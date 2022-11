La Russie salue le “respect mutuel” des relations avec les BRICS

De nouvelles idées ont été présentées pour les relations sportives au sein du bloc

La création d’une “ligue de marathon” pourrait faire partie des nouveaux développements dans les liens sportifs entre les pays BRICS, a déclaré le ministère russe des Sports.

Les responsables sportifs du bloc – qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – ont tenu mardi une réunion en ligne au cours de laquelle ils ont discuté du renforcement de la coopération.

La Russie était représentée par le ministre des Sports Oleg Matytsin, qui a salué la “non discriminatoire” attitude parmi les membres du BRICS à un moment où les athlètes russes ont été bannis de diverses compétitions internationales.

“La coopération sportive entre les pays BRICS est construite dans un esprit de partenariat, d’égalité, de respect mutuel et de non-discrimination”, Matytsin a déclaré dans un communiqué partagé par son ministère.

“Nous pensons qu’en 2023, le sport étudiant devrait devenir l’un des axes prioritaires de notre coopération.”

La Russie a spécifiquement lancé l’idée d’une nouvelle “Ligue des marathons” impliquant les cinq pays, qui pourrait être basée sur les principaux marathons russes déjà organisés à Moscou, Saint-Pétersbourg et Kazan.

Les plans pour les Jeux BRICS 2023 ont également été discutés, qui se dérouleront en Afrique du Sud et impliqueront 10 disciplines sportives.

La réunion a eu lieu la même semaine que le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a discuté des liens sportifs lors d’une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

L’organisation est le plus grand bloc régional du monde et contient une population combinée de plus de 3 milliards de personnes.

L’OCS a accepté d’intensifier la coopération dans le sport après que le président russe Vladimir Poutine a proposé la création d’une association spéciale entre ses membres lors d’un sommet à Samarkand, en Ouzbékistan, en septembre.

Les responsables russes ont fréquemment évoqué la perspective d’une collaboration plus sportive avec des partenaires de l’OCS, des BRICS et de la CEI (Communauté des États indépendants) ces derniers mois.

Les discussions font suite à la recommandation du Comité international olympique (CIO) fin février selon laquelle les athlètes russes et biélorusses devraient être bannis des événements mondiaux en raison du conflit en Ukraine.

De nombreux athlètes et personnalités sportives russes ont qualifié les sanctions de discriminatoires et contraires au principe selon lequel le sport est extérieur à la politique.

Il a également été souligné que les athlètes d’autres pays dont les gouvernements ont lancé des campagnes militaires à l’étranger au fil des ans n’ont pas fait face à des sanctions similaires.