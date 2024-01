La Russie répète ses « assauts de viande » qui tuent entre 40 et 70 hommes, selon un commandant ukrainien

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un soldat ukrainien tire en direction de la position russe. Özge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images

Les forces russes mènent des « attaques de viande » à Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine.

La tactique consiste à envoyer un grand nombre de troupes attaquer à pied.

Un commandant ukrainien a déclaré à CNN qu’il pouvait tuer entre 40 et 70 fantassins russes à la fois.

Les forces russes mènent à plusieurs reprises des « assauts de viande » d’infanterie à grande échelle sur la ville d’Avdiivka, a déclaré un commandant ukrainien : CNN signalé.

Lors des attaques, les troupes russes ont envahi la ville de l’est de l’Ukraine presque sans aucune couverture, permettant aux drones ukrainiens de les éliminer facilement, selon le rapport.

CNN a partagé des images de ce qui semble être une de ces frappes contre des soldats russes exposés, ainsi que des images de soldats « morts et mourants » qui avaient pris part à certaines des attaques.

“Ils attaquent avec un grand nombre d’hommes”, a déclaré à CNN “Teren”, commandant de reconnaissance d’artillerie de la 110e brigade mécanisée ukrainienne.

“Assaut après assaut, non-stop. Si nous en tuons 40 à 70 avec des drones en une journée, le lendemain, ils renouvellent leurs forces et continuent d’attaquer.”

La Russie dépend de plus en plus des assauts frontaux à haut risque, ou « attaques par vagues humaines », qui tentent de submerger les positions ukrainiennes.

Mais les soldats qui mènent de telles attaques sont souvent d’anciens prisonniers et réservistes, a déclaré Nataliya Humenyuk, attachée de presse du Commandement conjoint sud des forces armées ukrainiennes, lors d’un entretien, a rapporté le Kyiv Post. Beaucoup de ces soldats sont également mal entraînés et sous-équipés.

Les marines et parachutistes d’élite russes, en revanche, refusent de recevoir l’ordre de participer à ces assauts en raison des risques élevés encourus, a déclaré Humenyuk.

Bien que les forces ukrainiennes affirment avoir largement réussi à contenir les attaques russes, elles affirment que les Russes disposent de plus d’armes et de personnel, selon CNN.

“Nous avons besoin de plus de personnes, de plus de militaires, de plus d’équipement. Nous avons besoin de plus de munitions, de plus de drones. Malheureusement, nous n’avons pas le montant nécessaire pour gagner. Il nous en faut beaucoup”, a déclaré “Teren” à CNN.

L’Ukraine souffre d’une pénurie de main-d’œuvre et de craintes croissantes quant à la diminution de l’aide militaire.

La Russie, cependant, a une population trois fois supérieure à celle de l’Ukraine et une population bien plus grande que celle de l’Ukraine. une plus grande réserve de soldats et d’armes à envoyer en première ligne.

Les forces du président russe Vladimir Poutine tentent désespérément de s’emparer d’Avdiivka depuis octobre. La campagne a entraîné d’énormes pertes en personnel et en véhicules.