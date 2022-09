La Russie s’apprête à annexer les régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk et Kherson

RIGA, Lettonie – La Russie a poursuivi mardi ses plans d’annexion des régions occupées de l’Ukraine, alors que les autorités fantoches de Moscou fixaient des dates pour organiser des référendums sur l’adhésion à la Russie ou appelaient à des votes immédiats – des mesures qui pourraient aggraver considérablement la guerre. Les responsables des petits États autoproclamés de Louhansk et de Donetsk et de la région occupée de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont annoncé la tenue de « référendums » de vendredi à mardi. De tels votes, qui sont illégaux en vertu du droit ukrainien et international, ont été largement tournés en dérision par les responsables occidentaux comme une imposture et simplement un précurseur de la violation de la souveraineté territoriale de l’Ukraine.

Un groupe pro-russe de la région ukrainienne de Zaporizhzhia a également appelé à un « référendum » immédiat.

Après avoir annexé les territoires, Moscou déclarerait probablement que les attaques ukrainiennes contre ces zones sont des attaques contre la Russie elle-même, ont averti les analystes, un déclencheur potentiel pour une mobilisation militaire générale ou une escalade dangereuse telle que l’utilisation d’une arme nucléaire contre l’Ukraine.

Les responsables russes et les experts de la télévision d’État affirment depuis des mois que la Russie, dans la guerre qu’elle a déclenchée, se bat contre l’OTAN, pas seulement contre l’Ukraine.

Mais s’emparer du territoire ukrainien souverain en violation flagrante du droit international, au cours de la semaine même où les dirigeants mondiaux sont réunis aux Nations Unies pour les réunions annuelles de l’Assemblée générale serait une étape remarquablement effrontée, même pour le président russe Vladimir Poutine, qui a montré peu de considération pour l’opinion publique mondiale alors qu’il lançait la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La poussée vers l’annexion montre également à quel point les options de Poutine se sont rétrécies, à la suite des récents revers militaires et des critiques croissantes de la guerre à l’échelle internationale et nationale, y compris une remarquable réprimande publique du président russe Vladimir Poutine et du Premier ministre indien Narendra Modi, lors d’une réunion du Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan la semaine dernière.

Ces derniers jours, une contre-offensive ukrainienne réussie a contraint à une importante retraite russe dans la région du nord-est, alors que les troupes russes fuyaient les villes et les villages qu’elles occupaient depuis les premiers jours de la guerre sans trop de combats et abandonnaient de grandes quantités de matériel militaire.

Les forces ukrainiennes continuent de progresser dans cette région et organisent également une offensive distincte dans la région de Kherson.

En Russie, les partisans de la ligne dure pro-guerre, furieux des revers sur le champ de bataille alors que la vie de la plupart des Russes continue essentiellement comme d’habitude, ont appelé à une escalade brutale, certains préconisant même l’utilisation d’armes nucléaires, pour écraser la résistance ukrainienne.

L’utilisation d’une arme nucléaire franchirait une ligne rouge vif. Le week-end dernier, le président Biden a averti Poutine de ne pas utiliser d’arme atomique. Interrogé par un journaliste de l’émission d’information CBS “60 Minutes” sur ce qu’il dirait à Poutine s’il envisageait une telle décision, Biden a répondu : “” Non. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Cela changerait le visage de la guerre comme jamais auparavant depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les régions séparatistes poussent à rejoindre la Russie alors que l’effort de guerre faiblit

L’éminente propagandiste russe Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT, qui fait partie des partisans d’une approche plus dure de l’Ukraine, a tweeté mardi que les mesures en cours pourraient conduire à la victoire de la Russie ou à une guerre nucléaire, laissant entendre que la Russie est sur le point d’intensifier ses actions. .

“A en juger par ce qui se passe et ce qui est sur le point de se passer, cette semaine marque soit la veille de notre victoire imminente, soit la veille de la guerre nucléaire”, a écrit Simonyan. “Je ne vois aucune troisième option.”

