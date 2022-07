La Russie revendique le titre de Wimbledon d’Elena Rybakina

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – La Fédération de tennis de Russie n’a pas tardé à revendiquer Elena Rybakina comme “notre produit” lors de sa course au titre féminin à Wimbledon.

Ils ont ensuite fait l’éloge de son programme d’entraînement dans le pays après avoir remporté le Venus Rosewater Dish en tant que championne de Wimbledon tout en représentant le Kazakhstan.

« C’est l’école russe, après tout. Elle a joué ici avec nous pendant longtemps, puis au Kazakhstan », a déclaré samedi le président de la Fédération russe de tennis Shamil Tarpishchev au site sportif Championat après que Rybakina ait battu Ons Jabeur 3-6, 6-2, 6-2 sur le court central.

Rybakina, 23 ans, est née à Moscou et a joué dans le système russe jusqu’en 2018, lorsque des problèmes financiers l’ont amenée à changer de nationalité.

Il n’y a pas eu de réaction officielle du Kremlin sur le succès de Rybakina à Wimbledon, mais certains commentateurs ont revendiqué sa victoire comme une réussite russe et un camouflet symbolique à l’interdiction par le All England Club des joueurs représentant la Russie et la Biélorussie.

Les joueurs de ces pays ont été bannis du tournoi de Wimbledon en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Certains médias d’État russes ont souligné les racines de Rybakina à Moscou, d’autres choisissant de l’appeler simplement une “représentante du Kazakhstan”.

La dernière femme russe à avoir remporté un titre du Grand Chelem en simple a été Maria Sharapova à l’Open de France en 2014. Née à Moscou, Sofia Kenin, qui a quitté la Russie bébé et joue pour les États-Unis, a remporté l’Open d’Australie en 2020.

Le Kazakhstan, quant à lui, est ravi d’avoir son premier champion du Grand Chelem en simple.

« La joueuse de tennis kazakhstanaise Elena Rybakina a remporté une victoire historique dans le très prestigieux tournoi de Wimbledon. Je félicite chaleureusement cet athlète hors pair ! Président Kassym-Jomart Tokaïev écrit sur Twitter.

La victoire de Rybakina est l’aboutissement d’un plan à long terme pour le tennis au Kazakhstan. La nation d’Asie centrale riche en pétrole et en gaz a une longue tradition de succès locaux dans des sports comme la boxe et le cyclisme, mais s’est souvent appuyée sur le recrutement de joueurs de tennis talentueux de Russie.

Rybakina, connue pour son gros service qui a rapporté 253 as cette année, a fait le changement à 19 ans lorsque sa carrière a stagné en raison de problèmes financiers. La Fédération de tennis du Kazakhstan est intervenue avec une offre – les représenter en échange de l’argent nécessaire pour soutenir le style de vie mondial d’un joueur de tennis. Rybakina a déclaré cette semaine qu’elle avait l’impression de vivre en tournée plutôt que dans un seul endroit.

Lorsque Rybakina – nerveuse, à peine souriante, apparemment pas tout à fait sûre de ce qu’elle avait accompli – est montée dans les gradins du court central samedi pour célébrer avec son équipe, elle a embrassé le premier président de la KTF Bulat Utemuratov, puis Yaroslava Shvedova, l’ancienne joueuse devenue son mentor. Shvedova, comme Rybakina, est née à Moscou, a changé d’allégeance au Kazakhstan en 2008 et a remporté deux titres du Grand Chelem en double.

La victoire de Rybakina intervient également à un moment tendu dans les relations entre la Russie et le Kazakhstan.

L’année a commencé avec le déploiement de troupes russes chez son voisin d’Asie centrale pour réprimer les manifestations qui sont devenues violentes. Le gouvernement du Kazakhstan a salué cette décision, mais s’est montré particulièrement réticent à approuver l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a commencé le mois suivant. Le président Tokaïev a déclaré devant Poutine lors d’une conférence télévisée à Saint-Pétersbourg le mois dernier que le Kazakhstan ne reconnaîtrait pas les deux gouvernements séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine.

Rybakina a été réservée dans ses commentaires sur l’invasion.

« Je veux juste que la guerre se termine le plus tôt possible. La paix, ouais », a-t-elle déclaré après son match de quart de finale.

À propos de l’interdiction des joueurs représentant la Russie, Rybakina a déclaré: “Quand j’ai entendu cela, ce n’est pas quelque chose que vous voulez entendre parce que nous faisons du sport. Tout le monde veut concourir. Ils ne choisissaient pas leur lieu de naissance.

