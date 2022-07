La Russie s’apprête à fermer une agence de gestion de l’émigration vers Israël

Le responsable de l’Agence juive a déclaré que le mécontentement russe envers Israël sur une variété d’autres questions pourrait également aider à expliquer la nouvelle pression russe. Il s’agit notamment des activités militaires israéliennes en Syrie et d’un différend sur la propriété de l’église à Jérusalem.

Les responsables israéliens sont également devenus de plus en plus francs dans leurs critiques de la guerre de la Russie en Ukraine, après avoir initialement tenté de suivre une voie diplomatique intermédiaire. La semaine dernière, Israël a commencé à fournir des casques et d’autres équipements de protection aux forces de secours ukrainiennes et aux organisations civiles après avoir refusé de le faire auparavant, et M. Lapid a signé une déclaration conjointe avec le président Biden exprimant « ses inquiétudes concernant les attaques en cours contre l’Ukraine ».

“La tentative de punir l’Agence juive pour la position d’Israël sur la guerre est déplorable et offensante”, a déclaré jeudi le ministre israélien des affaires de la diaspora, Nachman Shai, dans un communiqué. “Les Juifs de Russie ne peuvent être détachés de leur lien historique et émotionnel avec l’État d’Israël.”

Actualisé 21 juillet 2022, 19 h 29 HE

L’Agence juive, fondée il y a près d’un siècle sous le nom d’Agence juive pour la Palestine, a contribué à l’établissement d’Israël en 1948 et a facilité l’émigration de millions de Juifs du monde entier. Elle se décrit comme la plus grande organisation juive à but non lucratif au monde et gère des programmes sociaux en Israël et pour les communautés juives à l’étranger.

L’agence a été interdite en Union soviétique, où les Juifs ont été confrontés à une discrimination généralisée, jusqu’à ses dernières années. Environ un million d’immigrants de l’ex-Union soviétique sont arrivés en Israël de la fin des années 1980 à la fin des années 1990. L’agence aide désormais les Russes d’origine juive à s’installer en Israël et gère des écoles du dimanche et des cours d’hébreu dans toute la Russie.