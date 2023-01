La Russie revendique une attaque meurtrière, mais Kyiv dément toute personne tuée

L’armée russe a affirmé dimanche avoir effectué des tirs de missiles meurtriers sur des casernes utilisées par les troupes ukrainiennes en représailles à la mort de dizaines de soldats russes lors d’une attaque à la roquette il y a une semaine. Les responsables ukrainiens ont nié qu’il y ait eu des victimes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses missiles avaient touché deux bases temporaires abritant 1 300 soldats ukrainiens à Kramatorsk, dans la région orientale de Donetsk, tuant 600 d’entre eux. Le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, a déclaré que les frappes étaient des représailles à l’attaque de l’Ukraine à Makiivka, dans laquelle au moins 89 soldats russes sont morts.

Serhii Cherevatyi, porte-parole des forces ukrainiennes à l’est, a déclaré à l’Associated Press que les frappes russes sur Kramatorsk n’ont endommagé que les infrastructures civiles, ajoutant : « Les forces armées ukrainiennes n’ont pas été touchées.

L’administration régionale de Donetsk a déclaré que sept missiles russes ont touché Kramatorsk et deux autres ont touché Konstantynivka, sans faire de victimes. Il a indiqué qu’un établissement d’enseignement, une installation industrielle et des garages ont été endommagés à Kramatorsk et qu’une zone industrielle a été touchée à Kostyantynivka.

Le maire de Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, a déclaré que deux bâtiments scolaires et huit immeubles d’appartements avaient été touchés pendant la nuit, les photos qu’il a publiées ne montrant aucun signe de dommages importants.

Aux premières heures du 1er janvier, les forces ukrainiennes ont tiré des roquettes sur une installation à Makiivka, également dans la région orientale de Donetsk, où des soldats russes étaient stationnés, tuant des dizaines d’entre eux dans l’une des attaques les plus meurtrières contre les forces du Kremlin depuis le début de la guerre. il y a plus de 10 mois.

Dimanche également, l’armée ukrainienne a affirmé avoir frappé une résidence d’une université de médecine à Rubizhne, une ville de la région orientale de Lougansk occupée par la Russie, tuant 14 soldats russes qui y étaient hébergés. Le nombre de blessés est inconnu, a-t-il précisé.

Ailleurs dans l’est, le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu’une personne avait été tuée lors de frappes contre Bakhmut et que huit autres avaient été blessées.

Dans la région nord-est de Kharkiv, la ville de Merefa a été touchée pendant la nuit, tuant une personne et deux autres colonies de la région ont été bombardées, a déclaré le gouverneur Oleh Syniehubov.

Les derniers développements surviennent après que les forces russes ont mis fin à un cessez-le-feu partiellement observé, programmé pour coïncider avec les célébrations de Noël orthodoxes samedi.

La Russie et l’Ukraine ont échangé des prisonniers dimanche, en échangeant 50 de chaque côté, selon Konashenkov, le porte-parole du ministère russe de la Défense, et Andriy Yermak, chef du bureau du président ukrainien.

___

Suivez la couverture de la guerre par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Hanna Arhirova, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

RussieUkraine