La Russie revendique la ville orientale de Bakhmut, mais les chefs militaires ukrainiens disent que la bataille n’est pas terminée

Par DASHA LITVINOVA et SAMYA KULLAB (Associated Press)

TALLINN, Estonie (AP) – La télévision russe est entrée dans une frénésie de célébration en rapportant la prise par Moscou de la ville ukrainienne de Bakhmut. Il y avait des comparaisons avec l’Armée rouge libérant Berlin en 1945, les félicitations relayées par le président Vladimir Poutine et les annonceurs soulignant la victoire en utilisant le nom soviétique presque centenaire de la ville d’Artyomovsk.

« Le mythe selon lequel Artyomovsk est une forteresse inattaquable a été brisé », a déclaré dimanche soir un présentateur sur Channel One, la chaîne de télévision publique la plus populaire de Russie. « Ce sont des événements historiques. »

Un rapport de la ville en feu dans l’est de l’Ukraine a suivi, montrant des combattants russes criant « Victoire! » et placer deux drapeaux – le drapeau tricolore russe et le drapeau noir de l’entrepreneur militaire privé Wagner – au sommet d’un grand bâtiment en partie détruit.

Les drapeaux ont été montés « pour que tout le monde puisse les voir », a déclaré le correspondant, même si la ville bombardée et déserte, vieille de 400 ans, ressemble à un fantôme d’elle-même après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Malgré les affirmations russes, les hauts responsables militaires ukrainiens affirment que le combat n’est pas terminé, même s’ils ne contrôlent toujours qu’une petite partie de la ville. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré lundi que les troupes ukrainiennes détenaient des parties de sa périphérie sud-ouest, tandis que les combats se poursuivaient pour les hauteurs stratégiques dans les banlieues nord et sud.

Mais Kiev affirme que ses troupes ont joué un rôle clé dans la stratégie d’épuisement des forces russes. Des dizaines de milliers de combattants des deux côtés sont morts dans la bataille acharnée de neuf mois pour Bakhmut.

L’imagerie satellite montre des infrastructures, des immeubles d’appartements et des bâtiments réduits en décombres par des attaques d’artillerie incessantes.

Poutine avait cruellement besoin d’une victoire à Bakhmut, selon les analystes, surtout après qu’une offensive hivernale de ses forces n’a pas réussi à prendre d’autres villes et villages de première ligne. Et la Russie veut toujours s’emparer de toute la région de Donetsk – un objectif qui a été souligné plusieurs mois après l’échec de l’assaut contre Kiev.

Sur Channel One, un combattant russe a déclaré au correspondant qu’il ressentait « probablement les mêmes émotions que nos grands-pères avaient à Berlin », se référant au balayage victorieux de la capitale allemande par l’Armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Un segment similaire sur Russia 1, une autre grande chaîne de télévision publique, a vu un correspondant proclamer que « la lutte pour Bakhmut s’est soldée par une défaite » pour l’Ukraine. Désormais, les forces russes peuvent avancer vers les villes de Siversk, Kostyantynivka et Kramatorsk, et même la ville de Dnipro, dans le sud-est de l’Ukraine, a-t-elle déclaré.

Deux tabloïds pro-Kremlin ont publié lundi des titres célébrant la prise de la ville.

« Bakhmut est pris. Et ensuite ? La ville est redevenue Artyomovsk », disait un gros titre rouge vif sur la façade de Komsomolskaïa Pravda.

Moskovsky Komsomolets est allé encore plus loin et l’a appelé « Le tournant d’Artyomovsk », notant en dessous que « Les forces armées ukrainiennes n’ont pas réussi à conserver leur importante ville forteresse, Bakhmut ».

Une chronique de l’agence de presse d’État RIA Novosti a évoqué la valeur stratégique de Bakhmut, affirmant que 224 jours de combats ont permis à la Russie « de broyer les meilleures divisions des forces armées ukrainiennes et de détruire leur équipement à l’échelle industrielle ».

« C’était sa valeur stratégique pour nous », a écrit la chroniqueuse de RIA Novosti, Viktoria Nikiforova. « Cela a forcé les gestionnaires ukrainiens à retarder leur » contre-offensive « de plusieurs mois et a donné à nos forces le temps de se préparer à la repousser », a-t-elle écrit, contredisant les arguments occidentaux selon lesquels Bakhmut n’avait que peu d’importance stratégique pour la Russie.

Le ton de la fête s’est poursuivi lundi alors même que la Russie signalait une incursion sur son territoire dans la région frontalière de Belgorod par des saboteurs ukrainiens, déclenchant une « opération antiterroriste ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’attaque visait « à détourner l’attention de l’axe Bakhmut, à minimiser l’effet politique de la perte d’Artyomovsk par la partie ukrainienne ».

