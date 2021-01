Anton Vaganov via Reuters

MOSCOU – Le Kremlin opulent et fortifié, qui se dresse en plein centre de Moscou, ressemblait à un château assiégé dimanche. Des clôtures métalliques, des agents de la circulation et des troupes anti-émeute du ministère de l’Intérieur ont bloqué toutes les rues autour de la place Loubianka, du siège du Service fédéral de sécurité (FSB) et de la Place Rouge. Les stations de métro étaient fermées.

Ce n’est pas le COVID-19 qui a provoqué ce verrouillage sans précédent, c’est un homme que Vladimir Poutine se réfère uniquement à «un blogueur». Alexei Navalny, le chef de l’opposition est en prison, mais il a appelé ses partisans à descendre dans la rue. Le week-end dernier, ils l’ont fait en nombre inégalé depuis une décennie – des milliers ont été arrêtés.

Cette semaine, un Poutine ébranlé n’a pris aucun risque.

Dimanche, des centaines de policiers ont encerclé la place Pouchkine qui a été inondée par jusqu’à 40 000 manifestants le week-end dernier. Une chaîne de policiers a bloqué le chemin de la place à midi, un autre groupe a bloqué le passage sous l’avenue Tverskaya. La police anti-émeute, couverte d’une armure noire de la tête aux pieds, a traîné un jeune homme avec un masque noir devant la station de métro Chistye Prudy, ses pieds glissant sur la neige mouillée. S’exprimant devant le tribunal la semaine dernière, Navalny a qualifié les actions du régime d ‘«anarchie démonstrative».

Après des milliers d’arrestations le week-end dernier, les autorités ont emprisonné plus de 150 personnes en milieu de semaine, y compris des militants clés de la Fondation anti-corruption de Navalny, dont beaucoup sont restées dans des centres de détention provisoire. La police a continué à détenir dimanche des journalistes, des blogueurs, des administrateurs de chats Telegram, des manifestants et même des piétons au hasard pour avoir couvert ou organisé le rassemblement non autorisé. À l’heure du déjeuner, plus de 1000 personnes ont été arrêtées dans 40 villes selon OVD-Info, qui est un contrôleur de police indépendant.

Rejoindre les responsables de l’application de la loi à Moscou étaient des centaines de gardes civils portant les brassards rouges de la Droujina, une Smilice populaire de l’ère oviet.

Malgré la démonstration massive de force, des milliers de manifestants ont défié la répression de Poutine et ont risqué d’être arrêtés dans toute la Fédération de Russie lors de manifestations qui ont été réorganisées à la hâte avec des centres-villes verrouillés.

À Ekaterinbourg, à l’est des montagnes de l’Oural, des images des médias sociaux ont montré la foule traversant une rivière gelée pour échapper à la police anti-émeute. À Moscou, des milliers de personnes ont convergé sur la place Komsomolskaya après que l’équipe de Navalny eut tweeté le nouvel emplacement pour protester.

Les chaînes de télévision d’État organisaient une panne de courant, de sorte que les Russes se sont tournés vers les médias sociaux et les diffusions en direct indépendantes pour suivre la manifestation croissante. Les autorités ont répondu en annonçant que la diffusion de «fausses nouvelles» sur les manifestations était désormais illégale et que les personnes qui répandaient le mot sur l’ampleur ou le lieu des manifestations pouvaient être poursuivies.

Pourtant, des images fixes de foules battues et repoussées par la police anti-émeute ont continué de se répandre en ligne.

«Il n’y aura jamais assez de policiers pour arrêter tout le monde. Il y a 11 millions de personnes à Moscou, des millions d’entre nous soutiennent l’opposition », a déclaré Alexei Zhukov, 28 ans, au Daily Beast.

OVD-Info a affirmé que des aiguillons à bétail et des Taser étaient utilisés contre des manifestants pacifiques alors que les violations par les forces de l’ordre atteignaient un niveau sans précédent pour la Russie post-soviétique.

Vitaly Pavlenkov, un programmeur de 26 ans travaillant dans une banque publique, sait ce qu’il adviendra des personnes arrêtées dimanche. Il faisait partie des personnes balayées lors des arrestations de la semaine dernière.

Alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un centre de détention provisoire de Vernadskogo Prospekt avec des dizaines de jeunes professionnels et d’étudiants universitaires, il a reçu un message de sa femme, qui l’attendait devant le poste de police: «Les gardiens parlent d’un ‘projet de château’. «À partir de ce moment, aucun avocat n’a été autorisé à entrer pour voir ses clients.

Pavlenkov n’était pas étranger au monde des forces de l’ordre, il avait passé un an à travailler dans les unités secrètes de la Direction principale de l’état-major général des forces armées, également connu sous le nom de GU – anciennement GRU. Il n’avait rien à cacher aux responsables de l’Etat, il était un citoyen responsable avec deux jeunes filles à la maison, un professionnel aux compétences précieuses, déterminé à passer sa vie en Russie.

