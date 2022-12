Dans l’interview de RT, M. Bout a fait écho à M. Poutine en décrivant la Russie comme une victime des stratagèmes occidentaux. “L’Occident pense qu’ils ne nous ont pas achevés en 1990, lorsque l’Union soviétique a commencé à s’effondrer”, a-t-il déclaré. “Ils pensent qu’ils peuvent nous détruire à nouveau et diviser la Russie en plusieurs parties.”

Mais il n’a pas complètement répété le scénario du Kremlin, évitant les suggestions selon lesquelles M. Biden était faible et les Américains étaient russophobes.

M. Bout était autrefois un officier militaire et traducteur soviétique, mais les gouvernements occidentaux et les groupes de défense des droits de l’homme affirment que dans les années 1990 et 2000, il était l’un des principaux trafiquants d’armes au monde, défiant les sanctions internationales pour vendre à des factions dans de nombreux conflits, en particulier en Afrique. . Le film de 2005 “Lord of War”, avec Nicolas Cage, était vaguement basé sur lui.

En mars 2008, des agents américains ont arrêté M. Bout lors d’une opération d’infiltration à Bangkok, se faisant passer pour des guérilleros colombiens qui voulaient acheter des armes, y compris des missiles antiaériens qui, selon eux, seraient utilisés pour tuer des pilotes américains. Malgré de vives objections russes, la Thaïlande a finalement accepté de l’extrader vers les États-Unis pour y être jugé.

En 2011, il a été reconnu coupable à New York de complot en vue de tuer des citoyens américains, de complot en vue de fournir un soutien à une organisation terroriste étrangère et de complot en vue d’acquérir et d’exporter des armes illégales. Il a été condamné à 25 ans de prison fédérale.

À l’époque, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé le tribunal comme “exécutant clairement un ordre politique”, aidé par “la campagne de diffamation déclenchée par les médias américains”.

Sans l’intervention de M. Biden pour garantir la liberté de Mme Griner, M. Bout n’aurait pas été éligible à la libération avant sept ans.