La Russie retire des hommes de la rue pour combattre en Ukraine

Des policiers et des militaires ont fait irruption dans un centre d’affaires de Moscou cette semaine à l’improviste. Ils cherchaient des hommes pour combattre en Ukraine – et ils ont saisi presque tous ceux qu’ils ont vus. Quelques musiciens, en répétition. Un courrier là pour livrer un colis. Un homme d’une agence de service de Moscou, très ivre, la cinquantaine, avec un handicap de marche.

“Je ne sais pas pourquoi ils l’ont emmené”, a déclaré Alexei, qui, comme des dizaines d’autres dans le complexe de bureaux, a été arrêté et emmené au bureau d’enrôlement militaire le plus proche, dans le cadre d’une nouvelle phase difficile de la campagne russe.

Dans les villes et villages de toute la Russie, des hommes en âge de combattre se cachent pour éviter les fonctionnaires qui les saisissent et les envoient combattre en Ukraine.

Ces derniers jours, des gangs de la police et de la presse militaire ont arraché des hommes dans les rues et devant les stations de métro. Ils se sont cachés dans les halls d’immeubles pour distribuer des convocations militaires. Ils ont fait des descentes dans des immeubles de bureaux et des auberges. Ils ont envahi les cafés et les restaurants, bloquant les sorties.

Lors d’un ratissage avant l’aube dans les dortoirs de l’entreprise de construction MIPSTROY1 jeudi, ils ont emmené plus de 200 hommes. Dimanche, ils ont rassemblé des dizaines dans un refuge pour sans-abri de Moscou.

Les responsables ont fait une descente dans les dortoirs de l’entreprise de construction MIPSTROY1 le 13 octobre, emportant plus de 200 hommes. (Vidéo : @mozhemobyasnit | Télégramme)

Les press-gangs semblent descendre au hasard. C’est terrifiant – et, parfois, drôlement aléatoire. Alexei, un pacifiste d’une trentaine d’années, vit avec son chat et, jusqu’à ce qu’il soit emmené en Russie, il aimait traîner avec des amis dans les bars, les cafés et les parcs, aller à des concerts et planifier ses prochaines vacances en Europe. (Lui et d’autres dans ce rapport ont parlé à condition que son nom de famille ne soit pas divulgué par souci pour sa sécurité. Le Washington Post a confirmé le raid, mais n’a pas pu vérifier de manière indépendante les détails qu’il a fournis.)

Un fonctionnaire a fait irruption dans le bureau d’Alexei mardi. Deux policiers et plusieurs responsables militaires en civil sont arrivés et ont exigé son identité. Ils lui ont ordonné de les accompagner discrètement « ou nous utiliserons la force », a-t-il dit.

“Je paniquais”, a-t-il déclaré. « Je n’avais jamais été détenu auparavant. Tout le monde sait que si vous êtes détenu par la police en Russie, c’est très mauvais.

Souffrance des pertes militaires massives et des défaites répétées en Ukraine, la Russie a commencé à cannibaliser sa population masculine. Les experts aux yeux durs de la télévision d’État exigent plus de sang ukrainien et plus de sacrifices de la part des hommes russes qui, selon eux, se sont trop habitués à la douceur de vivre.

Mais la nouvelle phase de mobilisation de Poutine risque d’ébranler le soutien tacite des Russes à la guerre et même sa popularité fabriquée – et pourrait provoquer des troubles sociaux. Particulièrement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, grandes villes jusqu’ici largement épargnées par la guerre.

Plus de 300 000 hommes russes et leurs familles ont fui la Russie depuis la mobilisation, indiquent des rapports des pays voisins. Les autorités ont mis en place des points de mobilisation aux passages frontaliers pour empêcher les départs. Beaucoup d’autres veulent partir après avoir vu les descentes de police agressives et les premiers rapports sur les hommes nouvellement conscrits morts à la guerre.

L’activiste Grigory Sverdlin, qui a quitté la Russie et est basé en Géorgie, a lancé ce mois-ci une organisation, Go By The Forest, pour conseiller aux hommes en Russie d’éviter la conscription. Il a déclaré que le groupe avait consulté 2 700 hommes en 11 jours et indiqué à 60 hommes recrutés comment se rendre en Ukraine. Au moins huit ont réussi, a-t-il dit.

“De toute évidence, les gens sont très stressés parce qu’ils craignent d’être poussés à tirer sur d’autres personnes”, a déclaré Sverdlin. “Alors les gens ont peur non seulement pour eux-mêmes, mais aussi de prendre part à cette guerre injuste.”