Il a décidé de participer au rassemblement de l’opposition en faveur du chef de l’opposition arrêté Navalny, mais il a pris soin de ne violer aucune règle; il est resté sur le trottoir et n’a pas bloqué la rue. «J’ai rejoint une manifestation de rue pour la première fois de ma vie, après avoir atteint mon propre point d’ébullition: l’arrestation de Navalny était outrageusement illégale. Mais je n’ai pas marché avec des foules, je n’ai pas crié de slogans », a déclaré Pavlenkov au Daily Beast.

La Constitution de l’État russe stipule: «Toute personne détenue, placée en garde à vue… a le droit de recevoir l’assistance d’un avocat dès le moment de sa détention.» Mais beaucoup des quelque 4 000 Russes qui ont été détenus pour avoir soutenu Navalny sont restés en prison pendant des jours sans avoir la possibilité de voir leurs avocats, même lorsqu’ils ont comparu devant le tribunal.

Le «plan du château» signifie en fait que le pont-levis a été levé et que les élites et les centres d’application de la loi russes seront isolés de la population réelle enfermée à l’extérieur des remparts.

Alla Frolova, coordinatrice d’OVD-Info, qui fournit également une assistance juridique aux prisonniers politiques, a déclaré au Daily Beast: «Le« plan du château »ordonne à la police de défendre les bâtiments de la police contre tout ennemi menaçant; mais en réalité, cela empêche les avocats de voir leurs clients – nous poursuivons l’État en justice pour leur «projet de château». C’est contre la loi, »

«La décision de construire le« château »a été prise au plus haut niveau des services de sécurité: des milliers de Russes ont été arrêtés», a-t-elle déclaré. «Les autorités semblent terrifiées par les projets de l’opposition d’organiser davantage de rassemblements: le ministère de l’Intérieur a fermé toutes les stations de métro du centre, bloqué les transports en commun dans tout Moscou pour ce week-end – ces mesures sont terrifiantes pour le public. Nous verrons si l’État dispose de suffisamment de ressources pour garder ce plan sous contrôle. »

Pavlenkov a passé trois jours en prison, où il a noué une sorte d’amitié avec l’un des lieutenants de la police qui a posé des questions à Pavlenkov sur sa famille, et pourquoi la plupart des détenus semblaient être bien éduqués et réussir leur carrière. «Le flic avait les larmes aux yeux – il était convaincu que tous les manifestants étaient des agents qui allaient attaquer la police avec des cocktails Molotov, il m’a demandé qui nous payait et combien pour notre participation. Je suis contre la violence, les révolutions, les actions illégales, je veux vraiment des changements positifs dans mon pays. Le policier était totalement confus, il était convaincu que nous étions les ennemis de la Russie et que c’était le travail de la police de défendre le pays contre nous », a-t-il déclaré au Daily Beast.

«Je n’ai pas eu la chance de voir un avocat en prison, ni au tribunal. Toute ma famille, tous mes amis, même ceux qui aimaient Poutine avant, ont maintenant changé d’avis à cause de ma terrible expérience.

Une autre des personnes arrêtées était Ksenia Golubtsova, une responsable de la communication en congé de maternité. Elle a vu la police garder les hommes détenus dans le froid pendant des heures, sans les laisser aller aux toilettes. «Les gens ont été humiliés, menacés, battus», a-t-elle déclaré au Daily Beast.

La police a arrêté Golubtsova, 30 ans, alors qu’elle prenait une photo de l’émeute, au coin du boulevard Tsvetnoi le week-end dernier. Elle a passé près de 48 heures dans des véhicules de police, attendant toute la nuit pour être interrogée dans une petite pièce. La police a emporté son téléphone pour qu’elle ne puisse pas appeler son mari. Son interrogateur, une femme âgée, l’a finalement fouillé. «Pourquoi vous, une jeune mère, avez besoin de cela, pourquoi vous impliquez-vous?» la policière lui a demandé. Les yeux de Ksenia se remplirent de larmes. Elle a rappelé: «Je voulais lui dire que je proteste, pour que des gens comme vous n’interrogent pas des femmes innocentes comme moi, de sorte que de telles persécutions n’arriveraient pas à vos petits-enfants à mes enfants.» Mais Golubtsova n’a pas pu faire passer les mots, elle s’est sentie humiliée et blessée, a-t-elle déclaré.

Malgré les efforts de Poutine pour se protéger du soulèvement et faire taire la voix des Russes ordinaires qui ne sont plus disposés à supporter ses répressions et sa kleptocratie, le tollé se fait plus fort. «Poutine est un voleur!» Dimanche, dans tout le pays, les échos, alimentés par les médias sociaux, ont pu être entendus haut et fort derrière les fortifications de Poutine.

