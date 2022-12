La Russie se bat pour protéger la “mère patrie”, selon Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a déclaré que son pays se battait en Ukraine pour protéger sa « patrie » et pour garantir une « véritable indépendance » dans son message vidéo du Nouvel An, alors que la Russie a déclenché sa deuxième grande vague d’attaques à la roquette contre le pays en trois jours.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que des explosions avaient été signalées dans tout le pays le soir du Nouvel An.

Dans le message de neuf minutes diffusé à la télévision d’État russe – le plus long discours de ce type de son règne de deux décennies – Poutine a accusé l’Occident d’avoir provoqué la guerre et d’avoir tenté « d’affaiblir et de diviser la Russie ».

Devant un groupe d’hommes et de femmes en treillis militaire, Poutine a déclaré: “Ce fut une année qui a mis beaucoup de choses à sa place… Cette année a démontré qu’il n’y a pas de pouvoir plus élevé que l’amour pour sa famille et ses amis, la loyauté envers ses amis et camarades, le dévouement à la patrie.

Dans le discours dominé par la guerre de la Russie en Ukraine, Poutine a salué tous les militaires russes combattant en Ukraine comme des « héros ».

La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 311 de l’invasion Lire la suite

Plus tôt samedi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé que la victoire en Ukraine était “inévitable”. Shoigu a admis que son pays était confronté à des difficultés dans la guerre de 10 mois, la Russie ayant été forcée de battre en retraite pendant plusieurs mois.

“Nous accueillons la nouvelle année dans une situation militaro-politique difficile”, a déclaré Shoigu.

Alors que Poutine prononçait son discours, la capitale ukrainienne, Kyiv, a été secouée par une nouvelle vague d’attaques russes, qui ont fait au moins un mort, selon le maire de la ville, Vitali Klitschko.

« Il y a des explosions à Kyiv ! Klitschko a écrit sur l’application de messagerie Telegram. « Restez dans les refuges !

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré qu’un hôtel et une maison individuelle avaient été touchés par les missiles.

Le gouverneur de la région environnante de Kyiv, Oleksiy Kuleba, avait averti peu de temps à l’avance d’une éventuelle attaque de missiles entrants et avait déclaré que les défenses aériennes de la région engageaient des cibles.

« Le pays terroriste a lancé plusieurs vagues de missiles. Ils nous souhaitent une bonne année. Mais nous persévérerons », a écrit Kuleba sur Telegram dans un article séparé après que des explosions ont secoué la capitale.

Des explosions ont également été signalées dans les villes de Khmelnytskyi et Zaporizhzhia, et dans la région de Kharkiv

Tard jeudi, Zelenskiy a répété ses avertissements précédents selon lesquels Moscou pourrait envisager de plonger l’Ukraine dans l’obscurité avant les vacances du Nouvel An.

“Peut-être que l’ennemi essaiera une fois de plus de nous faire célébrer la nouvelle année dans l’obscurité”, a-t-il déclaré dans son discours du soir.

Zelensky lui-même devrait prononcer son discours de nouvel an très attendu samedi soir.

La Russie a mené pendant des mois des frappes massives sur les infrastructures critiques de l’Ukraine, laissant une grande partie du pays sans électricité.

Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, dans une allocution vidéo vendredi soir, a déclaré que Moscou faisait face à une pénurie d’armes de haute précision, y compris ses missiles balistiques Iskander, ayant tiré la plupart d’entre eux.

“Nous avons compté combien ils nous ont tiré dessus, combien ils en avaient et combien il leur en reste”, a déclaré Reznikov. “Ils ont puisé dans une réserve critique.”

S’adressant directement à la population russe, Reznikov a également averti que le Kremlin prévoyait de fermer ses frontières et d’annoncer une deuxième vague de mobilisation de masse « début janvier ».

“Je sais pertinemment qu’il vous reste environ une semaine quand vous avez encore le choix”, a déclaré Reznikov, s’exprimant en russe.

« Début janvier, les autorités russes fermeront les frontières aux hommes, déclareront la loi martiale et entameront une nouvelle vague de mobilisation. Les frontières seront également fermées en Biélorussie », a-t-il ajouté.

Poutine a nié plus tôt qu’il était prévu de lancer une nouvelle campagne de mobilisation.

« Les discussions sur des mesures de mobilisation supplémentaires n’ont tout simplement pas de sens, l’État et le ministère de la Défense n’en ont pas besoin pour le moment », a déclaré Poutine le 5 décembre.