Dans un restaurant de Moscou, la police présente des ordres de conscription à un convive qui dit qu’il fête l’anniversaire de sa fille. (Vidéo : Le Washington Post)

Yevgeny, 24 ans, a quitté son travail de mécanicien et se cache dans la datcha d’un parent loin de Moscou. Il a supprimé ses profils sur les réseaux sociaux et coupé tout contact avec ses amis. Il passe ses journées à travailler dans le jardin, se couche tôt et regarde beaucoup YouTube.

“Je ne veux pas tuer des gens, et je ne veux pas être tué, alors je dois vraiment faire profil bas maintenant”, a-t-il déclaré. « Mais même ici, je ne me sens pas en sécurité. Nous vivons à une époque où vos voisins pourraient vous dénoncer. Ils pourraient appeler la police et dire qu’il y a un jeune homme qui habite dans cette maison alors qu’il devrait combattre des fascistes en Ukraine.

Yevgeny n’a jamais soutenu la guerre. Maintenant, il a arrêté de conduire de peur d’être arrêté par la police. Il ne peut pas quitter la Russie, car il n’a pas de passeport, et même aller au magasin du petit village semble risqué.

“Je panique et ma mère est très nerveuse”, a-t-il déclaré. « Je suis stressé et je suis déprimé. J’essaie de ne pas penser combien de temps cela pourrait durer, parce que vous pouvez devenir fou.

Deux de ses amis sont moins bien lotis. Ils ont été enrôlés à la fin du mois dernier, a-t-il dit, et avec peu d’entraînement, ils sont en route pour le front.

« J’ai quelques amis qui ont soutenu la guerre en pensant qu’il y a là-bas des nazis qui tuent de pauvres Ukrainiens et que les Ukrainiens devraient être libérés, etc. Mais ils changent d’avis après la mobilisation. Ils ont commencé à poser des questions et à surfer sur Internet pour obtenir des informations », a déclaré Yevgeny.

“Ils ne veulent pas mourir, surtout quand vous ne comprenez pas pourquoi vous devriez mourir”, a-t-il déclaré. “Dans quel but?”

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que 222 000 des 300 000 cibles avaient été enrôlés et que le processus serait achevé dans les deux semaines. Les partisans de la ligne dure pro-guerre insistent sur le fait qu’un deuxième tour sera nécessaire.

Les raids à Moscou et à Saint-Pétersbourg ont été profondément controversés, en partie parce que les villes ont subi relativement peu de victimes en Ukraine. Le fardeau des combats a été largement supporté par de petits groupes ethniques et des hommes peu instruits des régions rurales pauvres.

Signe que le gouvernement craint une réaction urbaine croissante face aux raids, Andrei Klishas, ​​un haut responsable du parti Russie unie de Poutine, a déclaré vendredi que les campagnes de conscription étaient illégales.

“Il est inadmissible d’attraper tout le monde dans la rue sans discernement”, a-t-il déclaré.

Le sentiment anti-guerre pourrait se durcir alors que les corps des soldats qui ont été déployés quelques semaines plus tôt commencent à rentrer chez eux pour être enterrés. Alexei Martynov, le chef d’un département du gouvernement de Moscou, âgé de 29 ans, a été mobilisé le 23 septembre et a été tué le 10 octobre. Il a été enterré la semaine dernière. Cinq soldats de la région du sud de l’Oural, mobilisés les 26 et 29 septembre, ont été tués en Ukraine début octobre, ont rapporté les autorités de Tcheliabinsk.

Une femme a réprimandé avec colère une équipe livrant des convocations militaires dans le hall de son immeuble à Saint-Pétersbourg. (Vidéo : SOTA)

Un camarade des hommes de Tcheliabinsk qui a survécu à un assaut ukrainien écrasant a appelé un ami et a décrit ce qui s’est passé, selon la transcription d’un appel téléphonique publié par BBC News Russian. Il a dit qu’il n’avait reçu aucune formation. Quand il s’est enfui, a-t-il dit, des cadavres gisaient partout.

« Nous sommes arrivés le premier jour, n’ayant jamais tiré, et ils nous ont envoyés, comme de la viande, directement dans une unité d’assaut, avec deux lance-grenades. J’avais au moins lu les instructions sur la façon de les utiliser. Au jour 3, le soldat et ses camarades se trouvaient dans les tranchées de première ligne.

Presque quotidiennement, des vidéos font surface sur les réseaux sociaux russes de soldats conscrits, en colère parce qu’ils n’ont pas reçu d’uniformes, d’armes, d’entraînement ou de logement décents. Les témoignages d’hommes qui devraient être exemptés d’être envoyés au combat sont courants. Aleksei Sachkov, un médecin moscovite de 45 ans, a signé un contrat pour soigner les soldats blessés à Voronezh, en Russie, près de la frontière avec l’Ukraine. Il a cessé d’appeler sa femme, Natalia, le 24 septembre. Elle a appris par la hotline militaire russe une semaine plus tard qu’il combattait en Ukraine dans le cadre d’une unité de chars, a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée en ligne.

