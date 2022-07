La Russie s’approche de la fermeture du gaz en Europe alors que l’Allemagne rejette les affirmations selon lesquelles elle ne peut pas honorer les contrats

LONDRES — Le géant russe de l’énergie menace d’envoyer moins de gaz vers l’Europe — mais l’Allemagne, l’un de ses principaux importateurs, a rejeté l’idée.

La société d’État majoritaire Gazprom a déclaré lundi qu’en raison de circonstances imprévisibles, elle n’était pas en mesure de respecter les contrats gaziers avec l’Europe.

La société énergétique allemande Uniper a confirmé à CNBC que Gazprom avait invoqué la “force majeure” sur ses approvisionnements. La force majeure, terme juridique, survient lorsque des circonstances imprévisibles empêchent une partie de remplir ses obligations contractuelles, la dispensant en théorie de sanctions.

“Il est vrai que nous avons reçu une lettre de Gazprom Export dans laquelle l’entreprise invoque rétroactivement la force majeure pour les insuffisances passées et actuelles des livraisons de gaz. Nous considérons cela comme injustifié et avons formellement rejeté l’allégation de force majeure”, a déclaré Lucas Wintgens, porte-parole de Uniper, a déclaré à Annette Weisbach de CNBC.

RWE, une autre société énergétique allemande, a confirmé à CNBC qu’elle avait également reçu un avis de force majeure de Gazprom.

Gazprom n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC mardi.

Les responsables en Allemagne et ailleurs en Europe sont de plus en plus préoccupés par la possibilité d’un arrêt complet des approvisionnements en gaz en provenance de Russie. Ces craintes se sont intensifiées après la fermeture de Nord Stream 1 – un gazoduc clé entre la Russie et l’Allemagne – au début du mois pour des travaux de maintenance, certains doutant que les flux seront entièrement rétablis après la fin des travaux le 21 juillet.

Les nations européennes ont reçu environ 40 % de leurs importations de gaz de la Russie avant qu’elle n’envahisse l’Ukraine. Les responsables européens se sont efforcés de mettre fin à cette dépendance, mais c’est un processus coûteux et difficile à réaliser du jour au lendemain.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a annoncé de nouveaux accords gaziers avec les États-Unis et l’Azerbaïdjan, par exemple, alors qu’elle cherche de nouveaux fournisseurs de combustibles fossiles.

“Il s’agit clairement d’un territoire inexploré et sans précédent sous cette forme”, a déclaré mardi Andreas Schroeder, responsable de l’analyse énergétique de la société de recherche ICIS, à Squawk Box Europe de CNBC.

“Alors que l’Union européenne a réussi à réduire les volumes d’importations d’hydrocarbures en Russie, elle n’a pas réussi à réduire le prix qu’elle paie.”

Les prix du gaz en Europe se sont envolés en raison de la baisse des flux en provenance de Russie. Mais ces prix plus élevés signifient que la Russie peut envoyer moins de gaz vers l’Europe et gagner le même – voire plus – d’argent qu’auparavant. Schroeder a appelé cela “l’effet de compensation”.

Le prix du gaz du premier mois au hub néerlandais TTF, une référence européenne pour le négoce de gaz naturel, était d’environ 1% plus élevé à 159 euros (1,02 $) par mégawattheure mardi matin. Les prix ont augmenté de plus de 600% par rapport à l’année dernière.