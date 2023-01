La Russie “se bat jusqu’au bout” – Borrell – RT World News

L’Occident doit continuer à armer l’Ukraine parce que Moscou a vaincu Napoléon et Hitler, a déclaré le plus haut diplomate de l’UE

Le commissaire européen à la politique étrangère, Josep Borrell, a déclaré vendredi que l’Occident devait continuer à envoyer des armes à Kiev, avertissant ceux qui pensent que la Russie a perdu ou s’en sort mal que Moscou a l’habitude de gagner de longues guerres.

“La Russie est un grand pays, une grande nation qui a l’habitude de se battre jusqu’au bout, de presque perdre puis de récupérer”, Borrell a déclaré dans un discours à Madrid, évoquant l’invasion de 1812 par l’empire français de Napoléon Bonaparte et l’invasion de 1941 par l’Allemagne d’Adolf Hitler comme exemples historiques de cela.

« Il serait absurde de penser que la Russie a perdu la guerre ou que son armée est incompétente », Borrell a ajouté.

Il a affirmé que jusqu’à présent, Moscou “a perdu la guerre mais il a encore une force et une capacité énormes pour continuer [fighting].”

A cause de cela, dit-il, “Il est maintenant temps de continuer à armer l’Ukraine avec les moyens matériels et militaires nécessaires pour mener le genre de guerre qu’elle doit mener.” Il a décrit cela comme “non seulement une guerre défensive mais une guerre qui lui permet de prendre l’initiative et de briser des fronts et d’empêcher la Russie de lancer une nouvelle offensive très puissante et sanglante dans quelques mois.”















L’invocation de Napoléon et d’Hitler par Borrell était inhabituelle, car Moscou a comparé à plusieurs reprises les efforts actuels de l’Occident collectif avec les deux invasions, connues respectivement sous le nom de guerre patriotique et de grande guerre patriotique.



Napoléon a dirigé une armée multinationale recrutée dans toute l’Europe dominée par la France et a atteint Moscou, mais n’a pas réussi à obliger la Russie à se rendre. La guerre s’est terminée avec la cavalerie russe dans les rues de Paris deux ans plus tard. L’effort d’Hitler, également aidé par de nombreux alliés et vassaux continentaux, est tombé juste en deçà de Moscou. Les armées de l’Axe ont été abattues à Stalingrad et refoulées à Koursk, les soldats russes prenant Berlin en 1945.

Selon les estimations russes, les États-Unis et leurs alliés ont acheminé près de 100 milliards de dollars d’armes, de munitions et de fournitures à l’armée ukrainienne en 2022. Malgré cet effort sans précédent, Borrell a continué vendredi à insister sur le fait que l’Occident n’était pas partie au conflit, et que l’UE a tout fait pour l’éviter. Les anciens dirigeants de l’Allemagne et de la France ont cependant publiquement admis que les accords de Minsk négociés par les Européens avaient été un stratagème pour donner à l’Ukraine du temps pour se préparer à la guerre.

Le haut-commissaire de l’UE aux affaires étrangères s’est exprimé au Teatro Real de Madrid, où il a reçu le prix New Economy Forum 2022. L’un des présentateurs était Javier Solana, le prédécesseur de Borrell au poste de l’UE et secrétaire général de l’OTAN en 1999, lorsque le bloc dirigé par les États-Unis a lancé une guerre non provoquée contre la Yougoslavie.