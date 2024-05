La Russie retire les bouées à la frontière estonienne, l’UE exige des explications

{{#rendered}} {{/rendered}}

Chaque année, l’emplacement des bouées est vérifié en raison des changements naturels du lit de la rivière au fil du temps. Les États voisins se sont largement mis d’accord sur leur positionnement dans le passé.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a qualifié vendredi d' »inacceptable » le retrait des bouées estoniennes par les gardes-frontières russes sur une rivière séparant ce pays balte de la Russie, et a exigé une explication de Moscou et le retour immédiat des engins flottants orange.

Jeudi matin, les gardes-frontières estoniens ont remarqué que leurs homologues russes avaient retiré 25 des 50 bouées que l’Estonie avait installées sur la rivière Narva pour empêcher les bateaux de traverser accidentellement la frontière.

Borrell a déclaré que l’incident « fait partie d’un schéma plus large de comportement provocateur et d’actions hybrides de la part de la Russie ».

L’Estonie a également qualifié cette décision d' »inacceptable », mais a déclaré que sa réponse « restait calme et lucide ».

« Nous considérons cela comme un incident frontalier provocateur », a déclaré jeudi le ministère des Affaires étrangères à Tallinn.

Depuis des décennies, l’Estonie et la Russie installent des bouées sur le fleuve Narva, les villes de Narva du côté estonien et d’Ivangorod sur la rive russe, en grande partie d’un commun accord.

Chaque année, le balisage des routes maritimes est revérifié car « le lit de la rivière change avec le temps », a expliqué Eerik Purgel, le chef local des gardes-frontières estoniens. Le 13 mai, les 50 premières bouées ont été installées. Cependant, 25 d’entre eux ont été expulsés par leurs homologues russes tôt le matin, dix jours plus tard, a-t-il ajouté.

Mais en 2023, « la Russie n’est pas d’accord avec les positions de l’Estonie concernant l’emplacement des bouées », a déclaré Purgel.

« Nous avons décidé de relâcher les marques flottantes dans l’eau pour la saison estivale conformément à un accord de 2022, car elles sont nécessaires pour éviter les erreurs de navigation, afin que nos pêcheurs et autres amateurs ne s’aventurent pas accidentellement dans les eaux russes », a-t-il déclaré.

Le ministère estonien des Affaires étrangères a déclaré que cette action « s’inscrit bien dans le cadre plus large du comportement provocateur de la Russie » et a établi des parallèles avec les incidents de cartographie des frontières dans la mer Baltique plus tôt cette semaine. Selon les médias, Moscou pourrait réviser les frontières de ses eaux territoriales dans la région.

Le projet de proposition a été publié sur un site officiel de projet de loi du gouvernement russe, mais a disparu quelques heures après sa publication mercredi. On ne savait pas immédiatement pourquoi.

Les médias russes ont indiqué que le ministère de la Défense à Moscou avait suggéré de mettre à jour les coordonnées utilisées pour mesurer la bande d’eaux territoriales au large de sa côte continentale et celle de ses îles dans la mer Baltique. Les coordonnées existantes ont été approuvées en 1985, précise le ministère, ajoutant qu’elles étaient « basées sur des cartes de navigation nautique à petite échelle » et ne correspondent pas à la « situation géographique moderne ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tard qu’il n’y avait « rien de politique » dans la proposition du ministère de la Défense, et les agences de presse russes ont déclaré que Moscou n’avait pas l’intention de réviser la frontière ou la largeur de ses eaux territoriales.

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie début 2022, la Finlande et la Suède ont rejoint l’OTAN, ce qui signifie que la mer Baltique – le point d’accès maritime de la Russie à la ville de Saint-Pétersbourg et à son enclave de Kaliningrad – est désormais presque encerclée par les membres de l’OTAN. Alliance militaire.