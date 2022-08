La Russie répète le nouveau message de Poutine contre une guerre nucléaire

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Un responsable russe a répété mardi à deux reprises le nouveau message du président Vladimir Poutine selon lequel “une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée”, essayant apparemment de revenir sur l’avertissement de Poutine après l’invasion de l’Ukraine selon lequel la Russie est une puissance nucléaire “puissante”. pouvoir et toute tentative d’ingérence entraînerait des “conséquences que vous n’avez jamais vues”.

Le commentaire de Poutine a ensuite considérablement aggravé les tensions mondiales, qui ont encore augmenté quelques jours plus tard lorsqu’il a ordonné aux forces nucléaires russes de se mettre en état d’alerte maximale.

Igor Vishnevetsky, directeur adjoint du programme de non-prolifération et de contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères, a commencé le discours de son pays à la conférence retardée par la pandémie pour examiner le traité de non-prolifération nucléaire vieux de 50 ans en lisant le message de Poutine aux participants contre une guerre nucléaire. Et il a répété les mêmes mots plus tard.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, dans son discours d’ouverture de lundi, a qualifié les avertissements de Poutine après l’invasion de l’Ukraine de « téméraires et dangereux coups de sabre nucléaires ».

L’impact du nouvel engagement de Poutine reste à voir.

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Mykola Tochytskyi, a déclaré lors de la réunion de haut niveau de lundi que la menace ouverte de Poutine contre la capacité de la Russie à utiliser des armes nucléaires avait été soutenue par « des appels clairs en ce sens de la part des médias d’État russes ».

“Les groupes de réflexion et les experts se disputent largement sur le type d’armes nucléaires – tactiques ou stratégiques – que la Russie utilisera pendant la guerre en cours contre l’Ukraine”, a-t-il déclaré. “C’est le contexte de notre conférence d’examen du TNP.”

Défendant l’intervention militaire de la Russie en Ukraine, Vishnevetsky a cité une OTAN élargie qui, selon lui, “recherche une domination militaire, stratégique et géopolitique sans partage” et a forcé Moscou à défendre ses “intérêts fondamentaux en matière de sécurité”.

La Russie « a été soumise à une campagne militaire hybride lourde de glissement vers un conflit armé direct entre puissances nucléaires », a-t-il déclaré. “De plus, le système de contrôle des armements, qui a traditionnellement été un pilier central de la sécurité et de la stabilité internationales, est actuellement confronté à une crise sans précédent dans l’histoire récente en termes d’ampleur”.

Vishnevetsky n’a fait aucune mention de l’avertissement et de l’action de Poutine après l’invasion de l’Ukraine, mais il a déclaré qu’étant donné la situation actuelle, “il est plus critique que jamais que les puissances nucléaires se comportent avec retenue et responsabilité”.

Il a noté que dans une déclaration commune en janvier, les cinq puissances nucléaires – la Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France – ont réitéré qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut être gagnée et a souligné “la nécessité d’empêcher non seulement une affrontement nucléaire mais aussi tout affrontement militaire entre puissances nucléaires ».

“Il est impératif que tous les signataires démontrent par des actes leur engagement envers ces dispositions”, a déclaré le responsable russe.

La conférence d’examen, qui se termine le 26 août, vise à renforcer le TNP, qui est considéré comme la pierre angulaire des efforts internationaux de désarmement. Son objectif est d’empêcher la propagation des armes nucléaires et de parvenir à terme à un monde sans nucléaire, et il bénéficie du plus large soutien de tous les accords de contrôle des armements, avec 191 parties au traité.

En vertu des dispositions du TNP, les cinq puissances nucléaires d’origine ont accepté de négocier pour éliminer un jour leurs arsenaux et les nations sans armes nucléaires ont promis de ne pas les acquérir en échange d’une garantie de pouvoir développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

L’ambassadeur chinois Fu Cong, chef du département du contrôle des armements du ministère des Affaires étrangères, dont le pays entretient des liens étroits avec la Russie, a déclaré mardi aux délégués que “le TNP est considérablement mis à rude épreuve et fait même face à de nouveaux défis, les plus graves depuis la fin de la guerre froide”.

“Le spectre de la mentalité de la guerre froide est là pour rester”, a-t-il déclaré, soulignant la détérioration de l’environnement de sécurité stratégique mondial, “l’approche dépassée de la sécurité basée sur des alliances militaires” et le risque croissant d’une course aux armements et de conflits.

Fu a appelé les cinq puissances nucléaires “à travailler ensemble pour réduire les risques nucléaires”, à renforcer les communications sur la stabilité stratégique “et à mener un dialogue approfondi sur la réduction du rôle des armes nucléaires dans leurs doctrines de sécurité nationale et sur un large éventail de questions, y compris les missiles défense, espace extra-atmosphérique, cyberespace et intelligence artificielle.

Blinken, le plus haut diplomate américain, a déclaré lundi que les États-Unis avaient choisi “d’agir avec retenue” en réponse aux actions de la Russie et d’éviter tout ce qui pourrait involontairement augmenter les tensions nucléaires. À titre d’exemple, il a déclaré que les États-Unis avaient abandonné les essais de missiles balistiques intercontinentaux précédemment programmés et n’avaient pas relevé le statut d’alerte de leurs forces nucléaires “en réponse aux coups de sabre de la Russie”.

“Il n’y a pas de place dans notre monde – pas de place dans notre monde – pour la dissuasion nucléaire basée sur la coercition, l’intimidation ou le chantage”, a déclaré Blinken. “Nous devons nous unir pour rejeter cela.”

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a tiré la sonnette d’alarme lors de l’ouverture de lundi sur la guerre en Ukraine, les menaces nucléaires en Asie et au Moyen-Orient et d’autres tensions, avertissant que “l’humanité n’est qu’un malentendu, une erreur de calcul loin de l’anéantissement nucléaire”.