La Russie reste silencieuse alors que l’Ukraine revendique le commandant de la flotte de la mer Noire parmi les 34 officiers tués

La Russie continue de garder le silence sur la mort signalée en Crimée de l’un des principaux commandants de la marine de Vladimir Poutine.

L’amiral Viktor Sokolov, l’un des plus hauts officiers de la marine russe qui commandait la flotte de la mer Noire, aurait été tué avec 33 autres officiers lors d’une attaque au missile contre le quartier général de la flotte russe dans la ville portuaire de Sébastopol le 22 septembre.

Dans une rare reconnaissance d’une frappe en Crimée, les forces spéciales ukrainiennes ont déclaré que l’opération avait tué Sokolov ainsi que des dizaines d’autres officiers et blessé 105 autres dans un communiqué publié lundi. Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, a publié le nom de l’amiral et une photo sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas exactement comment les forces spéciales ukrainiennes ont dénombré les morts et les blessés lors de l’attaque.

Le ministère russe de la Défense n’a publié aucune déclaration confirmant ou infirmant la mort de Sokolov. Dans sa dernière déclaration concernant l’attaque, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un seul militaire était porté disparu, révisant une déclaration antérieure selon laquelle un homme avait été tué. Le communiqué affirme que les défenses aériennes russes ont abattu cinq missiles.

S’il est confirmé, le meurtre de Sokolov constituerait l’une des frappes les plus importantes de Kiev contre la Crimée, que la Russie a saisie et annexée illégalement à l’Ukraine en 2014.

Sokolov deviendrait alors le 16e haut commandant à avoir été tué depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion de l’Ukraine.

Parmi les 15 personnes tuées précédemment figurent le général de division Vladimir Frolov, commandant adjoint de la 8e armée russe, le général de division Andrei Sukhovetsky, et le général de division Vitaly Gerasimov, premier commandant adjoint de la 41e armée russe.

Dans leur rapport sur l’attaque de Sébastopol, les forces spéciales ukrainiennes ont déclaré que l’armée de l’air avait tiré 12 missiles sur le quartier général de la flotte de la mer Noire alors qu’elle ciblait des zones où étaient concentrés le personnel, l’équipement militaire et les armes.

Deux systèmes de missiles anti-aériens et quatre unités d’artillerie russes ont été touchés, ont indiqué les forces spéciales.

Les autorités installées par Moscou à Sébastopol auraient pris des mesures défensives supplémentaires face à l’intensification des attaques ukrainiennes contre la Crimée ces derniers jours.

Sébastopol est une région critique offrant une plate-forme à partir de laquelle la Russie a lancé bon nombre de ses attaques aériennes contre l’Ukraine au cours de la guerre qui a duré 19 mois.

L’Ukraine a progressivement intensifié ses attaques dans la mer Noire et dans la péninsule de Crimée et a commencé à utiliser des missiles en plus des drones d’assaut. Kiev a déclaré que la destruction de la flotte russe de la mer Noire accélérerait considérablement la fin de la guerre.

L’Ukraine a repris lundi ses frappes de missiles avec une attaque contre un aérodrome militaire à Sébastopol. La ville est restée en alerte aérienne pendant une courte période pendant et après la frappe aérienne.