Simonyan, comme d’autres experts et propagandistes de la télévision d’État, soutient depuis des mois que la Russie est confrontée à une lutte existentielle pour sa survie contre l’OTAN.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, a toutefois déclaré dans un tweet que les “faux référendums” ne changeraient rien.

“La Russie a été et reste un agresseur occupant illégalement des parties du territoire ukrainien”, a tweeté Kuleba. “L’Ukraine a parfaitement le droit de libérer ses territoires et continuera de les libérer quoi que dise la Russie.”

Les responsables occidentaux ont mis en garde le président russe Vladimir Poutine contre l’annexion des parties de l’est de l’Ukraine qu’il contrôle. La réponse typique du Kremlin est que les déplacements ne sont pas imposés depuis Moscou, et que c’est aux populations de décider. La Russie, cependant, a une histoire d’élections défectueuses et de fraude électorale pure et simple.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev, qui est aujourd’hui chef adjoint du Conseil de sécurité du pays, a déclaré mardi qu’il était “essentiel” que des “référendums” aient lieu.

L’analyste Tatiana Stanovaya, du cabinet de conseil politique R. Politik, a déclaré que le passage à des “référendums” immédiats était un signe que Poutine avait radicalement changé de cap, empruntant une nouvelle voie d’escalade dangereuse.

Postant sur Telegram, Stanovaya a déclaré que les votes fictifs immédiats équivalaient à « la préparation d’une guerre à grande échelle. C’est un sérieux renversement de la logique de Poutine concernant l’Ukraine. Auparavant, l’opinion de Poutine semblait être que ce n’était qu’une question de temps avant que le soutien occidental à l’Ukraine ne se replie et que la Russie ne puisse revendiquer la victoire.

Stanovaya a décrit le mouvement vers l’annexion comme “un ultimatum sans équivoque de la Russie à l’Ukraine et à l’Occident : soit l’Ukraine se retire, soit la guerre nucléaire”.

“Pour garantir la ‘victoire’, Poutine est prêt à organiser des référendums immédiats pour obtenir le droit (dans son esprit) d’utiliser des armes nucléaires pour défendre le territoire russe'”, a-t-elle écrit, ajoutant : “Poutine ne veut pas gagner cette guerre contre le champ de bataille. Poutine veut forcer Kyiv à se rendre sans combat.

Si l’Ukraine refuse de reculer, Poutine déclarera probablement une mobilisation militaire obligatoire, a ajouté Stanovaya. Jusqu’à présent, Poutine a résisté à une telle décision, sachant qu’un projet national serait profondément impopulaire.

Alors que la Russie est confrontée à un grave problème de main-d’œuvre dans sa guerre contre l’Ukraine, la Douma d’État, la chambre basse du Parlement russe, a adopté mardi des amendements durcissant les peines pour les soldats qui désertent ou refusent de se battre.

En vertu des amendements, les déserteurs qui sont absents des postes pendant plus d’un mois seraient passibles d’une peine maximale de 10 ans, par rapport à la peine maximale actuelle de cinq ans. Les soldats qui refusaient l’ordre de se battre ou de se déployer pouvaient être emprisonnés jusqu’à trois ans. La reddition volontaire pourrait être punie d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison tandis que les pillards pourraient être condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans.

Les amendements sont presque certains d’être approuvés par l’Assemblée de la Fédération, la chambre haute, mercredi et pourraient être signés par Poutine le même jour. Les purs et durs pro-guerre ont exigé une approche plus dure de l'”opération militaire spéciale” en Ukraine, alors même que le Kremlin a insisté sur le fait que tout se passerait comme prévu.

