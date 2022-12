La Russie s’assurera un bastion sur Marioupol en supprimant l’identité ukrainienne et en construisant sur la dévastation

Huit mois après la chute de Marioupol face à la Russie à la suite de l’une des batailles les plus brutales de la guerre, Moscou construit maintenant sur la dévastation, faisant venir des gens pour remplir la ville abandonnée et la purifiant de toute identité ukrainienne.

Après des mois d’échec à faire avancer les lignes de front et à céder de grandes villes comme Kharkiv et Kherson aux forces ukrainiennes, le Kremlin aurait tourné son attention vers Marioupol.

Une enquête de l’Associated Press a révélé que la ville commençait à ressembler à une garnison russe alors que Moscou introduisait des troupes, du matériel, des médecins, des ouvriers du bâtiment et des fonctionnaires de l’administration.

Les bâtiments bombardés seraient démolis au rythme d’un par jour, et l’ampleur de l’invasion meurtrière de la Russie est devenue encore plus évidente à mesure que davantage de corps et de charniers sont découverts.

Quelque 50 000 maisons devraient être démolies.

Le monde a assisté à l’assaut de la guerre alors que les forces russes battaient la ville portuaire, et que les forces ukrainiennes et les civils se sont enfermés pendant trois mois pour tenter de tenir la ville.

La lutte pour la ville s’est finalement concentrée sur l’aciérie Azovstal de Mariupol, où des soldats et des civils ukrainiens ont été piégés sous les bombardements incessants de la Russie, bloquant l’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins de santé, et forçant des milliers de personnes à se rendre.

Les responsables ont averti que jusqu’à 25 000 civils avaient été tués lors du siège, bien que, selon l’enquête de l’AP, ce chiffre puisse être jusqu’à trois fois plus élevé à mesure que les décombres sont enlevés et que davantage de tombes sont découvertes.

Alors que les troupes ukrainiennes ont commencé à pousser les lignes de front plus à l’est à Donetsk, la Russie cherche à assurer son emprise sur Marioupol en nettoyant la ville de tout vestige de l’identité ukrainienne.

L’avenue de la paix, qui traverse la ville, aurait été rebaptisée avenue Lénine, et les titres de l’ère soviétique ont remplacé les noms de rue et les panneaux à travers la ville.

La Russie aurait élaboré de nouveaux plans pour la ville qui s’articuleront autour du théâtre dramatique historique – qui abritait des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ukrainiens à l’abri des bombardements russes dans les premiers jours de la guerre.

Le théâtre a été bombardé par deux frappes aériennes russes le 16 mars et jusqu’à 600 personnes ont été tuées dans la frappe.

Les résidents qui sont restés à Marioupol ont déclaré que le théâtre avait pu empester tout l’été alors que des corps restaient piégés à l’intérieur.

En réponse à la dévastation, la Russie a érigé un écran autour du bâtiment suffisamment haut pour qu’il puisse être vu de l’espace, a constaté AP.

La Russie envisage apparemment également de transformer l’usine sidérurgique d’Azovstal – un site qui est resté un symbole de la résistance ukrainienne – en un parc industriel, bien que la construction n’ait pas commencé.