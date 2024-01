La Russie risque de perdre des milliards alors que les drones ukrainiens ciblent les principaux centres pétroliers

La Russie pourrait perdre des milliards de dollars en exportations de pétrole si l’Ukraine réussissait à attaquer ses principaux terminaux pétroliers dans la mer Baltique.

Le 18 janvier, l’Ukraine a lancé une attaque de drones contre un terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, à environ 1 020 kilomètres de la frontière ukrainienne. C’était la première fois qu’un drone visait la région natale du président russe Vladimir Poutine, Léningrad, depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine en février 2022.

Le 16 janvier 2024, le président russe Vladimir Poutine rencontre les chefs des municipalités des entités constitutives de la Russie dans la région de Moscou. La Russie pourrait perdre des milliards de dollars en exportations de pétrole si l’Ukraine réussissait à attaquer les principaux terminaux pétroliers du pays dans la mer Baltique.

SERGÉI SAVOSTIANOV/POOL/AFP/Getty Images



Une autre attaque de drone ukrainien près de la ville de Saint-Pétersbourg dans la nuit de dimanche a frappé un important terminal d’exportation de gaz – une usine de condensats de gaz Novatek PJSC dans le port d’Oust-Luga – provoquant un énorme incendie et interrompant l’approvisionnement en carburant. Oust-Louga est le plus grand port russe de la Baltique, et les services de sécurité ukrainiens ont revendiqué la responsabilité de cette attaque, le Poste de Kyiv a rapporté le journal.

Si l’Ukraine réussissait à frapper les deux principaux terminaux pétroliers russes dans la mer Baltique, Oust-Louga et Primorsk, elle pourrait suspendre l’exportation de 1,5 million de barils de pétrole par jour. Cela pourrait faire perdre des milliards au pays, a rapporté Bloomberg lundi. Semaine d’actualités a contacté mardi le ministère russe des Affaires étrangères pour commentaires par courrier électronique.

La quantité de pétrole expédiée quotidiennement par les deux terminaux pétroliers représentait en moyenne plus de 40 % du total des exportations maritimes de brut de Moscou entre janvier et novembre 2023, a rapporté Bloomberg, citant des données de l’industrie.

La Russie dépend de ses exportations pétrolières et de son industrie énergétique, qui représentent environ 30 % des recettes budgétaires du pays et sont cruciales pour le financement de la guerre en cours de Moscou en Ukraine voisine. En 2023, la Russie a dépassé l’Arabie Saoudite et est devenue le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine.

L’analyste russe du pétrole et du gaz Mikhaïl Krutikhin a déclaré au journal russe indépendant Novaïa Gazeta en septembre 2023, les compagnies pétrolières, en raison des sanctions occidentales imposées à cause de la guerre en Ukraine, ont trouvé plus rentable de tout vendre à l’étranger.

“C’est-à-dire exporter autant que possible et y gagner au moins un peu d’argent”, a déclaré Krutikhin. “En outre, cela se produit dans tout le pays ; même en Extrême-Orient, la pénurie de carburant commence à se faire sentir. Ils exportent tout ce qui est possible.”

Une source des services de sécurité ukrainiens a déclaré au Poste de Kyiv que l’assaut réussi contre le terminal pétrolier d’Oust-Louga « non seulement inflige un préjudice économique substantiel à l’ennemi, perturbant ses sources de revenus pour la guerre en Ukraine, mais perturbe également la chaîne logistique du carburant essentiel à l’armée russe.

“Cette décision entrave stratégiquement la capacité des occupants à maintenir leurs forces, marquant un revers significatif dans leur agression en cours”, a ajouté la source.

Une chaîne russe Telegram, quant à elle, a déclaré que la raison pour laquelle les attaques ukrainiennes ont réussi à pénétrer profondément à l’intérieur du territoire russe est que les défenses aériennes du pays dans la ville de Saint-Pétersbourg et dans la région environnante de Léningrad sont mises à rude épreuve. Poutine a mobilisé la majorité de ses ressources pour défendre sa précieuse résidence du lac Valdai.

Le média VChK-OGPU, qui prétend détenir des informations privilégiées des forces de sécurité russes, a déclaré dimanche que, selon sa source, les récentes attaques de drones sur Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad sont dues à un « manque aigu de moyens techniques pour détecter de petites cibles aériennes et des systèmes de missiles de défense aérienne mobiles capables de les abattre. »

Les systèmes de défense aérienne russes Pantsir-S1 “ont été déployés pour protéger une installation ‘particulièrement importante’ à Valdai”, a indiqué la chaîne Telegram. Semaine d’actualités travaille toujours à la vérification du rapport VChK-OGPU.

Avez-vous un conseil sur une actualité mondiale qui Semaine d’actualités devrait-il couvrir? Avez-vous une question sur la guerre russo-ukrainienne ? Faites-le-nous savoir via [email protected].