Torture, meurtres, enlèvements : la retraite russe d’Izyum révèle des horreurs

Les amendements ont immédiatement accru les spéculations selon lesquelles Poutine pourrait opter pour une mobilisation militaire nationale,

Le problème de dotation en personnel militaire de la Russie a été aggravé par des soldats répudiant des contrats et se rendant ou désertant. Même un effort de recrutement majeur, comprenant l’enrôlement de prisonniers et l’envoi de volontaires au front avec peu de formation, n’a pas aidé la Russie à retrouver son élan militaire perdu.

Avant de lancer son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février, Poutine a reconnu l’indépendance des deux régions mandataires de Moscou dans l’est de l’Ukraine, Lougansk et Donetsk.

Pendant ce temps, mardi, des membres du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne ont déclaré qu’ils se rendaient dans les zones occupées par la Russie dans l’est de l’Ukraine, fournissant du fourrage à la propagande pro-Kremlin.

La visite des législateurs de l’AfD est de nature à légitimer les affirmations du Kremlin selon lesquelles les régions ont besoin de la protection russe.

Christian Blex, un représentant au parlement régional de l’Etat occidental de Rhénanie du Nord-Westphalie, a déclaré qu’il était parti pour la Russie, en route vers l’Ukraine occupée, avec Hans Thomas Tillschneider et Daniel Wald, collègues de l’Etat oriental de Saxe-Anhalt.

Blex, posté sur Telegram, a déclaré que le but du voyage était “d’essayer d’avoir une image concrète de la situation humanitaire” dans la région ukrainienne occupée du Donbass. “Les reportages des médias occidentaux, en particulier le soi-disant radiodiffuseur public et les autres médias allemands pro-gouvernementaux, sont extrêmement à sens unique”, a-t-il déclaré.

La faction Alternative pour l’Allemagne, ou AfD, en Saxe-Anhalt, a déclaré lundi que ses deux membres du parlement régional faisaient partie de la délégation “actuellement en voyage en Russie”. “Une visite dans l’est de l’Ukraine est prévue”, a-t-il ajouté.

Les revers militaires de la Russie semblent enhardir les critiques de la guerre. Ces derniers jours, un groupe de législateurs locaux en Russie a appelé à la destitution de Poutine, et la plus grande pop star du pays, Alla Pugacheva, a publié des critiques de la guerre sur Instagram, où elle compte 3,4 millions de followers.

Pourtant, le Kremlin semble néanmoins investi dans la création d’un écran de fumée de soutien à ses actions en Ukraine.

Le Robert Lansing Institute, basé au Royaume-Uni, un groupe de recherche non partisan, qui a souligné la visite de l’AfD cette semaine, l’a décrite comme faisant partie de “information et opérations psychologiques» par Moscou pour détourner l’attention des allégations de crimes de guerre potentiels et discréditer l’Ukraine et ses alliés.

“Regardez, ce sont nos garçons” : les troupes ukrainiennes conduisent des chars russes sur une nouvelle ligne de front

Sur Twitter, l’ancien ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andrij Melnyk, a déclaré que la visite de l’AfD soutenait le “guerre d’extermination» et a appelé l’agence de renseignement intérieure allemande à agir. Sur Twitter, Tillschneider a répondu en disant que la délégation voulait avoir sa « propre image » à la lumière de « reportages déformés et partisans ».

Les relations entre Moscou et les partis d’extrême droite européens se soutiennent mutuellement. La Russie courtise depuis longtemps les partis d’extrême droite européens alors qu’elle cherche à saper les démocraties libérales de l’Union européenne.

Ces derniers mois, les politiciens allemands sont devenus particulièrement préoccupés par le fait que l’AfD attisera la ferveur face à la crise énergétique en Europe, servant les objectifs de Poutine en suscitant le mécontentement et en soulevant des questions quant à savoir si le soutien occidental à la guerre de l’Ukraine en vaut la peine.

Mary Ilyushina et Natalia Abbakumova à Riga, en Lettonie, et Loveday Morris et Kate Brady à Berlin ont contribué à ce rapport.