Le brouillard de la guerre a rendu impossible de confirmer la situation à l’intérieur de Bakhmut, le président Volodymyr Zelenskyy ayant déclaré que la ville n’était pas entièrement occupée.

Dans une vidéo sur Telegram, le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que la ville était passée sous le contrôle total de la Russie vers midi samedi, la proclamant « complètement prise » alors qu’il tenait un drapeau russe avec un groupe d’au moins neuf combattants masqués en gilets pare-balles et armes lourdes. Prigozhin s’était disputé publiquement avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, au sujet de l’approvisionnement adéquat en munitions des forces privées de Wagner.

À environ 55 kilomètres (34 miles) au nord de Donetsk, la capitale régionale sous contrôle russe, Bakhmut était un important centre industriel, entouré de mines de sel et de gypse et abritant environ 80 000 personnes avant la guerre, dans un pays de plus de 43 millions d’habitants.

La ville a été nommée Artyomovsk en 1924 en l’honneur d’un révolutionnaire bolchevique lorsque l’Ukraine faisait partie de l’Union soviétique et était connue pour son vin mousseux produit dans des grottes souterraines. Ses larges avenues bordées d’arbres, ses parcs luxuriants et ses hôtels particuliers de la fin du XIXe siècle ont été réduits à l’état de friche.

Pour l’Ukraine, qui a changé le nom de la ville en Bakhmut en 2016, le facteur important a été le nombre élevé de victimes russes et la sape du moral de leur adversaire pour la petite partie de la ligne de front de 1 500 kilomètres (932 milles) alors que Kiev prépare une contre-offensive dans la guerre de 15 mois.

« L’ennemi n’a pas réussi à encercler Bakhmut. Ils ont perdu une partie des hauteurs autour de la ville. L’avancée continue de nos troupes dans les banlieues complique grandement la présence de l’ennemi », a déclaré Maliar. « Nos troupes ont pris la ville dans un semi-encerclement, ce qui nous donne l’opportunité de détruire l’ennemi. »

Au cours des dernières semaines, les forces ukrainiennes ont fait des avancées significatives près des routes stratégiques à travers la campagne environnante, grignotant les flancs nord et sud de la Russie dans le but d’encercler les combattants wagnériens dans la ville.

Près de 20 kilomètres carrés (8 miles carrés) de territoire ont été repris, a déclaré Maliar la semaine dernière. Des centaines de mètres supplémentaires ont été regagnés presque chaque jour depuis, selon Serhii Cherevatyi, porte-parole du Commandement opérationnel ukrainien de l’Est.

La Russie a déployé des renforts à Bakhmut pour reconstituer les flancs nord et sud perdus et empêcher de nouvelles percées ukrainiennes, selon des responsables ukrainiens et des observateurs extérieurs.

Les gains tactiques de l’Ukraine dans la zone rurale à l’extérieur de Bakhmut pourraient être plus importants qu’il n’y paraît, selon certains analystes.

« C’était presque comme si les Ukrainiens profitaient du fait qu’en fait, les lignes russes étaient faibles », a déclaré Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université de St. Andrews. « L’armée russe a subi des pertes si élevées et est tellement épuisée autour de Bakhmut qu’elle ne peut plus avancer. »

Quelques jours avant que la Russie n’annonce qu’elle contrôlait la ville, les forces ukrainiennes ne détenaient qu’une poignée de bâtiments au milieu des bombardements russes constants. En infériorité numérique et en armement, ils ont décrit des journées cauchemardesques.

La domination de l’artillerie russe était si écrasante, accompagnée de vagues humaines continues de mercenaires, que les positions défensives ne pouvaient pas être tenues longtemps.

« L’importance de notre mission de rester à Bakhmut consiste à distraire une importante force ennemie », a déclaré Taras Deiak, commandant d’une unité spéciale d’un bataillon de volontaires. « Nous payons le prix fort pour cela. »

Les flancs nord et sud récupérés par l’Ukraine sont situés à proximité de deux autoroutes qui mènent à Chasiv Yar, une ville à 10 kilomètres (6 miles) de Bakhmut, qui sont des voies d’approvisionnement logistique essentielles. L’un est surnommé le « chemin de la vie ».

Les forces ukrainiennes sur cette route ont souvent essuyé des tirs russes. Les véhicules blindés et les camionnettes se dirigeant vers la ville pour reconstituer les troupes ukrainiennes ont été fréquemment détruits.

Avec ces hautes plaines désormais sous contrôle ukrainien, ses forces ont plus de marge de manœuvre.

« Cela nous aidera à concevoir de nouvelles chaînes logistiques pour livrer des munitions et évacuer les garçons blessés ou tués », a déclaré Deiak, s’exprimant depuis l’intérieur de Bakhmut jeudi, deux jours avant que la Russie ne revendique la ville.

Kullab a rapporté de Kyiv, en Ukraine. Danica Kirka à Londres a contribué.