La Russie renforce son influence en Afrique de l’Ouest

Fin septembre, le Burkina Faso a connu son deuxième coup d'État de l'année. Un putsch militaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a renversé la junte au pouvoir et fait du capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, le plus jeune dirigeant national de toute l'Afrique. Le coup d'État, en grande partie sans effusion de sang, a été dénoncé par l'Union africaine et des responsables de l'UE et des États-Unis. Mais les acclamations sont venues d'un coin bien en vue du monde.

Dans un message publié via l’application Telegram, Yevgeniy Prigozhin, un oligarque russe proche du cercle restreint du président Vladimir Poutine et chef du groupe Wagner, une société mercenaire ténébreuse que les experts occidentaux considèrent comme un mandataire du Kremlin, a déclaré que la prise de pouvoir de Traoré “était nécessaire”. ” Il a décrit le capitaine auparavant peu connu comme “un fils vraiment digne et courageux de sa patrie” et a qualifié les graves problèmes de sécurité qui ravagent la nation ouest-africaine de l’héritage impérial de la France.

« Le peuple du Burkina Faso était sous le joug des colonialistes, qui volaient le peuple et jouaient à leurs jeux ignobles, formaient, soutenaient des gangs de bandits et causaient beaucoup de chagrin à la population locale », a déclaré Prigozhin. Des scènes de partisans pro-coup d’État en liesse dans la capitale Ouagadougou ont montré des drapeaux russes agités, reflet à la fois de la portée des réseaux de propagande russes et de la frustration populaire face au statu quo lié à la politique occidentale. Cela comprend une campagne française de lutte contre le terrorisme d’une décennie dans les pays du Sahel central, la vaste étendue de terres semi-arides au sud du désert du Sahara.

Le Burkina Faso est en proie à une crise sécuritaire poignante. Les militants islamistes contrôlent des pans entiers du pays. Des milliers de civils ont été tués cette année seulement, tandis que quelque 2 millions de personnes – un cinquième de la population burkinabé – ont été déplacées par les combats. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l’ancien chef du coup d’État que Traoré a supplanté, a lui-même pris le pouvoir en janvier au motif que le gouvernement laissait tomber l’armée dans ses combats contre les insurgés.

“Face à la détérioration de la situation, nous avons essayé à plusieurs reprises d’amener Damiba à recentrer la transition sur la question sécuritaire”, a déclaré Traoré dans une déclaration signée lue par un autre officier à la télévision d’Etat après le dernier coup d’État.

Les experts voient maintenant la Russie exploiter le vide. Depuis au moins 2018, le groupe Wagner a été enrôlé pour aider les régimes africains fragiles à réprimer les insurrections extrémistes islamistes. En République centrafricaine, au Mozambique, en Libye et maintenant au Mali, des sous-traitants militaires russes ont opéré sur le terrain aux côtés des forces locales. Dans certains cas, ils ont été liés à des informations faisant état de violations des droits de l’homme et de possibles crimes de guerre.

Depuis le coup d’État du 30 septembre au Burkina Faso, il y a eu de plus en plus de suggestions selon lesquelles la nouvelle junte envisagerait de forger un nouveau “partenariat stratégique” avec Moscou et de s’éloigner des ententes antérieures avec les puissances occidentales. La rhétorique de Prigozhin peut être intéressée, mais pourrait également indiquer une influence russe croissante.

“Plutôt que d’être un partenaire transparent et d’améliorer la sécurité, Wagner exploite les États clients qui paient leurs services de sécurité lourds en or, diamants, bois et autres ressources naturelles – cela fait partie du modèle commercial du groupe Wagner”, a déclaré Linda Thomas-Greenfield, L’ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a déclaré lors d’une réunion d’information du Conseil de sécurité au début du mois. “Nous savons que ces gains mal acquis sont utilisés pour financer la machine de guerre de Moscou en Afrique, au Moyen-Orient et en Ukraine.”

