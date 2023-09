La Russie retire ses navires de la mer Noire suite aux frappes, selon un responsable ukrainien

Un responsable militaire ukrainien a déclaré samedi que la marine du président russe Vladimir Poutine avait récemment retiré trois grands navires de débarquement de la mer Noire à la suite d’une série d’attaques contre la flotte russe.

Dmytro Pletenchuk, porte-parole des forces navales ukrainiennes, a déclaré à un Chaîne de télévision ukrainienne que la Russie a transféré les navires de la mer Noire vers la mer d’Azov.

L’affirmation de Pletenchuk, qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante par Semaine d’actualitéssurvient après que des frappes ont récemment visé la flotte de la marine russe de la mer Noire et touché un grand navire et un sous-marin dans une base navale clé à Sébastopol, en Crimée.

Des photos et des séquences vidéo de l’attaque de mercredi matin sur Sébastopol montrent la zone de cale sèche en flammes, et des rapports indiquent que Minsk Ropoucha-grand navire de débarquement de classe et Rostov-sur-le-Don KiloLes sous-marins d’attaque de classe II ont été gravement endommagés.

Un navire de guerre russe est ancré devant le pont de l’île Russky, dans le port de Vladivostok, en Russie, le 13 septembre 2023. Un responsable de la marine ukrainienne a déclaré que la Russie avait retiré trois de ses grands navires de la mer Noire.

Photo de NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images



« Ces processus concernant la libération de notre territoire se poursuivront à l’avenir », a déclaré Pletenchuk lors de l’interview télévisée, selon une traduction du journal ukrainien Ukrainska Pravda.

Il a ajouté : « Au fait, il est révélateur qu’aujourd’hui les envahisseurs russes aient, pour une raison quelconque, déplacé trois grands navires de débarquement de la mer Noire vers la mer d’Azov. »

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe de la Défense par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

Au cours de l’entretien, Pletenchuk a évoqué le Minsk navire et a déclaré que le navire était irréparable en raison des dommages subis lors de la récente attaque et parce qu’il était vieux. Le responsable ukrainien a également appelé le Minsk une partie du « Syrian Express », affirmant qu’il avait été utilisé pour fournir des armes et assurer la logistique des opérations militaires de Moscou en Syrie.

Il a noté que le sous-marin, qui ne serait pas non plus dans un état où il ne pourrait pas être restauré, serait le premier sous-marin russe perdu au profit des forces ukrainiennes.

Le ministère britannique de la Défense (MoD) a déclaré vendredi que, même si le ministère russe de la Défense « minimise les dégâts causés aux navires, des preuves de source ouverte indiquent que Minsk a presque certainement été fonctionnellement détruit, tandis que le Rostov a probablement subi des dommages catastrophiques.

« Tout effort visant à remettre le sous-marin en service prendra probablement de nombreuses années et coûtera des centaines de millions de dollars », a écrit le ministère de la Défense dans le point sur les renseignements. « Il existe une possibilité réaliste que la tâche complexe consistant à retirer les épaves des cales sèches les rende inutilisables pendant plusieurs mois. Cela présenterait le BSF [Black Sea Fleet] avec un défi important dans le maintien de la maintenance de la flotte.