Alors que le malaise grandit, les hommes en âge de servir sont refoulés aux frontières alors qu’ils tentent de quitter le pays. En mars, quelques semaines après le lancement de l’invasion par Poutine, il a promis qu’il n’y aurait pas de mobilisation. Mais le mois dernier, il a anéanti l’assurance tacite que le conflit ne serait mené que par des soldats professionnels en échange de l’acceptation passive de la guerre par le public russe. La colère généralisée suscitée par l’annonce de Poutine le 21 septembre suggère que le soutien public à la guerre est inférieur à ce que le Kremlin prétend.

“C’est l’agonie du régime, car une opinion assez courante en Russie est maintenant que cette guerre est perdue”, a déclaré Sverdlin. « Et il semble que le simple fait de donner des convocations, de détenir plusieurs milliers de personnes et de les envoyer à la guerre ne fait que donner un peu plus de temps à ce régime. Mais c’est juste gagner du temps, parce que, évidemment, ces gens qui ont été pris dans la rue maintenant ne feront pas de bons soldats parce qu’ils ne savent pas se battre.

Alors que la réaction s’intensifie, certains Russes affrontent les autorités et enregistrent des vidéos. Une femme a réprimandé une équipe dans le hall de son immeuble à Saint-Pétersbourg. Un chauffeur de camion russe a publié une vidéo de lui-même face à un policier et à un responsable de l’enrôlement militaire qui ont tenté de l’emmener au bureau d’enrôlement.

« Je m’en fous de votre mobilisation. C’est toi qui est éligible, pas moi. Vous avez une arme après tout, pas moi. Pourquoi n’irais-tu pas te mobiliser ?

Le policier a tenté de rédiger une accusation, exigeant les papiers du conducteur.

« Je ne te donne pas mes papiers. Pourquoi devrais-je?” le chauffeur du camion a dit : « Si vous ne parvenez pas à créer de l’ordre dans votre pays, pourquoi le faire dans un autre pays ? Et comment? En le détruisant complètement ?

Un chauffeur de camion russe a publié une vidéo de lui-même face à un policier et à un responsable de l’enrôlement militaire qui ont tenté de l’emmener au bureau d’enrôlement. (Vidéo : Svoboda Slovaquie)

Dans le brouhaha tapageur du bureau d’enrôlement militaire où Alexei s’est retrouvé, a-t-il dit, beaucoup d’hommes étaient agités, certains étaient furieux et d’autres se repliaient sur eux-mêmes. Ils ont fait la queue dans un bureau après l’autre, où ils ont été obligés de signer la convocation militaire, de présenter leurs documents et de subir un examen médical. Beaucoup étaient des employés de bureau saisis dans la rue. Quelques “étranges” ont dit à Alexei qu’ils étaient volontaires, à la recherche d’un changement de style de vie passionnant.

Il a été choqué par le nombre d’hommes qui ont enfilé docilement les uniformes de l’armée qui leur ont été remis et se sont laissés conduire, apparemment directement vers les bases d’entraînement. Un de ses collègues de travail était parmi eux.

“J’ai vu des hommes perdus et confus, et en même temps très faibles”, a-t-il déclaré. « Ils ne voulaient pas se battre pour eux-mêmes. Ils ont reçu des papiers et les ont tous docilement signés. Ils n’étaient pas concentrés. Ils ont juste regardé dans le vide, comme s’ils avaient abandonné.

Pour Alexei, les menaces et le bluff se sont poursuivis pendant des heures alors que les responsables faisaient pression sur lui pour qu’il signe la convocation militaire. Il a refusé. La police a été appelée. Ils n’a rien fait, mais un garde de police à la porte ne l’a pas laissé partir.

Il surveillait les files d’attente d’hommes nerveux. L’ouvrier municipal ivre dormait profondément. Un membre de la police spéciale d’élite de la garde russe a lancé une crise de colère bruyante à propos de la tentative de l’enrôler.

Alexei a appelé un avocat. Il est entré dans le bureau du commissaire militaire, le filmant sur son téléphone portable, exigeant de connaître le fondement légal de sa détention.

“Il s’est mis très en colère et m’a crié de quitter son bureau.” A 20 heures, il a finalement été autorisé à partir. Maintenant, il veut quitter la Russie mais craint d’être enrôlé à la frontière.