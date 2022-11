Kiev ne peut pas et ne veut pas négocier, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La Russie est impatiente de répondre à l’appel du président français Emmanuel Macron d’entamer un processus de paix en Ukraine, mais elle ne voit pas de chemin vers la table des négociations pour le moment, a déclaré le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov.

Macron a déclaré lundi à la radio France Inter qu’il estimait que les efforts pour trouver une solution diplomatique au conflit entre Moscou et Kiev devaient être accélérés dans les semaines à venir.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a brièvement rencontré mardi le président français lors du sommet du G20 en Indonésie, a déclaré que Macron avait également confirmé sa volonté de continuer à parler au président Vladimir Poutine dans le but de trouver un moyen d’arrêter les combats.

Invité à commenter la pression de Macron pour les négociations, Peskov a déclaré : “Bien sûr, mais on ne voit pas vraiment la table des négociations.”

“La position de facto et de jure de la partie ukrainienne… indique que l’Ukraine, de facto et de jure, ne peut et ne veut pas négocier”, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole. Pour cette raison, la Russie continuera d’être menée “par la poursuite d’une opération militaire spéciale” en Ukraine, dit-il.

Pendant ce temps, le chancelier allemand Olaf Scholz a également déclaré lors du sommet du G20 qu’il continuerait à parler à Poutine pour trouver une solution à la crise ukrainienne. De tels contacts étaient “important,” dit Scholz.

Dans son allocution vidéo devant le G20 mardi, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré qu’il était “convaincu que le moment est venu où la guerre destructrice russe doit et peut être arrêtée.” Cependant, il a insisté pour que l’Ukraine “ne devrait pas se voir proposer des compromis avec sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance” afin de parvenir à la paix.

Peskov a déclaré que l’adresse de Zelensky “confirme absolument” la réticence de Kiev à s’engager dans des négociations avec Moscou, tandis que Lavrov a déclaré que ses conditions étaient “Invariablement irréaliste.” Il a averti que plus Kiev rejette les négociations, plus il sera difficile pour les parties de trouver un terrain d’entente.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Zelensky était “ne pas écouter les conseils de l’Occident”, se référant prétendument à des informations récentes selon lesquelles Washington aurait poussé en privé Kiev à abandonner son rejet sans compromis du processus de paix avec Moscou.