La Russie s’apprête à reconnaître officiellement 4 régions ukrainiennes annexées après les référendums

La Russie a confirmé jeudi qu’elle annexerait officiellement des parties de l’Ukraine où les zones occupées ont organisé des “référendums” orchestrés par le Kremlin sur la vie sous le régime de Moscou que le gouvernement ukrainien et l’Occident ont dénoncés comme illégaux et truqués.

Le président russe Vladimir Poutine assistera vendredi à une cérémonie au Kremlin au cours de laquelle quatre régions de l’Ukraine seront officiellement intégrées à la Russie, a déclaré à la presse le porte-parole Dmitri Peskov.

Peskov a déclaré que les administrateurs pro-Moscou des régions signeront des traités pour rejoindre la Russie lors de la cérémonie au St. George’s Hall du Kremlin.

L’annexion officielle était largement attendue suite à la les votes qui se sont terminés mardi dans les zones sous occupation russe en Ukraine et après que Moscou a affirmé que les habitants étaient massivement soutenus pour que leurs zones fassent officiellement partie de la Russie.

L’Ukraine, l’Union européenne, les États-Unis et le Canada ont dénoncé les votes comme une imposture.

REGARDER l Poutine ne s’arrêtera probablement pas dans ces régions à moins qu’il ne soit vérifié : conseiller de Zelenskky : Le Canada “intensifiera” la réponse à la Russie si l’annexion se poursuit, selon le principal conseiller diplomatique de Zelenskyy Le conseiller diplomatique en chef du président ukrainien Zelenskyy a déclaré que le Canada “intensifierait” définitivement sa réponse à la Russie, si le Kremlin allait de l’avant avec son annexion à l’Ukraine : “C’est ce que nous avons entendu de votre premier ministre aujourd’hui”, a déclaré Igor Zhovkva.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a dénoncé jeudi le vote comme une “paix dictée” contraire à des élections libres et équitables et a averti qu’aucun citoyen n’est libre ou en sécurité dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie tant que “ce diktat russe” y prévaudra.

Baerbock a déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin que des responsables avaient entendu parler de personnes dans les quatre régions prises « sous la menace et parfois même [at] sous la menace d’une arme à feu » pour déposer leurs bulletins de vote dans des urnes transparentes.

La Finlande limite les arrivées en provenance de Russie

Les troupes armées avaient fait du porte-à-porte avec les responsables électoraux pour recueillir les bulletins de vote en cinq jours de vote. Les marges étrangement élevées en faveur ont été qualifiées d’accaparement de terres par des dirigeants russes de plus en plus acculés après des pertes militaires embarrassantes en Ukraine.

Des référendums ont eu lieu dans les administrations installées à Moscou dans les quatre régions du sud et de l’est de l’Ukraine – Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia. Plus tôt cette semaine, le Kremlin a fait état d’un soutien allant de 87 à 99 % dans les votes dans toute la région.

Les personnes entrant en Finlande font la queue jeudi dans la zone de contrôle des passeports au poste-frontière de Vaalimaa, à la frontière avec la Russie. (Alessandro Rampazzo/AFP/Getty Images)

Le Kremlin n’a pas été ému par les critiques de l’Occident sur les référendums et l’invasion. Après qu’une contre-offensive de l’Ukraine ce mois-ci a causé de lourds revers aux forces de Moscou sur le champ de bataille, la Russie a déclaré qu’elle appellerait 300 000 réservistes pour rejoindre le combat. Il a également averti qu’il pourrait recourir aux armes nucléaires.

L’Institut pour l’étude de la guerre en Grande-Bretagne, citant des rapports russes, a affirmé que le nombre d’hommes d’âge militaire russe fuyant le pays dépasse probablement le nombre de forces que Moscou a utilisées pour envahir initialement l’Ukraine en février.

“Les plus aisés et les plus instruits sont surreprésentés parmi ceux qui tentent de quitter la Russie”, a déclaré l’institut dans un nouveau rapport. “Lorsqu’il est combiné avec les réservistes qui sont mobilisés, l’impact économique national de la disponibilité réduite de main-d’œuvre et de l’accélération de la” fuite des cerveaux “est susceptible de devenir de plus en plus important.”

Cette mobilisation partielle est cependant profondément impopulaire dans certaines régions, déclenchant des manifestations, des violences dispersées et des Russes fuyant le pays par dizaines de milliers. Des lignes de plusieurs kilomètres se sont formées à certaines frontières et Moscou aurait également mis en place des bureaux de recrutement aux frontières pour intercepter certains de ceux qui tentaient de partir.

Le gouvernement finlandais a déclaré jeudi qu’il limiterait considérablement le trafic de passagers à sa frontière avec la Russie, interdisant aux citoyens russes voyageant avec des visas touristiques d’entrer dans le pays nordique à compter du lendemain.

“La décision de principe vise à empêcher complètement le tourisme russe en Finlande et le transit connexe via la Finlande”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto lors d’une conférence de presse.

Depuis le 1er septembre, la Finlande a réduit le nombre de visas – y compris à des fins touristiques – délivrés aux citoyens russes à un dixième du nombre habituel, une décision considérée comme une manifestation de solidarité avec l’Ukraine.

Au moins 8 morts dans les dernières violences

Lors des dernières violences, le bureau présidentiel ukrainien a déclaré qu’au moins huit civils ont été tués et 16 autres ont été blessés par les bombardements russes.

Le bureau a déclaré jeudi que les victimes comprenaient deux adultes et un enfant tués par une frappe de missile sur la ville de Dnipro mercredi.

L’épave sur le toit d’un immeuble détruit est montrée jeudi à Kharkiv, en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont repris des villages à l’est et au sud de Kharkiv, mais les forces russes bombardent encore périodiquement la ville. (Paula Bronstein/Getty Images)

L’attaque a fait cinq blessés – dont une fillette de 12 ans tirée des décombres – et endommagé 60 maisons, un marché de rue et des lignes électriques.

Les bombardements russes ont également touché Nikopol de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

Dans la région orientale de Donetsk, des barrages d’artillerie russes ont tué cinq civils et en ont blessé quatre.

Pendant ce temps, les autorités de la ville de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, ont déclaré que 11 personnes avaient été blessées après que quatre roquettes avaient frappé la ville. L’attaque de jeudi matin a endommagé des immeubles de grande hauteur et des maisons privées.