La Russie s’attend à la fin de l’interdiction de deux ans de l’AMA – patron antidopage

Les sanctions imposées à la Russie doivent prendre fin en décembre

L’Agence antidopage russe (RUSADA) s’attend à ce qu’une interdiction de deux ans imposée par l’Agence mondiale antidopage (AMA) prenne fin en décembre, la directrice générale Veronika Loginova déclarant que l’organisation avait fait tout son possible pour rétablir la pleine état de conformité.

« Nous attendons la restauration [of compliance status]. Nous avons passé l’audit, nous attendons le résultat », Loginova a déclaré aux journalistes mercredi, cité par TASS.

« Nous mettons en œuvre toutes les décisions du 17 décembre [2020 – when the ban was imposed]. Nous mettons tout en œuvre et comptons sur une décision positive.

L’AMA a effectué un audit en ligne de RUSADA au début du mois de septembre dans le cadre de la feuille de route vers le rétablissement du statut de l’organisation russe.

Lire la suite Le chef mondial antidopage veut mettre fin à l’exceptionnalisme américain

La Russie s’est d’abord vu imposer une interdiction de quatre ans des grands événements sportifs internationaux en décembre 2019, après des allégations selon lesquelles un laboratoire antidopage de Moscou aurait délibérément manipulé des données envoyées à l’AMA.

À ce stade, la Russie était déjà impliquée dans un scandale de dopage de longue date résultant d’accusations de dopage d’athlètes parrainé par l’État – ce que le pays a nié avec véhémence.

L’interdiction de quatre ans imposée par l’AMA a été contestée par la Russie devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse, qui a réduit de moitié la sanction à deux ans dans une décision rendue le 17 décembre 2020.

La punition signifiait toujours que les athlètes et les équipes russes étaient contraints de concourir sous un statut neutre lors de nombreux événements sportifs majeurs jusqu’à l’expiration de l’interdiction.

Les athlètes du pays ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de Pékin 2022 sous la bannière du Comité olympique russe (ROC).

Le président de l’AMA, Witold Banka, a déclaré plus tôt ce mois-ci que “une ligne de communication ouverte” reste avec des collègues en Russie.

“Nous devons attendre la fin de l’année, nous surveillons ce qu’ils font, voyons dans les prochaines semaines ou mois ce qui se passe en termes de [readmitting] vers le système », a déclaré le responsable polonais.