La Russie renouvelle ses attaques de missiles sur Kiev et les attaques s’intensifient à l’est

KIEV, 11 novembre (Reuters) – La Russie a lancé samedi une attaque de missiles sur la capitale ukrainienne Kiev et ses environs pour la première fois depuis plus de sept semaines et a bombardé l’est et le sud du pays avec des drones, ont annoncé des responsables ukrainiens.

Les gardes-frontières ukrainiens ont déclaré avoir repris un village du nord-est du pays, adjacent à la frontière russe.

Les responsables de l’Est, au centre de la lente avancée russe depuis 20 mois, ont déclaré que les forces ukrainiennes avaient repoussé de nombreuses attaques des troupes moscovites et qu’elles prévoyaient de nouvelles attaques, en particulier autour de la ville dévastée d’Avdiivka.

Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kiev, a déclaré qu’un missile balistique russe avait été lancé vers la capitale vers 8 heures du matin (06h00 GMT).

“Après une longue pause de 52 jours, l’ennemi a repris ses attaques de missiles sur Kiev”, a déclaré Popko sur l’application de messagerie Telegram. “Le missile n’a pas réussi à atteindre Kiev, les défenseurs aériens l’ont abattu alors qu’il approchait de la capitale.”

Popko a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes ni de dégâts majeurs.

Ruslan Kravchenko, gouverneur régional de la région centrale de Kiev, a déclaré que cinq maisons privées et plusieurs bâtiments commerciaux de la région avaient été endommagés. Il a indiqué que deux missiles russes ont touché un champ situé entre des colonies.

La défense aérienne ukrainienne a également abattu 19 drones “Shahed” de fabrication iranienne sur les 31 lancés par les forces russes dans la nuit dans les régions du sud et de l’est, a indiqué l’armée de l’air.

Le responsable des renseignements ukrainiens, Andriy Yusov, a déclaré à la télévision nationale : “Ce n’est ni la première ni la dernière attaque combinée”. Il a souligné le nombre croissant d’alertes aériennes ces derniers jours.

DRAPEAU UKRAINIEN DANS LE VILLAGE FRONTIÈRE

Une vidéo en ligne de la région de Kharkiv montre des gardes-frontières brandissant le drapeau ukrainien bleu et jaune dans le village de Topoli, près de la frontière russe, sans autre explication. Il y a un an, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive éclair pour reconquérir de vastes étendues de territoire dans le nord-est et sont engagées depuis juin dans une contre-offensive à l’est et au sud.

Les procureurs de la région nord de Soumy ont déclaré que deux personnes à bord de motos étaient mortes lorsque les forces russes ont bombardé une route.

Dans l’est, le porte-parole militaire Oleskandr Shtupun a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient repoussé 35 assauts russes à Avdiivka et à proximité, qui est sous le feu intense depuis la mi-octobre.

Shtoupun a déclaré à la télévision nationale que 70 pour cent des frappes aériennes dans l’est et le sud visaient Avdiivka.

Les responsables d’Avdiivka disent qu’ils anticipent une nouvelle poussée russe sur la ville une fois que le sol sera sec après des jours de fortes pluies. Des vidéos montrent des bâtiments réduits en obus et les responsables affirment qu’un nombre croissant de 1 500 habitants restants, sur une population de 32 000 avant la guerre, se préparaient à évacuer.

Dans le port d’Odessa, sur la mer Noire, le gouverneur régional Oleh Kiper a déclaré que la région sud avait été attaquée par des missiles et des drones vendredi soir et pendant la nuit. Les frappes ont blessé trois personnes et endommagé les infrastructures portuaires, a-t-il indiqué sans donner plus de détails.

La Russie a intensifié ses bombardements sur les ports ukrainiens, dont Odessa, et sur les infrastructures céréalières depuis que Moscou s’est retirée en juillet d’un accord autorisant les exportations depuis les ports ukrainiens.

Les récits russes des combats indiquent que ses forces ont frappé des positions près de Bakhmut, une ville capturée par Moscou en mai après des mois de violents combats.

Reuters n’a pas pu vérifier les comptes des deux parties.

Reportage d’Olena Harmash; édité par Kirsten Donovan, Ron Popeski et David Gregorio

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.