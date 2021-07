Les images de TEST révèlent le terrifiant nouveau système S-500 Prometheus de la Russie qui, selon lui, peut détruire les missiles hypersoniques entrants dans l’espace proche.

La vidéo a été publiée alors que le Kremlin a averti les États-Unis qu’il pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale en basant ses armes nucléaires de nouvelle génération en Europe.

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo d’un lancement d’essai du système de défense S-500 Prometheus Crédit : AFP

Un missile sol-air a été tiré depuis un camion lanceur mobile Crédit : Est2Ouest

Les images montrent une fusée géante tirée depuis les tubes jumeaux d’un lanceur mobile relevés en position verticale.

L’un des missiles 77N6-N est propulsé hors du tube, et une seconde plus tard, son moteur-fusée s’enflamme et l’envoie dans le ciel.

Il a ensuite « touché avec succès » une cible balistique à grande vitesse à Kapustin Yar, près de la mer Caspienne, a déclaré le ministère de la Défense.

Le système de défense sol-air S-500 est conçu pour abattre les avions et les missiles ennemis jusqu’à une altitude de 125 milles.

Cela amène des missiles balistiques et potentiellement même des satellites en orbite basse à portée.

Le nouveau 77N6-N pourrait toucher une cible se déplaçant à plus de 11 000 mph – ou trois miles par seconde – tout en étant guidé par un système de suivi radar avancé dans un deuxième véhicule au sol.

Le général de division Babakov, commandant des troupes russes de défense antimissile, s’est vanté : « Le système de défense aérienne S-500 est capable de détruire des armes hypersoniques de toutes modifications, y compris dans l’espace proche, en plus des cibles aérodynamiques et balistiques, ce qui permet de dire avec la certitude que ce système est unique.

COURSE AUX ARMEMENTS

Il peut engager des missiles balistiques ennemis à une portée allant jusqu’à 375 milles et des avions à environ 310 milles, disent les Russes.

En 2018, un autre lancement d’essai a atteint avec succès une cible à 300 milles de distance, le record du monde pour un missile sol-air.

Deux roquettes seraient probablement tirées pour assurer une « mise à mort ».

Vladimir Poutine a récemment déclaré qu’il s’attendait à ce que le S-500 soit bientôt déployé, probablement cette année.

« La prochaine étape est la livraison du complexe S-500 aux troupes, dont les tests sont déjà en cours de réussite », a-t-il déclaré.

Les derniers essais sur la chaîne de Kapustin Yar mettent en évidence le rythme fébrile de la modernisation militaire de la Russie qui se poursuit malgré les difficultés économiques de la Russie.

Poutine a récemment mis son arsenal de missiles hypersoniques « invincibles » en alerte de combat dans un avertissement effrayant à l’Occident.

Ils comprennent le missile de croisière Mach 8 Zirkon, qui peut transporter des ogives nucléaires et frapper une cible à 220 milles de distance lors de récents essais en mer.

Et la Russie a mis en garde contre les conséquences désastreuses si les États-Unis déployaient leurs propres armes hypersoniques – actuellement en cours de développement – ​​dans la région.

L’ambassade de Russie à Washington a tweeté : « Nous aimerions rappeler à @PentagonPressSec que le déploiement potentiel de tout [American flag] hypersonique en Europe serait extrêmement déstabilisant.

« Leur courte durée de vol laisserait [Russian flag] peu ou pas de temps de décision et augmentent la probabilité d’un conflit par inadvertance. »

L’attaché de presse du Pentagone, John F. Kirby, a averti que les armes nucléaires russes étaient la véritable menace.

Il a déclaré: « Il est important de noter que les nouveaux missiles hypersoniques de la Russie sont potentiellement déstabilisants et posent des risques importants car ce sont des systèmes à capacité nucléaire. »

Il a déclaré que les États-Unis travaillaient « en étroite collaboration avec leurs alliés et partenaires, y compris l’OTAN, pour essayer de contrôler ces activités déstabilisatrices ».

Plus tard dans la journée, M. Poutine devrait dévoiler un nouvel avion de chasse furtif secret, la réponse de la Russie au F-35 américain.

La fusée est propulsée depuis le tube de lancement puis le moteur s’allume Crédit : Est2Ouest

Il file dans le ciel pour intercepter la cible balistique à grande vitesse Crédit : Est2Ouest

Prometheus est conçu pour abattre des missiles hypersoniques tels que celui développé par Lockheed pour l’armée américaine