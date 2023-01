La Russie rencontre l’UEFA à la recherche d’un retour au sport

La Russie a tenté mardi d’avancer sur son lent et difficile retour au sport international lors d’une réunion mardi avec des responsables de l’instance européenne du football, l’UEFA.

Le vice-président de l’Union russe de football, Aleksandr Alaev, a refusé de commenter en partant après trois heures de discussions en face à face. Ils étaient les premiers depuis que la Russie s’est retirée d’une menace le mois dernier de quitter l’UEFA et de chercher à rejoindre la Confédération asiatique de football.

Les équipes russes sont bannies des compétitions de l’UEFA et de la FIFA pendant la guerre en Ukraine et il n’y a actuellement aucun moyen de revenir sur ces décisions qui ont été confirmées par la plus haute juridiction du sport.

Des équipes nationales, dont la Pologne, la Suisse et l’Albanie, avaient refusé quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier de jouer leurs matchs prévus contre la Russie.

Lorsque les interdictions de l’UEFA et de la FIFA imposées le 28 février ont été contestées devant le Tribunal arbitral du sport, les juges ont convenu que les conséquences de laisser jouer les équipes russes “seraient irréparables et chaotiques” pour le bon déroulement des compétitions.

Les équipes russes ont été empêchées d’essayer de se qualifier pour les Coupes du monde masculines et féminines, le Championnat d’Europe féminin 2022 auquel elles s’étaient qualifiées, ainsi que les compétitions européennes de jeunes et de clubs.

L’UEFA a également mis fin aux accords de parrainage avec la société énergétique publique russe Gazprom, déplacé la finale de la Ligue des champions 2022 du stade du Zenit Saint-Pétersbourg et interdit le club de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

Alors que le football est bloqué, les responsables olympiques et sportifs du monde entier ont tenu des conférences téléphoniques la semaine dernière pour explorer les moyens – tous compliqués – d’aider les athlètes et les équipes russes à participer bientôt aux épreuves de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le Comité international olympique a une réunion du conseil exécutif mercredi qui devrait discuter de sa position sur la Russie 18 mois avant la cérémonie d’ouverture à Paris. Le CIO a conseillé aux instances sportives le 28 février dernier d’exclure la Russie de l’organisation et de la compétition.

L’UEFA a refusé de commenter mardi sa rencontre avec les responsables de la RFU Alaev et Maxim Mitrofanov, le secrétaire général qui est un ancien PDG du Zenit.

Mercredi à Nyon, l’UEFA a une réunion de son comité exécutif qui comprend le président de la RFU Alexander Dyukov et le président de la fédération ukrainienne de football, Andriy Pavelko. Il n’était pas clair si les deux assisteront en personne.

L’UEFA a confirmé l’année dernière que la Russie ne participerait pas aux éliminatoires de l’Euro 2024 qui débuteront en mars, bien qu’elle n’ait pas encore retiré un autre match phare du pays. Kazan est toujours sur la liste pour accueillir le match de la Super Coupe en août entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

