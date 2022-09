La Russie renonce à son projet de réouverture d’un important gazoduc – ce qui aggrave la difficulté de l’Europe à obtenir du carburant pour l’hiver | Nouvelles du monde

La Russie a abandonné son projet de réouverture d’un important gazoduc qui achemine du gaz naturel vers l’Europe.

La décision de Gazprom, une entreprise contrôlée par l’État, rendra plus difficile pour l’Europe l’approvisionnement en carburant avant l’hiver.

Gazprom a déclaré que le gazoduc Nord Stream 1 resterait fermé en raison d’une fuite dans la turbine à gaz principale, bien que Siemens Energy – qui entretient habituellement les turbines – ait déclaré qu’une telle fuite ne devrait pas empêcher le fonctionnement.

L’Europe et le Conseil de sécurité nationale des États-Unis ont accusé la Russie d’utiliser le gaz comme une « arme contre les consommateurs ».

Mais plus tôt, le président du Conseil européen, Charles Michel, a promis : « L’utilisation du gaz comme arme ne changera pas la résolution de l’UE.

Les prix de gros du gaz ont grimpé de 400 % depuis août de l’année dernière, semant la misère dans les ménages et les entreprises en Europe, où la dépendance à l’égard de l’énergie russe a toujours été élevée.

Vendredi également, les ministres des Finances du G7 ont convenu d’imposer un plafond de prix sur les exportations de pétrole russe afin de rendre plus difficile pour Vladimir Poutine de financer son invasion de l’Ukraine.

Bien qu’elle ait vendu moins de pétrole depuis le début de la guerre, la Russie a gagné 600 millions de livres sterling de plus grâce aux ventes de pétrole en juin qu’au mois précédent en raison de la flambée des prix provoquée par la guerre.

Le chancelier britannique Nadhim Zahawi a déclaré que le plafonnement des prix apporterait également une stabilité des prix mondiaux qui « protégerait nos citoyens des chocs pétroliers l’année prochaine ».

Il a ajouté: “Cela signifiera que Poutine ne pourra pas profiter des prix du pétrole excessivement élevés et bien sûr, nous protéger tous des chocs des prix du pétrole l’année prochaine et au-delà.”

Image:

Les installations d’atterrissage du gazoduc Nord Stream 1 à Lubmin, en Allemagne



Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui n’a cessé d’appeler à des sanctions plus sévères contre la Russie, a déclaré que cette décision « limitera non seulement le flux de pétrodollars et d’euros gaziers vers Moscou, mais aussi, et surtout, rétablira la justice pour tous les Européens, que la Russie tente de faire chanter. avec des prix artificiellement gonflés sur le marché de l’énergie ».

Mais l’ancien président russe Dmitri Medvedev a écrit sur Telegram que Moscou riposterait en coupant complètement l’approvisionnement de l’Europe, en disant : “Il n’y aura tout simplement pas de gaz russe en Europe”.

L’Allemagne, l’une des plus dépendantes de l’énergie russe, se prépare à une réduction de l’approvisionnement en gaz et son régulateur de réseau a averti les citoyens et l’industrie de réduire leur consommation.