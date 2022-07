La Russie répond après que le chef olympique se soit frotté à Zelensky

Le Comité olympique russe (ROC) a dénoncé “l’ingérence généralisée des structures étatiques occidentales” dans le sport

Le Comité olympique russe (ROC) a attaqué “l’escalade de l’hystérie anti-russe” dans le sport alors que l’organisation a porté des accusations d’hypocrisie contre les officiels olympiques internationaux. Le message est venu après que le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, ait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Bach s’est rendu en Ukraine ce week-end, où il a été vu rencontrer des athlètes et être accueilli par le président Zelensky. Le dirigeant ukrainien a profité de l’occasion pour exiger le maintien de l’exclusion des Russes du sport mondial, arguant qu’il n’y a “Pas de place” pour eux.

À la fin de la semaine dernière, le ministre polonais des Sports et du Tourisme, Kamil Bortniczuk, a déclaré que ses homologues de plus de 30 autres pays avaient signé une déclaration appelant à encore plus de restrictions sur le sport russe et biélorusse, y compris la suspension de leur adhésion à des organisations internationales et une interdiction sur les retransmissions d’événements mondiaux dans les deux pays.

Lire la suite “Pas de place” pour les Russes dans le sport mondial, selon Zelensky

Réagissant aux derniers développements, les responsables olympiques russes ont publié lundi une déclaration condamnant ce qu’ils ont décrit comme une ingérence politique continue dans le sport, au détriment des athlètes russes.

« Depuis plus de quatre mois, le ROC [Russian Olympic Committee]malgré la pression sans précédent sur la communauté sportive russe et les sanctions illégales contre les athlètes russes, continue de prouver son attachement à la lettre et à l’esprit de la Charte olympique, à défendre les véritables valeurs olympiques », lire le message publié sur le site Web du ROC.

“Malheureusement, l’escalade forcée de l’hystérie anti-russe se poursuit. Cela se produit en l’absence de toute réaction à l’ingérence généralisée des structures étatiques occidentales dans les affaires des CNO [National Olympic Committees]qui sont condamnés à soutenir les restrictions et les suspensions sur une base nationale, et sont interdits de participer à des compétitions où les Russes concourent.

Le ROC a déclaré que malgré l’exclusion des athlètes russes de diverses compétitions, il continue de promouvoir les valeurs olympiques d’unité et d’amitié par le sport.

“Il convient de noter qu’une semaine plus tôt, le Comité olympique russe avait organisé à Koursk des événements dédiés à la célébration de la Journée olympique panrusse, auxquels ont participé des milliers d’habitants de la ville et des invités des régions voisines”, dit la déclaration.

“Comme auparavant, les enfants, les adultes et les fans de l’équipe de Russie ont participé à des compétitions amateurs, ont rencontré des champions olympiques et des lauréats de différentes années et ont essayé diverses disciplines sportives.

“Malgré tout, tout cela était dans un souci d’unité, d’amitié, de compréhension mutuelle – comme toujours, la Journée olympique était dédiée à ces valeurs universelles”, ajouta la lettre.

« Et hier, des roquettes ukrainiennes ont volé dans des zones résidentielles des régions de Koursk et de Belgorod. À la suite des bombardements, des dizaines de bâtiments résidentiels et d’infrastructures civiles ont été détruits, des citoyens de la Fédération de Russie et des réfugiés ukrainiens ont été tués et blessés, qui auraient également participé aux événements de la Journée olympique.

“Peut-être que maintenant des collègues d’organisations sportives internationales voudront aussi visiter Koursk ou Belgorod ?” le message a continué, semblant prendre un coup lors de la rencontre de Bach avec Zelensky malgré les affirmations du CIO selon lesquelles la politique ne devrait pas saper les principes sportifs.

Lire la suite Le CIO “s’est discrédité pour toujours” avec le traitement réservé à la Russie, selon le vice-Premier ministre

« De plus, ce n’est pas loin du Donbass qui souffre depuis longtemps, où le génocide de la population locale se poursuit depuis huit ans, et où le concept de « réfugiés » s’est fermement ancré dans la vie quotidienne. Comme dans les pays de l’ex-Yougoslavie, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, au Yémen…

“La rhétorique que nous entendons de hautes tribunes, ainsi que les restrictions imposées aux sports russes, indiquent que l’unité du mouvement olympique et une approche non discriminatoire de tous ses participants dans la situation actuelle sont niées sous la pression d’un programme destructeur .

« Les déclarations et actions récentes du CIO continuent de témoigner de l’ingérence extérieure sans précédent de forces éloignées des véritables idéaux du sport et des valeurs olympiques.

“Mais l’une des tâches principales du Comité International Olympique reste ‘de prendre des mesures visant à renforcer l’unité du Mouvement olympique, à protéger son indépendance, à maintenir et à promouvoir sa neutralité politique et à préserver l’autonomie des sports’, ainsi qu’à ‘contrer toute forme de discrimination préjudiciable au Mouvement olympique ».

“Le ROC appelle invariablement le CIO et les organisations sportives internationales à protéger de la même manière les droits et les intérêts légitimes de tous les athlètes sans exception”, il a conclu.

LIRE LA SUITE: Le sport mondial commence à réaliser l’erreur des interdictions russes – ministre

Les athlètes russes et biélorusses se sont retrouvés mis à l’écart dans de nombreux sports suite à une recommandation du CIO le 28 février selon laquelle ils devraient être exclus des événements internationaux en raison du conflit en Ukraine.

Le chef du CIO, Bach, a toujours défendu cette position, affirmant que les interdictions protégeaient en partie les athlètes de l’agression supposée à laquelle ils seraient confrontés lors de compétitions à l’étranger.

De nombreuses personnalités en Russie ont dénoncé les mesures imposées aux athlètes du pays comme discriminatoires, les trouvant difficiles à concilier avec les affirmations du CIO selon lesquelles ils protègent les athlètes russes plutôt que de les cibler.

S’exprimant le mois dernier, Bach a affirmé que le CIO devrait essayer d’éviter la pression des gouvernements dans ses opérations.

“Notre cause est de tout faire pour que nous gardions le sport au-delà de cette tendance politique, que notre mission ne soit pas une mission politique, mais une mission humanitaire. Nous ne pouvons y parvenir que si les autorités politiques le respectent », dit l’Allemand.

En rencontrant Zelensky en Ukraine dimanche, Bach aurait déclaré que “le moment n’est pas encore venu de lever une telle interdiction” sur les athlètes russes et biélorusses.

Le CIO a également annoncé le triplement de son fonds d’aide aux athlètes ukrainiens à 7,5 millions de dollars, dans l’espoir que le drapeau ukrainien “Voler haut” aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et aux Jeux d’hiver de Milan-Cortina en 2026.

LIRE LA SUITE: Le chef olympique a snobé mon plaidoyer, selon le champion russe