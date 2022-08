La Russie reprend son oléoduc après que le MOL hongrois ait payé des frais de transit

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les flux d’oléoducs russes ont repris mercredi vers l’Europe centrale, mettant fin à une interruption de six jours, après que le groupe hongrois MOL a payé les frais de transit dus à l’Ukraine, offrant une solution temporaire à la dernière perturbation de l’approvisionnement énergétique russe.

MOL a déclaré que le pétrole circulait à nouveau dans la branche sud de l’oléoduc Druzhba, ou Friendship, qu’il avait atteint la Slovaquie et devrait atteindre la Hongrie jeudi. Les flux de pétrole ne devraient cependant pas reprendre vers la République tchèque.

Mardi, le monopole russe des pipelines Transneft a déclaré que les flux de pipelines avaient été suspendus vers certaines parties de l’Europe centrale depuis le 4 août parce que les sanctions occidentales empêchaient le paiement des frais de transit de Moscou à l’Ukraine.

La Hongrie a critiqué les sanctions de l’Union européenne contre Moscou.

La suspension de Druzhba a fait grimper les prix du pétrole, qui ont déjà bondi avec ceux d’autres formes d’énergie, car l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait craindre des pénuries, en particulier en Europe, qui dépend du carburant russe.

Le brut de référence international a reculé mercredi, en partie à cause des nouvelles du pipeline Druzhba et aussi à cause d’une hausse des stocks de brut américains.

MOL a déclaré mercredi qu’il avait transféré les frais de transit pour l’utilisation de la section ukrainienne du gazoduc, ce qui, selon lui, offrait “une solution rapide”.

Il a déclaré dans un communiqué que l’arrêt s’était produit “en raison de problèmes techniques apparus sur le front bancaire”.

La filiale slovaque de MOL, Slovnaft, a également effectué un paiement pour permettre la reprise des flux vers la Slovaquie, a déclaré Slovnaft.

Correction temporaire

Le ministre slovaque de l’Economie, Richard Sulik, a déclaré lors d’une conférence de presse que le paiement par Slovnaft était une solution pour le mois d’août après qu’une banque occidentale eut refusé de traiter le paiement des frais de transit effectué par la Russie à l’Ukraine.

“Je ne verrais aucun contexte politique supplémentaire derrière cela car il n’y en a pas. Simplement, il y a eu une défaillance technique ou une évaluation incorrecte. De tels problèmes se produisent”, a-t-il déclaré.

La part slovaque des frais de transit était d’environ 9 à 10 millions d’euros (9,3 à 10,4 millions de dollars), a-t-il déclaré. Le MOL hongrois n’a pas révélé la taille de la part hongroise.

La suspension des flux de gazoducs a également touché la République tchèque.

Le raffineur tchèque Unipetrol a déclaré qu’il disposait de suffisamment de pétrole pour ses opérations, mais n’a mentionné aucune reprise des flux de Druzhba et a refusé de commenter davantage le renouvellement de l’approvisionnement par l’oléoduc, l’une des deux sources de pétrole pour ses raffineries.

L’opérateur de pipeline slovaque Transpetrol a déclaré que les flux avaient déjà atteint la Slovaquie mais qu’un pompage plus à l’ouest vers la République tchèque n’était pas prévu.

Les représentants du ministère tchèque de l’Industrie et de la société nationale des pipelines n’étaient pas disponibles dans l’immédiat pour commenter.

Le forint hongrois, la devise la moins performante d’Europe centrale, s’est raffermi à 393,5 à 14 h 39 GMT contre l’euro après un creux de plus d’une semaine à 401,35 pour un euro, tandis que les actions MOL ont augmenté de 4,34 %.

Les flux de gaz russe vers l’Europe ont également été perturbés à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine commencée le 24 février.

Depuis le mois dernier, le gaz transite par Nord Stream 1, qui transporte généralement un tiers des exportations de gaz russe vers l’Europe, fonctionne à 20% de sa capacité en raison, selon Moscou, d’équipements défectueux ou retardés.