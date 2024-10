Imposer des sanctions à l’un des membres du groupe constituerait une disqualification, selon Moscou

Les pays candidats aux BRICS ne peuvent participer aux sanctions contre aucun des États membres du bloc économique, a déclaré jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov, décrivant l’une des conditions pour rejoindre le club.

Le groupe qui a débuté comme une association informelle regroupant le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine s’est depuis élargi à neuf États membres et devrait discuter d’un nouvel élargissement lors de son sommet à Kazan, en Russie, plus tard ce mois-ci.

« Il faut mener une politique souveraine, jouer un rôle important dans les affaires internationales et régionales, construire des relations de bon voisinage et d’amitié avec les pays des BRICS et ne pas se joindre à des sanctions illégitimes contre les membres de l’association », Ryabkov a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse à Moscou, interrogé sur les conditions des aspirants membres.

Moscou considère comme illégales et illégitimes les sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés dans le conflit ukrainien.

La Russie accueillera le sommet annuel de l’association à Kazan plus tard ce mois-ci, étant l’actuel président tournant du groupe. Parmi les pays actuellement candidats à l’adhésion figurent l’Algérie, le Bangladesh, Bahreïn, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Honduras, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Koweït, le Maroc, le Nigeria, la Palestine, le Sénégal, la Thaïlande, le Venezuela et le Vietnam.















« Les portes des BRICS restent ouvertes » Ryabkov a déclaré aux journalistes que l’expansion ne devrait pas devenir une fin en soi. L’objectif de la Russie cette année était de « assurer une intégration organique et complète » des membres récemment acceptés dans le « l’architecture multiforme du partenariat BRICS » tout en maintenant la dynamique et l’efficacité des mécanismes et des formats de l’association internationale, a-t-il expliqué.

L’élargissement doit toujours viser à accroître les capacités et l’autorité internationale des BRICS, a ajouté Ryabkov, rappelant aux journalistes que toutes les décisions au sein de l’association sont prises par consensus.

Fondés en 2006, l’organisation a admis l’Afrique du Sud en 2011. Début 2024, les BRICS ont également accueilli l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran et les Émirats arabes unis, bien qu’ils aient décidé de conserver l’acronyme original de cinq lettres de leurs fondateurs.

Les pays membres actuels des BRICS représentent environ 46 % de la population mondiale et plus de 36 % du PIB mondial, selon les estimations des institutions financières mondiales. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le mois dernier qu’au moins 34 pays avaient exprimé leur intérêt à rejoindre l’organisation.