré: «Il ne le soutiendra d’aucune façon – deux navires ne résolvent rien.

«Cet affichage inutile des complexes post-impériaux britanniques peut être évité.»

«Et avec de l’argent économisé (il peut) acheter le vaccin Spoutnik V à la Russie afin de sauver des centaines de milliers de résidents britanniques de la maladie.»

La Grande-Bretagne doit déployer un destroyer de type 45 armé de missiles anti-aériens et d’une frégate anti-sous-marine de type 23 vers la mer Noire.

Les avions furtifs F-35B Lightning de la RAF et les hélicoptères de chasse aux sous-marins Merlin seront prêts sur le navire amiral du groupe de travail méditerranéen, le HMS Queen Elizabeth, pour soutenir les navires de guerre.

Le déploiement vise à faire preuve de solidarité avec l’Ukraine.

«Le Royaume-Uni et nos alliés internationaux sont inébranlables dans notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine», a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense.

Pouchkov a pris la parole alors que les dernières vidéos semblent montrer que le gonflement incessant de Poutine sur la puissance de feu se poursuit.

Au cours des deux dernières semaines, un vaste arsenal terrestre, naval et aérien a été mis en place, faisant craindre que la Russie ne s’approprie davantage de terres en Ukraine après l’annexion de la Crimée à l’Ukraine en 2014.

Plus de 14 000 personnes sont mortes dans les hostilités depuis lors.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Yevhen Yenin, a affirmé que les accusations d’espionnage contre le consul du pays à Saint-Pétersbourg, Oleksandr Sosonyuk, étaient une opération piégée du service de sécurité russe du FSB.

Sosonyuk était détenu par des agents du FSB après avoir reçu une base de données «classée» de disque dur portable dans un restaurant d’une personne non identifiée qu’il avait rencontrée dans un café ou un restaurant pour du vin rouge.

Il aurait cherché des informations «classifiées» sur les citoyens russes pour le marché noir.

Mais Yenin a affirmé avoir jeté une nouvelle lumière sur l’incident, en disant: «Une personne a appelé notre consul et a demandé une réunion personnelle autour d’un café.»





Lorsqu’ils se sont rencontrés, l’homme a sorti «des disques incompréhensibles» de son sac.

«Après cela, notre consul a seulement réussi à dire: » Arrêtez cette provocation « .

«Et puis il a été détenu.

La base de données était de toute façon publique en Russie, a-t-il déclaré.

«Et pour un prix très modique, vous pouvez obtenir toutes les informations personnelles concernant tout citoyen de la Fédération de Russie.»

Il a affirmé que l’expulsion de Sosonyuk de Russie était un coup destiné à détourner l’attention des diplomates de Moscou expulsés des États-Unis et de la République tchèque.

L’Ukraine a répondu en expulsant un envoyé de l’ambassade de Russie à Kiev.

