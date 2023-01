La Russie revendique à nouveau la victoire sur la ville ukrainienne de Soledar, dans une possible victoire rare

La Russie a de nouveau affirmé vendredi avoir capturé la ville de Soledar dans la région ukrainienne de Donetsk, où une guerre acharnée fait rage depuis des semaines, bien que l’Ukraine n’ait pas encore cédé le champ de bataille.

Cette victoire serait une victoire rare pour Moscou après avoir subi des pertes importantes en Ukraine depuis septembre, lorsqu’elle s’est retirée de la région de Kharkiv, suivie de la ville de Kherson en novembre.

Fox News Digital n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’affirmation de Moscou vendredi, qui fait suite à plusieurs rapports contradictoires sur les gains sur le champ de bataille dans le Donbass ces derniers jours et constitue la deuxième déclaration de victoire de la Russie sur la ville minière cette semaine.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, s’est adressée à Telegram vendredi matin et a déclaré que “la nuit à Soledar était chaude” mais que les combats se poursuivent.

“L’ennemi a lancé presque toutes les forces principales en direction de Donetsk et maintient une intensité élevée de l’offensive. Nos combattants tentent courageusement de tenir la défense”, a-t-elle ajouté.

Maliar a qualifié les combats de Donetsk de “phase difficile de la guerre”, mais a déclaré qu’elle n’avait “aucun doute” que les forces ukrainiennes l’emporteraient.

Le ministère britannique de la Défense a averti cette semaine que Moscou avait redéployé certaines de ses forces aéroportées d’élite dans le Donbass alors que la Russie cherchait à renforcer son flanc oriental après avoir échoué à sécuriser Bakhmut malgré des mois de guerre au sol, de bombardements et de frappes aériennes.

Vendredi, la Russie a semblé confirmer cette tactique de champ de bataille et a affirmé que sa victoire à Soledar avait été rendue possible par ses forces aéroportées, qui ont mené des “manœuvres secrètes[s]” et ont attaqué les positions des troupes ukrainiennes avant de bloquer la ville par le nord et le sud, selon les informations du média d’État russe RIA.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, a déclaré que la capture de la ville minière de sel permettra aux forces russes de couper l’approvisionnement des troupes ukrainiennes sur l’axe Bakhmut et de renforcer l’emprise de la Russie dans le Donbass.

L’objectif de la Russie est d’encercler les forces ukrainiennes autour de Bakhmut.

L’Ukraine a démenti les affirmations de victoire de la Russie dans le Donbass, et les responsables de la défense occidentale ont suggéré que la capture de Soledar ne détiendra pas le même avantage stratégique sur les troupes ukrainiennes que Moscou l’a suggéré.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion à Washington, a déclaré vendredi que Moscou avait “exagéré l’importance de Soledar”, a rapporté l’Associated Press.