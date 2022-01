La Russie rencontre la réponse écrite de l’OTAN avec silence alors que les États-Unis soutiennent l’Ukraine

Le débat sur la manière de contenir l’agression russe a été compliqué par le fait que certains pays européens, en particulier ceux qui ont des liens plus étroits avec Moscou, ont été réticents à affronter trop directement le Kremlin. Alors que Washington tente de protéger ses alliés d’éventuelles représailles russes, Wallace, le ministre britannique, est en Europe pour solliciter un soutien aux sanctions. Il devrait également se rendre en Russie dans les prochains jours pour des entretiens avec son homologue russe, Sergueï Choïgou.

