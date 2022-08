La Russie riposte aux appels «politisés» à la prolongation de l’interdiction

L’Union russe de biathlon a réagi après avoir recommandé aux athlètes de rester interdits

L’Union russe de biathlon a riposté après que les responsables de l’instance dirigeante internationale, l’IBU, aient recommandé de prolonger l’interdiction actuelle des athlètes russes de participer aux compétitions mondiales. Les patrons russes du biathlon ont accusé l’IBU de “hypocrisie” et “politiser” sport.

L’Union internationale de biathlon (IBU) a annoncé mardi que son conseil exécutif recommanderait au congrès de l’IBU en septembre que la suspension des concurrents russes et biélorusses – initialement imposée début mars – se poursuive jusqu’à nouvel ordre.

Le conseil d’administration de l’IBU a également déclaré que la suspension de l’adhésion imposée aux syndicats de biathlon russe et biélorusse devrait être maintenue, établissant les conditions de leur réintégration, qui comprenaient des demandes que les organisations “se distancer clairement” du conflit en Ukraine et “veiller à ce qu’aucun de leurs officiels ou athlètes ne soit activement impliqué dans l’armée russe et/ou ne participe à l’effort de guerre”.

Répondant par sa propre déclaration, l’Union russe de biathlon a attaqué l’IBU pour sa position – notamment parce que des querelles juridiques sont toujours en cours concernant la première interdiction imposée par l’organisation mondiale.

“L’Union russe de biathlon est synonyme de règlement des différends civilisé et motivé par la loi”, un communiqué de presse lu.

“Auparavant, la RBU, avec l’aide du Comité olympique russe, avait fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS) contre les décisions de l’IBU sur la suspension d’athlètes et d’officiels russes (en date du 1er mars 2022) et sur la suspension de l’Union russe de biathlon dans son ensemble (en date du 28 mars 2022) comme discriminatoire sur une base nationale et contraire à la Constitution de l’IBU.

“Les deux affaires font actuellement l’objet d’une procédure d’arbitrage établie au TAS et n’ont pas encore été jugées ou légalement évaluées.

“Nous pensons que les recommandations d’aujourd’hui du conseil d’administration de l’IBU concernant les athlètes de Russie et de Biélorussie sont tout aussi hypocrites et politisées, contredisent également la Constitution de l’IBU et sont tout aussi préjudiciables au biathlon mondial que les décisions de mars”, il a ajouté.

“Pour sa part, d’ici le 8 septembre 2022, comme cela nous a été demandé, l’Union russe de biathlon préparera un appel légalement justifié à tous les participants au Congrès et aux membres de l’IBU, dans lequel notre position sera détaillée.”

Les actions de l’IBU contre la Russie et la Biélorussie suivent une position similaire de nombreuses autres fédérations sportives après la recommandation initiale du CIO le 28 février selon laquelle les athlètes des deux pays devraient être interdits de compétitions.

Cependant, en suspendant l’adhésion de la Russie et de la Biélorussie ainsi que la mise à l’écart des athlètes, l’IBU est allée plus loin que de nombreuses autres organisations.

Les responsables russes et les personnalités sportives ont constamment dénoncé les interdictions imposées au pays comme étant discriminatoires et permettant à la politique de saper le sport, soulignant que d’autres nations impliquées dans des conflits au fil des ans – notamment les États-Unis et leurs alliés – n’ont fait l’objet d’aucune sanction. .