“Lors des coups d’État précédents, la Russie a tenté de se positionner comme un bénéficiaire accidentel des changements de régime”, a déclaré à la BBC Samuel Ramani, analyste au Royal United Services Institute britannique. “Cette fois-ci, la Russie est beaucoup plus proactive dans son soutien au coup d’État, et cela a conduit à spéculer sur le fait que la Russie a joué un rôle de coordination.”

Bien que la présence réelle de la Russie au Burkina Faso ne soit pas claire, le coup d’État ouvre la voie à un nouveau chapitre d’une compétition géopolitique plus large. Certaines nations africaines, dont une poignée d’États d’Afrique de l’Ouest, ont manifestement soutenu la Russie aux Nations Unies et dans d’autres forums alors que Moscou esquive la censure internationale pour son invasion et la guerre en cours en Ukraine.

“Ce que nous voyons, c’est que le Sahel devient un champ de bataille pour la rivalité entre la Russie et l’Occident”, a déclaré Jean-Hervé Jezequel, directeur du Sahel pour l’International Crisis Group, dans un épisode de podcast récemment publié par le groupe de réflexion. “Il s’agit d’une couche supplémentaire dans une crise déjà complexe”, a-t-il ajouté, suggérant que la concurrence entre les grandes puissances dans cette partie du monde ne ferait que rendre les choses plus difficiles pour les acteurs locaux qui luttent pour forger la paix.

La lutte est déjà aiguë dans le cyberespace, avec des comptes en ligne liés au Kremlin qui animent le discours dans toute la région. « Aujourd’hui, les réseaux pro-russes ciblent particulièrement les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre aux prises avec des conflits », a rapporté ma collègue Danielle Paquette plus tôt cette année. “Parmi eux se trouvent le Burkina Faso et le Mali, qui sont tous deux confrontés à des insurrections à croissance rapide et qui ont subi trois” – maintenant, quatre – “coups d’État combinés depuis 2020. Ils abritent également d’importantes réserves d’or et d’autres minéraux précieux. que les analystes disent que Moscou convoite.

Le Mali, grand voisin du Burkina Faso, offre l’illustration la plus nette de cette dynamique. Pendant près d’une décennie, il a été le principal terrain de rassemblement d’une mission militaire française visant à repousser les avancées des factions militantes extrémistes, notamment al-Qaïda, des groupes liés à l’État islamique et des séparatistes de l’ethnie touareg. Mais après les premiers succès, l’opération s’enlise et le sentiment anti-français grandit.

Les derniers détachements français ont quitté le Mali pour le Niger voisin plus tôt cette année, le régime en place à Bamako – également installé après un coup d’État militaire – acclamant leur départ. Le Mali s’est plus publiquement tourné vers la Russie depuis des années. En septembre, lors de l’Assemblée générale de l’ONU, le Premier ministre malien Abdoulaye Maiga a célébré la “coopération exemplaire et fructueuse entre le Mali et la Russie” et a déclaré qu’elle parlait d’une transition plus large dans une région longtemps dominée par la France, l’ancienne puissance coloniale. “Sortez du passé colonial et écoutez la colère, la frustration, le rejet qui monte des villes et des campagnes africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable”, a déclaré Maiga.

Les forces de Wagner sont actives dans le pays, opérant aux côtés des soldats maliens. Ils ont été liés à une série de massacres de civils, dont l’exécution extrajudiciaire de quelque 300 personnes dans un village du centre du Mali en mars.

“Ce que nous observons, c’est qu’ailleurs en Afrique aujourd’hui, il y a des déploiements inquiétants des milices wagnériennes, et nous avons pu constater sur le terrain que les effets de ces milices conduisent à des exactions contre la population – nous avons vu des crimes qui se sont déroulés au Mali, en République centrafricaine, au Mozambique – aussi le pillage des ressources naturelles, et surtout, une efficacité nulle dans la lutte contre le terrorisme », a déclaré la semaine dernière Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, à l’Associated Press.