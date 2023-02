La Russie revendique des progrès mineurs en Ukraine ; Kyiv prépare l’offensive

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes avaient franchi deux lignes défensives ukrainiennes dans la région orientale de Louhansk et repoussé les troupes ukrainiennes sur environ trois kilomètres (deux milles), les forçant à laisser derrière elles du matériel et les corps des personnes tuées.

KYIV, Ukraine – Les forces russes ont remporté mercredi un certain succès sur le champ de bataille alors que l’invasion de l’Ukraine par Moscou peinait à prendre de l’ampleur près d’un an après son début, tandis que l’Ukraine a déclaré qu’elle avait besoin de quelques mois supplémentaires pour organiser sa propre offensive.

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante l’affirmation de Moscou. Les responsables ukrainiens n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

L’artillerie, les drones et les missiles russes ont pilonné sans relâche les zones tenues par les Ukrainiens dans l’est du pays pendant des mois, frappant sans discernement des cibles civiles et semant la destruction, alors que la guerre s’est largement ralentie dans une impasse en hiver. Moscou a soif de progrès après des mois de revers.

Les régions de Donetsk et de Louhansk, qui forment ensemble la région industrielle du Donbass à la frontière russe, continuent de subir le poids des bombardements russes alors que Moscou déplacerait davantage de troupes dans la région.

À Louhansk, le nombre d’attaques terrestres et aériennes russes “augmente chaque jour”, a déclaré le gouverneur Serhii Haidai à la télévision ukrainienne.

“Les Russes ont pu transférer de nouvelles forces pour l’offensive et maintenant ils essaient de nous submerger avec une masse humaine”, a déclaré Haidai.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré mercredi qu’une ville avait été la cible de tirs “ininterrompus” de plusieurs lance-roquettes pendant plus de trois heures la veille, endommageant au moins 12 bâtiments résidentiels.

À l’approche du premier anniversaire de la guerre russe, suivi d’une amélioration du temps printanier, les responsables et analystes occidentaux affirment que les combats pourraient approcher d’une phase critique lorsque les deux parties chercheront à lancer des offensives.

Le Kremlin s’efforce de sécuriser les zones orientales qu’il a illégalement annexées en septembre – les régions de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia – et où il prétend que son règne est le bienvenu. Les séparatistes pro-Moscou contrôlent une partie de Donetsk et de la province voisine de Lougansk depuis 2014.