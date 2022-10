La Russie se démène pour réparer le pont de Crimée, Zelensky jure d’accélérer la “victoire”

Moscou s’efforce de réparer le pont de Kertch reliant la péninsule de Crimée à la Russie d’ici juillet après qu’une explosion au cours du week-end a endommagé le pont prisé du président Vladimir Poutine.

Une date limite pour le 1er juillet 2023 aurait été fixée jeudi et la construction sera gérée par Nizhneangarsktransstroy LLC, a rapporté le média ukrainien Pravda.

Le pont de Kertch, qui a été achevé en 2018 et défendu par Poutine après l’occupation russe de la Crimée en 2014, a été gravement endommagé samedi après qu’une explosion a détruit une partie du pont.

LA RUSSIE DIT QUE LE CHEF DU RENSEIGNEMENT UKRAINIEN EST RESPONSABLE DE L’ATTAQUE AU PONT DE CRIMÉE, AUGMENTANT LE RISQUE D’ASSASSINAT

Une partie du pont de 12 milles de long est tombée dans le détroit de Kertch et la circulation a été temporairement interrompue.

Au moins trois personnes ont été tuées dans l’explosion et plusieurs camions-citernes transportant du carburant de la Russie à la Crimée ont été détruits.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’explosion, bien que Moscou ait accusé le chef du renseignement ukrainien d’être à l’origine de l’attaque.

Au moins huit personnes ont été arrêtées en coordination avec l’attaque.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a promis vendredi de continuer à accélérer les avancées de Kyiv dans la guerre alors que ses forces continuent de progresser dans le sud.

LE GROUPE WAGNER EN RUSSIE FAIT “QUELQUES” PROGRÈS À DONBAS DANS LES PREMIERS GAINS TACTIQUES DEPUIS JUILLET: ROYAUME-UNI INTEL

“Je sais que vous vous rapprochez autant que possible de la victoire, et nous ferons tout pour l’accélérer”, a déclaré Zelenskyy dans un discours à la nation en l’honneur de la Journée des défenseurs.

“Vous êtes la chose la plus précieuse que nous ayons. Chacun”, a-t-il déclaré en s’adressant à ceux qui combattaient dans la guerre contre la Russie. “Derrière toi, guerrier ukrainien, se trouvent des millions de personnes qui savent exactement pourquoi elles vivent.”

Les forces ukrainiennes ont fait des avancées significatives dans le nord le mois dernier, reprenant la région de Kharkiv et forçant les forces de Poutine à se retirer à travers les frontières russes et plus profondément dans le Donbass.

Les responsables occidentaux de la défense ont évalué vendredi que les groupes pro-russes avaient fait une avancée tactique dans la région pour la première fois depuis juillet, mais ont noté que l’effort de guerre de la Russie continuait d’être sapé par les avancées ukrainiennes et son incapacité à réapprovisionner adéquatement ses forces.

Les forces ukrainiennes ont également commencé à faire de plus grandes avancées dans la région sud de Kherson et les responsables russes craignent que la ville de Kherson ne devienne la dernière ville de première ligne alors que Kyiv cherche à se diriger vers la Crimée.