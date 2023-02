La Russie retarde le lancement d’un vaisseau spatial de sauvetage après un deuxième problème de fuite

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des nouvelles sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et plus encore.





Les responsables de l’agence spatiale russe, Roscosmos, ont choisi de retarder le lancement d’un vaisseau spatial destiné à remplacer celui jugé insuffisamment sûr pour transporter des astronautes après la fuite d’un deuxième véhicule – un cargo – samedi, selon la NASA.

Une fois dégagé, le vaisseau spatial de remplacement, Le Soyouz MS-23 ramènera sur Terre trois astronautes actuellement stationnés à la Station spatiale internationale. Le véhicule à l’origine affecté à la mission Soyouz MS-22, s’est avéré en décembre avoir une fuite de liquide de refroidissement.

Roscosmos visait à lancer la capsule de remplacement MS-23 ce mois-ci et à ramener les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dimitri Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio chez eux.

Le véhicule de sauvetage sera désormais lancé en mars, selon un message du compte officiel Roscosmos Telegram.

La décision de retarder a été prise après que la NASA a confirmé qu’un véhicule russe distinct, un vaisseau spatial Progress conçu pour transporter du fret qui s’était amarré à la station spatiale le 11 février, avait une fuite de liquide de refroidissement similaire.

“La raison de la perte de liquide de refroidissement dans le vaisseau spatial Progress 82 fait l’objet d’une enquête”, a déclaré la NASA samedi. déclaration sur son site. « Les écoutilles entre le Progress 82 et la station sont ouvertes, et les températures et les pressions à bord de la station sont toutes normales. L’équipage, qui a été informé de la fuite de la boucle de refroidissement, n’est pas en danger et poursuit les opérations normales de la station spatiale.

Roscosmos a déclaré dans son article sur Telegram qu’il retarderait le lancement du Soyouz MS-23 pendant que l’agence enquêtait sur la cause de la fuite de liquide de refroidissement du véhicule Progress.

L’agence spatiale russe n’a toutefois pas laissé entendre que les problèmes étaient liés. Au lieu de cela, Roscosmos a réitéré que la fuite sur le véhicule Soyouz MS-22 s’est produite lorsqu’il a été frappé par un objet dans l’espace, dont les responsables avaient précédemment déterminé qu’il s’agissait d’un micrométéroïde.

Roscosmos a également partagé de nouvelles images du véhicule MS-22, ce qui, selon lui, était la preuve que le vaisseau spatial avait subi des dommages externes à l’origine de la fuite de liquide de refroidissement.