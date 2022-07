La Russie revendique la mort de 40 prisonniers de guerre ukrainiens lors d’une frappe avec le HIMARS américain, l’Ukraine dénonce une “exécution brutale”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère russe de la Défense a affirmé vendredi qu’au moins 40 prisonniers de guerre ukrainiens avaient été tués après que des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fournis par les États-Unis aient été utilisés par les forces armées ukrainiennes pour frapper un territoire occupé dans le Donbass et frapper un centre de détention russe.

Un responsable ukrainien de la défense a nié ces allégations et a déclaré à Fox News Digital qu’il s’agissait probablement d’une “exécution brutale de prisonniers de guerre”.

Le responsable a déclaré qu’ils avaient “99% de certitude qu’il s’agissait d’une frappe russe”.

Le ministère ukrainien de la Défense recueille toujours des informations sur l’incident et le responsable n’a pas été en mesure de vérifier le nombre de soldats ukrainiens captifs tués ou blessés lors de l’attaque.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que quelque 75 soldats ukrainiens avaient également été blessés après qu’une frappe de missile ait touché “un centre de détention provisoire dans la zone de la colonie d’Olenivka, où sont détenus des prisonniers de guerre militaires ukrainiens, dont des combattants du bataillon Azov”. “

Huit employés du centre de détention auraient été « blessés à des degrés divers de gravité ».

Le chef séparatiste soutenu par la Russie, Denis Pushilin, aurait déclaré à Interfax que le centre de détention était situé dans la ville de front d’Olenivka et abritait plus de 190 détenus.

Les services armés ukrainiens ont publié une déclaration et affirmé que la Russie avait délibérément frappé le centre de détention dans l’intention de dissimuler “la torture des prisonniers et les fusillades qui y ont été commises” et de diffuser de la propagande en accusant “l’Ukraine d’avoir commis des” crimes de guerre “”.

“Selon le commandant des forces de missiles et d’artillerie du commandement des forces terrestres des forces armées ukrainiennes, les forces armées ukrainiennes n’ont pas lancé de frappes de missiles et d’artillerie dans la zone de la colonie d’Olenivka”, indique le communiqué.

L’état-major général des forces armées a déclaré que grâce aux armes de haute précision fournies par les alliés occidentaux, les troupes d’artillerie ukrainiennes sont capables de mener “des frappes d’une précision exceptionnelle”.